30 Jahre Mauerfall: Wurzener Ehepaar und seine Beziehung zu Günter Schabowski

Wurzen

„Das tritt nach meiner Kenntnis ... ist das sofort, unverzüglich!“ Es waren diese wenigen flüchtigen Worte von SED-Politbüro-Mitglied Günter Schabowski (1929-2015), die am Abend des 9. November 1989 eher unfreiwillig den Fall der Berliner Mauer einleiteten. Wenig später lagen sich Ossis und Wessis in den Armen. Und auch in Wurzen herrschte Ausgelassenheit. Dort hatten Gertraud und Friedrich Lehne die im Fernsehen übertragene Pressekonferenz gebannt verfolgt.

Noch einen Monat zuvor richteten sie Stoßgebete gen Himmel – für die Menschen auf der Straße, aber auch für die Soldaten in den Kasernen. Die Wurzener Eheleute waren hin und her gerissen. Zu der Zeit hatten sie zwei Söhne beim Militär. Ihr Gebet wurde erhört: Die Demonstration an jenem 9. Oktober in Leipzig verlief friedlich – „Gott sei dank“, wie sie sagen. Was beide damals nicht ahnten: Sie sollten Schabowski, einem ihrer erbitterten Gegner, später persönlich begegnen.

An Schabowski scheiden sich die Geister

Es war am 4. Juli 2005. Der einstige Apparatschik sprach in einer Podiumsdiskussion im Wurzener Schweizergarten – peinlicher Wendehals für die einen, geläuterter Aufklärer für die anderen. „Er hatte sich in aller Form entschuldigt. Seine politische Laufbahn bezeichnete er als Irrweg“, erinnert sich Friedrich Lehne, heute 85. „Wir hatten Schabowski daraufhin die Hand gereicht, seine Entschuldigung angenommen, ihm persönlich verziehen“, so der bekennende Christ.

Lehne begrüßt die Initiative von Wurzens evangelischer und katholischer Kirchgemeinde sowie des CDU-Stadtverbandes, anlässlich des Mauerfalls vor 30 Jahren am 13. November, 19 Uhr, zur ökumenischen Andacht in die Wenceslaikirche einzuladen. Als Festredner wird Landtagspräsident Matthias Rößler ( CDU) erwartet. Er war 1989 Mitglied des Demokratischen Aufbruchs und Teilnehmer des Runden Tisches im damaligen Bezirk Dresden.

Friedrich Lehne spricht von ehrlicher Reue

In Vorbereitung auf den Abend stöbert Friedrich Lehne in seinen Tagebuchaufzeichnungen. Dabei fällt ihm die Karte mit der persönlichen Widmung Schabowskis in die Hände: „Für Gertraud und Friedrich Lehne mit besten Wünschen (von einem, der etwas gelernt aus der Geschichte)“, steht dort geschrieben. Friedrich Lehne, CDU-Mitglied und von 1990 bis 1999 stellvertretender Landrat der Kreise Wurzen sowie Muldental, würdigt die „ehrliche Reue“ Schabowskis.

Laut Lehne habe Schabowski in jungen Jahren hautnah erleben müssen, was Krieg bedeutet. „Er wollte ein friedliches Deutschland aufbauen. Das nehme ich ihm auch ab“, sagt der Landwirt. „Auf dem Weg ins Gefängnis hat Schabowski 1999 nicht wie andere von Siegerjustiz gesprochen, sondern seine moralische Schuld an den Todesschüssen eingeräumt“, sagt Lehne. Damit sei er der einzige vom Politbüro gewesen, der sich öffentlich entschuldigt hat, ergänzt Gertraud Lehne (79).

Kritik an Lohnunterschieden in Ost und West

Sie war Postzustellerin. Aus dem Elternaktiv der Schule ihrer Jungs wurde sie entfernt, da eine sozialistische Erziehung in ihrer Familie nicht gewährleistet sei. „Das hatte mich mächtig geärgert“, sagt Gertraud Lehne heute. Sie sei nie abgehauen, wollte bewusst bleiben und ihr Land besser machen. Es schmerze sie, dass es 30 Jahre nach dem Mauerfall noch immer Lohnunterschiede zwischen Ost und West gebe und sich die Regierung zunehmend von der Bevölkerung entferne.

Von Haig Latchinian