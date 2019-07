Brandis

Frank Remler hat ein Problem. Und zwar ein Platzproblem. Die auf seinem Brandiser Bulldog-Hof in der Beuchaer Straße untergebrachte Technik-Schau platzt aus allen Nähten. „Ich habe in den letzten Jahren noch einige wenige Motoren aufgebaut, aber mehr Exponate auszustellen, wäre der Übersichtlichkeit der Schau abträglich. Und sollte einmal wirklich noch ein außergewöhnliches Teil in unseren Besitz kommen, dann müsste dafür ein anderes seinen Platz räumen“, so der Mittfünfziger, der der Öffentlichkeit seit genau 20 Jahren Einblicke in seine Sammel- und Technikleidenschaft gewährt. „Mit der Zunahme an Exponaten wurde mir klar, dass die Bewahrung dieser alten Technik nur dann wirklich Sinn macht, wenn ich interessierte Zeitgenossen daran teilhaben lasse“, so der Bulldog-Hof-Besitzer, der bei der Ausübung seines Hobbys tatkräftig von Ehefrau Birgit und der Verwandtschaft unterstützt wird.

Schlosserei wird für Maurerlehrling große Leidenschaft

Das Interesse für Landwirtschaftsgeräte im Allgemeinen und Motorentechnik im Besonderen wurde bei Frank Remler bereits im Jugendalter geweckt. Als seinen Alterskameraden der Sinn nach Mopeds stand, baute er seinen ersten Traktor zusammen. „Während meiner Maurerlehre wurde die Schlosserei zu meiner großen Leidenschaft“, blickt Remler auf seine Jugendzeit zurück. Eine Zeit, in der die Anfänge eines Hobbys liegen, an dem der gebürtige Brandiser mittlerweile die Öffentlichkeit rege Anteil nehmen lässt. Zum einen mit seinem kleinen Privatmuseum, das seine Türen allwöchentlich donnerstags zwischen 15 und 19 Uhr sowie nach Vereinbarung auch an den Wochenenden öffnet und in dem neben technischem Gerätschaften auch Haushaltsgegenstände „aus Omas Zeiten“ ihren Platz gefunden haben. Zum anderen in Gestalt des mittlerweile traditionellen Hoffestes, zu dem er und seine Familie mit Unterstützung einer großen Helferschar Anfang Mai zum 18. Mal eingeladen hatten.

Lieblingsstück – ein Herford-Dieselmotor von 1930

Zu sehen gibt es auf dem Remlerschen Bulldog-Hof betagte Motoren- ebenso wie Landwirtschaftstechnik in jeder Größe und Form. Neben Traktoren unter anderem eine Entlüftungspumpe aus einem Wasserwerk, Gegenkolbenmotoren der Firma Junkers, ein Sechszylinder-Schiffsdiesel aus tschechischer Produktion sowie Frank Remlers Lieblingsstück, ein in weit zurückliegenden Zeiten der Stromproduktion dienender Dieselmotor der Firma Herford aus dem Jahr 1930.

Mit diesem guten Stück sowie weiteren Exponaten seiner Sammlung reist Frank Remler dann, wenn er gerade einmal nicht mit seinem Lanz Bulldog auf einem Treffen Gleichgesinnter weilt, in der Republik umher, um seine Zeitgenossen im Rahmen seines Engagements in der deutschlandweit aktiven „Interessengemeinschaft Historische Motoren Deutschland“ für die betagte Technik zu begeistern.

Von Roger Dietze