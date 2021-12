3G bei Sitzungen: Wie beeinflusst das die Kommunalpolitik im Landkreis Leipzig?

Landkreis Leipzig

Desinfektionsspender, Kontaktlisten und Mundschutz gehören mittlerweile zur Grundausstattung politischer Sitzungen. Seit Mitte November gilt zusätzlich die 3G-Regel für Zusammenkünfte von Kommunalparlamenten. Rein darf nur, wer geimpft, genesen oder negativ getestet ist. Welche Auswirkungen hat das in einzelnen Kommunen? Führt 3G dazu, dass Parlamentarier den Terminen fernbleiben? Sind Stadt- und Gemeinderäte nur noch mit Ach und Krach beschlussfähig? Wie gelingt der Spagat zwischen Infektionsschutz und Handlungsfähigkeit der kommunalen Verwaltungen?

Probleme mit Spucktest in Grimma

In Grimma ist das Team des Oberbürgermeisterbüros mit Unterstützung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ordnungsamtes vor den Sitzungen für die Kontrolle des 3G-Status’ verantwortlich. Sie scannen die QR-Codes von Impf- oder Genesenen-Nachweisen beziehungsweise tagesaktuellen Tests und erkennen von einer Sekunde auf die andere die Gültigkeit. Es liegen zudem einige Nasenabstrich-Test-Kits bereit, so dass sich Stadträte oder Besucher vor den Augen des Einlass-Personals selbst testen können. Auswirkungen auf die Versammlungsstärke sind ob der 3G-Regel bislang nicht zu beobachten. Auch die AfD-Stadträte, die in der Regel Impfung und Nasenabstrich kritisch gegenüber stehen, nehmen an den Sitzungen teil. Allerdings gab es Probleme beim Erkennen der Gültigkeit von Spucktests, die einige AfD-Stadträte ausschließlich akzeptieren. Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) gab technische Probleme als Grund an. Durch einen Anruf beim Test-Anbieter habe man sich das negative Testergebnis bestätigen lassen. Besucher verirren sich ohnehin nur selten in die Stadtratssitzung von Grimma.

Zillmann: Weniger Gäste in Colditz

Die Colditzer ziehen für ihre Stadtratssitzung extra in die Sportstätte Arche nach Hausdorf. „In der dortigen Turnhalle steht uns sehr viel mehr Platz zur Verfügung, sodass wir soweit wie möglich auseinander sitzen können“, sagt der parteilose Bürgermeister Robert Zillmann. Am Eingang kontrolliere Rathaus-Mitarbeiter Roland Benkus den Status sowohl der Stadträte als auch der Besucher.

Zillmann: „Die 3G-Regel, geimpft, genesen, getestet, wird von allen mitgetragen, jedenfalls hat sich bei mir noch kein einziger Stadtrat deswegen abgemeldet.“ Der Ortschef räumte allerdings ein, dass die Gästezahl im Vergleich zu Vor-Corona-Zeiten etwas weniger geworden sei. Zur Sitzung am Donnerstag beschränkte die Verwaltung die Tagesordnung auf die wichtigsten Themen: „Es gibt nur drei Beschlüsse zu Vergaben im Zusammenhang mit der Digitalisierung unserer Schulen. Anfragen von Stadträten und Bürgern sind gestrichen, um möglichst schnell zum Schluss zu kommen“, hieß es.

Macherner AfD-Vertreter bleiben Sitzungen fern

In Machern glänzten die beiden AfD-Gemeinderäte Ingo Arndt und André Voigt auf der jüngsten Ratssitzung durch Abwesenheit. „Die zwei Vertreter mussten von der Sitzung am 29. November ausgeschlossen werden, da sie nicht bereit waren, sich einem Test zu unterziehen“, erklärte der Macherner Bürgermeister Karsten Frosch (CDU). Beide hätten ihm vor der Sitzung mitgeteilt, dass sie sich der 3G-Regel nicht unterwerfen wollten.

In Borna sind die meisten Stadträte geimpft oder genesen. Zu den Genesenen gehört künftig auch Tino Johne (Linken-Fraktion), der gegenwärtig an Corona erkrankt ist. AfD-Fraktionschef René Dietze sowie sein Fraktionskollege Michael Krause erscheinen mit Tests zu den Sitzungen. Jürgen Müller (AfD-Fraktion) hat sich vorerst abgemeldet. Nach Vorlage eines Tests nimmt zudem auch Frank Preußler (Bürger für Borna) an den Beratungen teil.

Rötha nimmt Kontrolle der Regeln sehr genau

In Rötha waren Ausschüsse und der Stadtrat bei allen bisher unter der 3G-Regel durchgeführten Sitzungen beschlussfähig. Die Stadtverwaltung nimmt es genau, lässt durch Mitarbeiterinnen Zertifikate überprüfen und bei Bedarf Schnelltests vor Ort durchführen. Damit niemand unkontrolliert in den Saal des Volkshauses stürmt, ist ein rot-weißes Absperrband gespannt.

Die allermeisten lassen die Prozedur gelassen über sich ergehen, ohnehin sind fast alle geimpft oder genesen. Nur die beiden AfD-Abgeordneten verweigern die 3G-Regelung total. Doch sie bleiben den Sitzungen nicht einfach nur fern, jedenfalls nicht immer, sie lassen sich öffentlichkeitswirksam aussperren. Jüngstes Beispiel: Jörg Dornau, der auch Mitglied des Sächsischen Landtages ist, hat sich diesmal vorab für die Stadtratssitzung entschuldigt. Torsten Klemmer betritt den Saal und erklärt der Stadtbediensteten, was die längst weiß, nämlich dass er nicht geimpft oder genesen ist und auch keinen Test machen lassen möchte.

Vor der Sitzung des Stadtrates unter 3G-Regelung werden am Eingang zum Saal des Volkshauses in Rötha die Zertifikate kontrolliert. Der Zugang zum Saal ist währenddessen abgesperrt. Quelle: André Neumann

Darauf wird Bürgermeister Stephan Eichhorn (parteilos) gerufen, der das nun folgende Spiel auch schon kennt. Klemmer streckt erst einmal demonstrativ die Hand zum Handschlag aus und wartet, dass der Bürgermeister ihn von der Teilnahme an der Sitzung ausschließt. Nicht ohne noch zu Protokoll zu geben, dass er seinen Willen zur Teilnahme bekundet habe. Bevor er dann wirklich geht, ruft Klemmer noch den Stadtratskollegen zu: „Bis zum nächsten Mal“.

Böhlener Bürgermeister: Ordnungsgeld von 500 Euro wäre möglich

In Böhlen ist es erst am vergangenen Donnerstag während der Stadtratssitzung erneut aufgefallen, dass die AfD-Fraktion in kompletter Stärke wieder einmal fehlte. Nunmehr zum dritten Mal. „Zwar haben sich alle drei Stadträte entschuldigt, aber keinen Grund für ihr Fehlen angegeben“, erklärte Bürgermeister Dietmar Berndt. Dabei stelle die Stadt im Kulturhaus kurz vor Beginn der Sitzung die entsprechenden Test-Kits zur Verfügung. Nach dem dritten Fehlen in Folge hatte SPD-Stadtrat Mirko Altmann nun nach möglichen Sanktionen gefragt. Und die können wehtun, wie der Rathauschef betonte. Zumindest in der Brieftasche. „Möglich ist es laut Sächsischer Gemeindeordnung, ein Ordnungsgeld von 500 Euro zu verhängen.“ Denn das Fernbleiben könne nur in Ausnahmefällen toleriert werden. Allerdings komme diese Regelung nur zum Einsatz, wenn es um Stadtratssitzungen gehe, sie gelte nicht für die Zusammenkünfte der Ausschüsse.

Von Frank Prenzel, Haig Latchinian, Nikos Natsidis, André Neumann, Simone Prenzel und Julia Tonne