Wurzen

Ein durchfahrender Schnellzug hat am Mittwochnachmittag in Wurzen eine Person erfasst und tödlich verletzt. Feuerwehr und Polizei sperrten den Bahnhof weiträumig ab. Ein Notfallteam der Bahn war vor Ort.

Wie der 28-Jährige auf die Gleise geriet, ist noch unklar. Ein Suizid könne nicht ausgeschlossen werden, hieß es. Der Zug war nicht mehr im Bahnhof, als die tote Person auf den Gleisen gefunden wurde. Rettungskräfte sicherten die Unfallstelle und bargen die tote Person. „Fest steht, dass die Person alleine am Gleis stand und vom durchfahrenden IC erfasst wurde“, so die Polizeidirektion Leipzig am Donnerstag. Möglich sei demnach auch, dass der Mann keinen Sicherheitsabstand eingehalten habe und durch den Sog in den Schnellzug geraten sei.

Der Verkehr war in Richtung Leipzig und Riesa eingestellt. Die Bahn vermeldete einen Notarzteinsatz am Gleis. Wie die Bundespolizei am Abend mitteilte, konnte gegen 20 Uhr der Zugverkehr wieder aufgenommen werden. Vor Ort waren die Feuerwehren von Wurzen und Kühren im Einsatz.

Von Frank Schmidt/Birgit Schöppenthau