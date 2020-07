30 Jahre Währungsunion: Wie das Westgeld in den Kreis Leipzig kam

Landkreis Leipzig

An sich war es nichts Neues. Die Leute standen in langen Schlangen. Das war der DDR-Bürger schließlich gewöhnt. Allerdings ging es vor 30 Jahren um etwas Besonderes. Um neues Geld, um Westgeld. Auch in Borna, wo am 1. Juli wie in der gesamten noch existierenden DDR mit der neuen Währung, der D-Mark, im Prinzip der wesentliche Schritt zur Vereinigung der beiden deutschen Staaten gegangen wurde. Daran kann sich Katrin Meier noch gut erinnern.

Wechsel zur Sparkasse in Borna

Es war die Zeit, in der sie als junge Frau bei der Sparkasse anfing, bei der sie mittlerweile Anlage- und Wertpapierspezialistin ist. „Ich kam vom Rat des Kreises.“ Dort hatte sie im Prinzip nicht allzu viel zu tun, und als sie der spätere Geithainer Bürgermeister Rolf Galisch, seinerzeit einer von den neuen Mitarbeitern im heutigen Landratsamt, nach einem Wechsel zur Sparkasse fragte, war Karin Meier dabei.

Anzeige

Kundenansturm in der Bornaer Bahnhofstraße

Dort herrschte Hochbetrieb. Nachdem in Bonn und Berlin die Weichen für den Umtausch von Mark-Ost zu Mark-West gestellt worden waren, rannten die Kunden die Filiale in der heutigen Bornaer Bahnhofstraße ein. Schließlich gab es durchaus differenzierte Umtauschkurse. „Wer 60 und älter war, durfte 6000 Mark eins zu eins umtauschen“, wer jünger war 4000 Ostmark und Kinder 2000, erinnert sich Katrin Meier. Alles andere wurde in einem Wechselkurs von zwei DDR-Mark zu einer D-Mark umgestellt. Das führte zu großen Verschiebungen. Großeltern, die nach vielen Lebensjahren mehr Geld hatten, schaufelten das Geld auf Sparbücher ihrer Enkel, um auf diese Weise mehr Geld eins zu eins in die neue Zeit retten zu können.

Weitere LVZ+ Artikel

Zur Galerie Fünf Muldentaler erinnern sich an den Juli 1990

Leute standen stundenlang

Es ist nicht übertrieben, von einer gewaltigen Herausforderung für die Sparkassenmitarbeiter zu sprechen. Schließlich hatten nahezu alle DDR-Bürger ihre Konten bei der Sparkasse. Katrin Meier: „Die Leute standen stundenlang“, und zwar ums ganze Haus herum. Ein Haufen Arbeit für die junge Sparkassenmitarbeiterin, auch im wörtlichen Sinne. „Ich musste die Umstellungsanträge sortieren.“

Riesenaufgebot an Polizei in Borna

Wie das neue Geld in der Filiale ankam, bekam sie in diesen aufregenden wie aufreibenden Zeiten nur bedingt mit. „Es war ein Riesenaufgebot an Polizei.“ Die neue Währung, für viele DDR-Bürger Symbol bundesdeutschen Wohlstands, kam in den Tresor im Keller des Sparkassengebäudes. Katrin Meier freute sich über ein Starterpack, ein kleines Päckchen mit allen West-Münzen.

Klassische Handarbeit in der Bornaer Sparkasse

Dabei gab es neben der Währungsumstellung auch das ganz normale Alltagsgeschäft in der Sparkasse. Etwa die Ausgabe von Kontoauszügen. Moderne Dinge wie Kontoauszugsdrucker waren in DDR-Sparkassen nicht vorhanden, dafür aber Kunden, die ihre Auszüge monatlich bekamen. Andere wiederum aller zwei Wochen und manche Leute brauchten ihre Kontoauszüge jeden Tag. Die Auszüge wiederum wurden in Kästen mit Karteikarten einsortiert, klassische Handarbeit.

Kasse und Serviceschalter in Borna

Dass die Sparkasse einen derartigen Kundenansturm bewältigen musste, war schon mit Blick auf die materielle Basis des Kreditinstituts nicht vorgesehen. „Es gab eine Kasse, an der die Leute Geld erhielten“, erinnert sich Katrin Meier. Zudem existierte ein Serviceschalter für Kontoeröffnungen, die Bearbeitung von Sparbüchern oder auch die Eintragung einer neuen Adresse.

Massa-Zelt auf der Bornaer Apfelwiese

Kunden wie Sparkassenmitarbeiter aber dürften den Kampf um das neue Geld, das am 1. Juli jedermann zu Verfügung stand, spätestens bei dessen erster Verwendung vergessen haben. Für Katrin Meier war das im riesigen Massa-Zelt auf der Apfelwiese. Die Handelskette, die es heute nicht mehr gibt, lockte die Bornaer in eine provisorische Verkaufseinrichtung mit Westwaren, die viele aus dem Westfernsehen kannten und die es nun für alle zu kaufen gab. „Wir haben riesige Mengen Joghurt mitgenommen.“ Fruchtjoghurt, wie ihn heute jedes Kind kennt, gab es in dieser Form nicht im sozialistischen Lebensmittelhandel.

Viele Sparbücher wieder aufgelöst

Ruhiger wurde es aber auch in den ersten Wochen nach der Währungsunion nicht. Die Leute kamen wieder mit ihren Sparbüchern. Diesmal ging es retour. Das Ostgeld, das über den 1. Juli auf den Konten von Kindern, Jugendlichen und anderen Leuten geparkt worden war, um möglichst viel eins zu eins in die neue Zeit zu bringen, musste wieder zurückgeschaufelt werden. Katrin Meier: „Da haben wir dann viele Sparbücher wieder aufgelöst."

Von Nikos Natsidis und Haig Latchinian