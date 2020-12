2020: Das sind die Auf- und Absteiger im Landkreis Leipzig

Landkreis

Kaum ein Jahr war so prägend wie 2020. Die Corona-Pandemie hält nach Ausbruch im Frühjahr das Land in Atem. Während das gesellschaftliche Leben im Lockdown zum Erliegen kommt, geht es in sogenannten systemrelevanten Bereichen Schlag auf Schlag. Helden der Arbeit halten die Betrieb beispielsweise in den Krankenhäusern, Altenheimen und im Lebensmittelhandel aufrecht. Naunhof braucht nicht lange und richtet eine Freiwilligenzentrale ein. Die designierte parteilose Bürgermeisterin Anna-Luise Conrad hat die Idee. Ein Aufruf der Stadtverwaltung bringt die Kunde unters Volk. Engagierte Leute erfüllen das Anliegen mit Leben: Eine Freiwilligenzentrale geht an den Start. Einkaufen gehen, Hund ausführen, Rezepte einlösen – Veikko Möckel, Thomas Uhlenbrock, Andreas Fröhlich, Katja Sultzer und Denise Richter sitzen im Bürgersaal. Sie sind die ehrenamtlichen Dispatcher. Bei ihnen gehen von 8 bis 18 Uhr Anrufe und Mails ein. Sie bringen Hilfebedürftige und Hilfsbereite zusammen. Anja Gaitzsch hält ständig Kontakt zu den Helfern: „Wir sind sehr glücklich, dass unserem Aufruf so viele Naunhofer gefolgt sind. Aus eigener Kraft könnten wir als Verwaltung so ein Projekt niemals stemmen.“

Die Corona-Pandemie hält das Land in Atem

Das Mehrgenerationenhaus in Grimma wird zur Zentrale für Corona-Masken. Die Menschen spenden die Stoffe, freiwillige Näherinnen fertigen den Alltagsgegenstand. Obwohl eine Knappheit besteht, hat Familie Artelt aus dem Bornaer Ortsteil Wyhra 1000 Masken aufgetan, die als Luftfracht nach Chengdou transportiert werden. In der Partnerstadt von Borna grassiert das Virus zu diesem Zeitpunkt heftiger als in Deutschland. Mit Fridays for Senioren fokussiert sich die Nachbarschaftshilfe im Wurzener Land auf die besonders gefährdete Zielgruppe in der Corona-Pandemie. Hinter der Initiative stecken der Wurzener Abiturient Matti Lehmann und eine 23-köpfigen Gruppe aus Schülern und Studenten, die aufgrund der Schulschließungen in die Zwangsferien geschickt worden sind und diese sinnvoll nutzen möchten. Für Menschen über 65 erledigen sie Besorgungen, gehen mit dem Hund gassi und finden Zeit für ein Gespräch. Denn die Isolation macht vor allem den Älteren zu schaffen.

Ein Wechselbad der Gefühle erleben die Mitglieder des Ringelnatzvereins in Wurzen in diesem Jahr. Für die beginnenden Sanierung schließt die betagte Immobilie – da ist die Stimmung noch gut. Dann wird bei Freilegung der Gemäuer im Geburtshaus des Sohnes der Stadt ein Schatz gefunden. Hinter der Tapete entdecken Denkmalschützer eine barocke Wand aus Holz, die den Zuschnitt des künftigen Veranstaltungssaals verändern wird und restauriert werden soll. Da sieht noch niemand die Wiedereröffnung des Hauses im Spätherbst in Gefahr. Durch einen Baustopp wendet sich aber das Blatt. Die Kommune als Bauherr hat im Sinne der Barrierefreiheit eine Schwarzbau hochgezogen, um einen Lift zu integrieren. Weil das aus Sicht des Denkmalschutzes nicht genehmigungsfähig ist, ruht die Sanierung bis heute.

Borna wird durch Fischer-Art bunter

Wartezeiten, bis der nächste Bus kommt, sind zumindest an der Sachsenallee in Borna künftig kein Ärgernis mehr. Denn wer vor dem Breiten Teich an der Haltestelle steht, hat viel zu entdecken. Und zwar nicht weniger als 80 Quadratmeter Kunst. Das Wartehäuschen wurde vom einst Leipziger und inzwischen Bornaer Künstler Michael Fischer-Art gestaltet.

Ein Jahr voller Turbulenzen war 2020 auch für die Muldentalkliniken. Auf Pläne zur geplante Ausgliederung der Technischen Abteilung in eine Servicegesellschaft und eine mögliche Privatisierung der Radiologie folgten Proteste. Dieser Schritt, so prognostizierten Kritiker, ziehe eine Flucht aus dem Tarifsystem nach sich. Mitarbeiter der Krankenhäuser in Wurzen und Grimma gingen auf die Straße. Der einst hoch gelobte Arbeitgeber der Region kommunizierte mit der Arbeitnehmervertretung nur noch über Anwälte. Der Landkreis als kommunaler Gesellschafter in persona von Henry Graichen und Geschäftsführer Mike Schuffenhauer weisen die Kritik zurück und ziehen ihr Ding durch. Die Techniker der Muldentalkliniken werden mit Beginn des Jahres 2021 in die Servicegesellschaft ausgegliedert.

Nachbarschaftsstreit auf dem Grimmaer Rappenberg

Ein Nachbarschaftsstreit vermiest Häuslebauern auf dem Rappenberg die Ankunft in Grimma. Das Baugebiet ist eines der größten Projekte der Muldestadt und soll zur Verjüngung beitragen. Auf insgesamt zehn Hektar soll ein grünes Viertel Wohnhäusern, Spielplatz und Kita entstehen. Aber alteingesessene Bewohner stehen dem Zuzug aus Leipzig nicht immer freundlich gegenüber. Ein Familienvater erlebt Schimpftiraden wegen lauter Musik beim Richtfest und muss sich mit Vandalismus auf der Baustelle herumärgern. Am Ende gibt es eine Versöhnung. War alles nur ein Missverständnis.

Bevor der Bornaer Bahnhof ab 2021 umgebaut werden soll, steht ein Umzug an. Denn dort, wo die Baustelleneinrichtung platziert werden soll, wohnen derzeit Zauneidechsen und Co. Mitarbeiter der Bahn trugen die Tierchen aus dem Areal heraus und setzten sie mehrere Meter entfernt davon aus. Schließlich soll bald schweres Gerät anrücken. Ziel ist es, Bahnsteige zu erneuern und zu verlängern und eine Personenunterführung zu bauen.

Hilfe bei Sanierung der Großküche als Saal für Mutzschen

Die Großküche Mutzschen wacht aus dem Dornröschenschlaf. Der Verein Stadt und Schloss Mutzschen hat das Areal von der Stadt Grimma übertragen bekommen und will es als Veranstaltungsstätte wieder nutzbar machen. Beim diesjährigen Work-Camp der Jungen Gemeinde Machern griffen junge Menschen den Vereinsmitgliedern unter die Arme, halfen beim Entrümpeln und beim Reinigen. Aber an Feiern in den alten Gemäuern ist noch nicht zu denken. Nach jahrelangem Brachliegen ist für die Betriebserlaubnis des Hauses eine neue Genehmigung nötig. Da sieht der Verein einen Berg an Bürokratie auf sich zukommen, der im Ehrenamt nur schwer zu bewältigen ist.

Wurzen hat die Tafel zurück

Die Tafel für Bedürftige ist in Wurzen zurück. Der Verein der Muldentaler Tafel hat eine Ausgabestelle im Wurzener Schweizergarten eröffnet, wo Bedürftige momentan jeden Mittwoch von 13 bis 15 Uhr Lebensmittel entgegen nehmen. Die Verträge mit der Stadt Wurzen seien unterschriftsreif, bestätigt der 53-jährige Tafel-Leiter Sven Wittenberg. Dann will der Verein in Wurzen auch Lagerräume schaffen, damit Ware aus der Region gleich dort verbleiben kann. Wittenberg ist zuversichtlich, dass auch Colditz dem Verein beitritt und im nächsten Jahr eine Ausgabestelle erhält, „so dass wir unserem Namen ,Muldental’ gerecht werden“.

Baustellenbesichtigung im Reußischen Hof von Thallwitz: Die Neugierde ist groß. Quelle: Thomas Kube

Abgebranntes Gasthaus in Thallwitz soll Ostern 2021 wieder öffnen

Der Wiederaufbau des durch einen Brand zerstörten Reußischen Hofes in Thallwitz kommt voran. Als die Gemeinde und der zukünftige Betreiber auf die Baustelle einluden, kamen mehrere hundert Interessierte auf die derzeit größten Baustelle im Ort. Thomas Genedl, Inhaber von Genedl Catering in Wurzen, wird das Objekt zukünftig von der Gemeinde pachten und dort wieder eine Gaststätte mit großem Saal, ein Vereinszimmer und Pensionszimmer anbieten. Ostern 2021 ist die Eröffnung geplant.

Grimmaer senden Hoffnungszeichen in der Corona-Pandemie

Die Corona-Pandemie spitzt sich Ende des Jahres dramatisch zu. Der Lockdown kurz vor Weihnachten trifft die Menschen hart. In Anbetracht der zahlreichen Todesfälle tritt in den Hintergrund, dass Weihnachtsmärkte ausfallen und das gesellschaftlicheh Leben erneut zum Erliegen lommt. Am vierten Advent senden die Grimmaer ein Hoffnungszeichen an die Menschen. Nach dem filmischen Vorbild bringen sie den Polarexpress auf die Straße. Landwirt Steffen Richter stellt einen Traktor mit Hänger, Optiker Uwe Müller die Musiktechnik. Der mit 320 Pferdestärken ausgerüstete Koloss wird geschmückt wie die Diesellok im Film. Als der Weihnachtsmann mit dem Polarexpress durch die zahlreichen Ortsteile Grimmas rollt, winken die Bewohner hinter den Fenstern. Verbunden mit der Hoffnung auf ein gesundes Jahr 2021.

Von Birgit Schöppenthau