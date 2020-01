320 Sportler bei Silvesterlauf in Wurzen

Wurzen

Am letzten Tag des Jahres haben sich etwa 320 Freizeitsportler noch einmal die Laufschuhe geschnürt und am traditionellen Silvesterlauf im Stadtpark Wurzen teilgenommen. Veranstalter war der Verein Tri-Sport Wurzen mit etwa 30 Mitgliedern. „Der Name Tri-Sport verrät es, wir widmen uns vorrangig dem Triathlon“, erklärte Vereinsmitglied Matthias Vogel, der die inzwischen 26. Auflage des Silvesterlaufes moderierte. „Wir beteiligen uns aber auch in den Triathlon-Sportarten Laufen, Schwimmen und Radfahren an zahlreichen Einzelwettkämpfen. Und manch einer von uns ist auch im Wintersport aktiv unterwegs“, ließ Vogel wissen.

Schnell noch vor dem Start ein Erinnerungsfoto vom Silvesterlauf im Stadtpark Wurzen machen. Quelle: Frank Schmidt

Der Silvesterlauf aber war „nur“ ein Stundenlauf, bei dem sich jeder beteiligen konnte, unabhängig vom Alter oder Leistungsvermögen. Es galt in 60 Minuten eine abgesteckte Runde von 750 Metern so oft wie möglich zu absolvieren. Einfach dabei zu sein war die Maxime sowohl der Aktiven als auch der doch recht zahlreichen Zaungäste. Für das Gros der Sportler bedurfte es keiner zusätzlichen Motivation.

Kafril-Team absolviert 183 Kilometer in einer Stunde

Augenzwinkernde Ausnahme bildete eine Gruppe mit gut einem Dutzend Läuferinnen und Läufer, die als Kafril-Firmenteam an den Start ging. „Wir haben mit unserem Chef gewettet, dass wir zusammen mindestens hundert Kilometer laufen. Schaffen wir es, lädt er uns zum Essen ein“, rieb sich Max Kurmann schon die Hände. Der Chef, Matthias Fraatz, nahm die Herausforderung an. „Aber dann müssen mindestens 130 Kilometer rausspringen“, legte er die Messlatte deutlich höher. Am Ende aber nicht hoch genug, denn die Kafril-Läufer hatten sich mit 183 Kilometern wohl noch ein ordentliches Dessert verdient.

Werbung für den Städtelauf Wurzen-Grimma

Wie könnte es anders sein, waren auch Mitglieder der Laufgruppe Hängebrücke Grimma mit Uwe Rosenberg am Start. Für ihn die erste Chance, die Werbetrommelfür den nächsten Städtelauf zwischen Wurzen und Grimmaam 5. April 2020 zu rühren. „Die Anmeldungen dafür haben begonnen und können im Internet unter www.muldentaler-staedtelauf.com vorgenommen werden“, rief Rosenberg die Laufgemeinschaft schon jetzt dazu auf.

Sabine Koppisch gehört mit ihren 72 Jahren zu den älteren unter den 320 Freizeitsportlern, die sich am Silvesterlauf im Stadtpark Wurzen beteiligt haben. Quelle: Frank Schmidt

Nicht nur dabei, sondern mittendrin war Sabine Koppisch. Mit stolzen 72 Jahren. „Warum nicht, ich will mich noch etwas bewegen und mache das regelmäßig“, versicherte sie. Joggen? „Nein, Nordicwalking“, stellte sie klar. Und genau damit mischte sie sich, übrigens nicht als einzige Teilnehmerin, unter die Läufer. Dass sie von allen überholt werden würde, war ihr schon klar. „Na und, Hauptsache ich bin unter Leuten“, rechtfertigte sie ihre Motivation.

Zuschauer feuern Läufer an

„Da könnte ich prompt ein schlechtes Gewissen bekommen“, sagte derweil Conny Weidemüller. „Alle laufen mit, meine Familie, viele Freunde und auch einige Arbeitskollegen – ich aber nicht.“ Doch sie hatte eine akzeptable Begründung für ihre Zuschauerrolle. „Ich komme direkt vom Dienst im Krankenhaus.“ Und so gab sie wenigstens alles, um die Läufer gebührend anzufeuern.

Von Frank Schmidt