25 Jahre Stasi-Bunker: Festakt und Schlegelmilch-Fotos in Machern

Der Macherner Stasibunker erlebt am Samstag einen kleinen Festakt zum 25-jährigen Bestehen. Zum Tag des offenen Denkmals vor 25 Jahren öffnete der Bunker erstmals als Museum. An dieses Datum soll am 11. September erinnert werden.

Macherner Pfarrer entdeckte den geheim gehaltenen Bunker

Die Initiative des Macherner Pfarrers Gottfried Süß habe im Dezember 1989 zur Entdeckung des ehemaligen Stasi-Bunkers geführt, erklärt Tobias Hollitzer, Gedenkstättenleiter des Museums in der „Runden Ecke“ Leipzig, zu dem das Macherner Objekt seit vielen Jahren gehört. „Die gerade erst gebildeten Bürgerkomitees aus Leipzig und Wurzen setzten sich frühzeitig für den Erhalt dieser Anlage als Gedenkstätte ein. 1996 wurde der Bunker dann erstmals zum Tag des offenen Denkmals als Museum geöffnet und kann seitdem regelmäßig besichtigt werden.“ So sei es gelungen, den Macherner Bunker als einzige der ehemals in allen 15 DDR-Bezirken existierenden Ausweichführungsstellen weitestgehend original eingerichtet zu erhalten.

Festakt mit Landrat und Bürgermeister

Der diesjährige Tag des offenen Denkmals steht unter dem Motto „Sein & Schein – in Geschichte, Architektur und Denkmalspflege“ – für den bis 1989 als Erholungsobjekt in einem Wasserschutzgebiet getarnten Stasi-Bunker ein besonders treffendes Motto, wie Hollitzer findet. Aus diesem Anlass lädt das Bürgerkomitee Leipzig am Samstag ab 13 Uhr zu einem Festprogramm in Machern ein. Nach einer Einführung durch Tobias Hollitzer werden unter anderem Landrat Henry Graichen, Bürgermeister Karsten Frosch und Nancy Aris, Sächsische Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, Grußworte halten.

Fotos von Cordia Schlegelmilch in Machern zu sehen

14 Uhr wird in der ehemaligen Kommandantenvilla die Ausstellung der Soziologin und Fotografin Cordia Schlegelmilch eröffnet. Von 1990 bis 1996 führte sie eine außergewöhnliche Langzeitstudie zum gesellschaftlichen und politischen Umbruch in der DDR durch und interviewte Menschen unterschiedlicher Milieus und Altersgruppen in Wurzen. Bei jeder Gelegenheit zückte die gebürtige Magdeburgerin dabei auch ihre Kleinbildkamera. So entstanden nicht nur rund 450 Tonbandkassetten, sondern Aberhunderte Fotos, die allesamt die Nachwendezeit dokumentieren. Die Fotografien Schlegelmilchs werden in der Ausstellung „Aufbruch und Erinnerung - Eine fotografische Reise in den Osten“ bis zum 31. Dezember in Machern präsentiert.

Cordia Schlegelmilch bei der Eröffnung einer Fotoausstellung 2019 in Wurzen gemeinsam mit Jürgen Schmidt vom Geschichts- und Altstadtverein Wurzen, der die Schau mit initiierte. Stadtchronist Wolfgang Ebert würdigte bei diesem Anlass das Schaffen von Schlegelmilch: „Ich glaube, dass kaum eine andere ostdeutsche Stadt so eine ähnlich tiefgreifende Studie in Wort und Bild hat.“ Quelle: Thomas Kube

Außerdem bietet die Gaststätte „Lübschützer Teiche“ eine gastronomische Versorgung an. Ab 15 Uhr sorgt das Manfred-Hering-Trio, bestehend aus Jazz-Saxophonist Manfred Hering, Olaf Dix am Kontrabass sowie Per Winker am Schlagzeug, anlässlich des Jubiläums für musikalische Unterhaltung.

Die Badergasse Wurzen im März 1991: Auf der linken Seite ist noch das marode Gebäude der Wurzener Brauerei zu sehen. Der Abriss erfolgte 1993. Quelle: Cordia Schlegelmilch

Bunker ist an beiden Tagen geöffnet

Ebenfalls im Anschluss können Interessierte das Außengelände und die unterirdische Bunkeranlage erkunden. Während der Rundgänge erfahren die Gäste mehr Details über den Bunker und die Ernstfallplanung der Staatssicherheit. Am Sonntag ist das Museum dann von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Von Simone Prenzel