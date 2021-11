Landkreis Leipzig

Für Ungeimpfte wird es in der Arbeitswelt allmählich ungemütlich. Ab Mittwoch gilt bundesweit 3G am Arbeitsplatz. Das bedeutet: Beschäftigte müssen vor Betreten ihrer Arbeitsstätte nachweisen, dass sie entweder geimpft, genesen oder negativ getestet sind. Derlei Einschränkungen am Arbeitsplatz greifen erstmals seit Beginn der Pandemie.

3G im Job ist eine der Maßnahmen, auf die sich die Ampelparteien verständigt haben. Bundestag und Bundesrat brachten das neue Infektionsschutzgesetz in der Vorwoche auf den Weg. Scharf geschaltet wird die Verordnung mit Veröffentlichung im Bundesanzeiger.

Leag testet und unterbreitet Impfangebot für Mitarbeiter

Zu den größten Arbeitgebern in der Region zählt das Kraftwerk Lippendorf. Betreiber ist der Energiekonzern Leag, der am Standort rund 300 Mitarbeiter beschäftigt. „Die Leag ist darauf vorbereitet, die 3G-Regel am Arbeitsplatz umzusetzen“, erklärt Unternehmenssprecher Thoralf Schirmer.

Ohnehin würden im Kraftwerk und besonders in den systemrelevanten Produktionsbereichen bereits strenge Corona-Schutzmaßnahmen gelten. Dazu zählen laut Schirmer Maskenpflicht und Abstandsgebot und – wo dies möglich ist – das Entzerren durch mobiles Arbeiten. Die Regeln würden von den Mitarbeitern verantwortungsvoll eingehalten, schildert der Sprecher. „Durch den Arbeitsmedizinischen Dienst der Leag werden zudem nach wie vor Impfangebote für Mitarbeiter gemacht und auch genutzt.“

Im Kraftwerk Lippendorf unterbreitet die Leag Mitarbeitern auch Impfangebote Quelle: Jens Paul Taubert

Bornaer Vermieter BWS hat sich einen ersten Überblick verschafft

Die nötigen Vorbereitungen werden auch bei der Bornaer Wohnbau- und Siedlungsgesellschaft (BWS) getroffen. Laut Jan Czinkewitz, Geschäftsführer des größten Wohnungsunternehmen der Kreisstadt, müsse für 20 Beschäftigte der BWS kontrolliert werden, ob sie eines der 3G erfüllen. „Das ist mit mehr Aufwand und Kosten verbunden, aber das Gesetz schreibt dies nun mal so vor. Da gibt es kein Rumeiern. Das ist alles nicht schön, aber auch keine Katastrophe.“

Das Unternehmen habe sich als erstes einen Überblick verschafft, wie viele Mitarbeiter geimpft sind und wie lange deren Impfzertifikate gelten. Diese Gruppe müsse sich nicht testen lassen. Ungeimpfte hingegen hätten nunmehr jeden Tag einen Nachweis zu erbringen. „Das bedeutet, die Mitarbeiter suchen ein Testzentrum auf oder sie testen sich unter Aufsicht einer Mitarbeiterin, die in unserem Haus über das nötige Zertifikat verfügt“, erläutert Czinkewitz. „Auch geimpften Beschäftigten werden wir weiterhin zwei Tests pro Woche freiwillig anbieten“, so der Geschäftsführer. Zudem gelte auch für Besucher 3G.

Bußgeld bis zu 25 000 Euro findet Firmenchef happig

Organisatorische Probleme sieht man derweil bei der Landmaschinenvertrieb Deuben (LVD) mit Sitz in Gerichshain auf sich zukommen. „Das wird schwierig, wenn Mitarbeiter täglich Tests beibringen müssen“, befürchtet Geschäftsführer Matthias Lindner. „Ich habe mich am Wochenende selbst auf dem Leipziger Hauptbahnhof umgesehen. Das Testzentrum dort hat beispielsweise nur begrenzte Öffnungszeiten. Wie sollen die Mitarbeiter an einen Test kommen? Sich vor der Arbeit stundenlang irgendwo anstellen?“ Auch die Androhung von bis zu 25 000 Euro Bußgeld für Arbeitgeber, die sich nicht an die Verordnung halten, findet Lindner „etwas happig“. Bei der LVD sind rund 80 Mitarbeiter tätig – neben Gerichshain müssen die Kontrollen auch auf die Standorte in Rochlitz, Lissa und Bad Schmiedeberg ausgeweitet werden.

Die Landmaschinen Vertrieb Deuben GmbH - hier Geschäftsführer Matthias Lindner- muss Mitarbeiter an vier Standorten kontrollieren. Quelle: Thomas Kube

Schwierige Umsetzung auf Baustellen

Jörg Wellner, Geschäftsführer der Wellner Kommunikation/Automatiserung GmbH in Gerichshain, hält die Umsetzung auf Baustellen für problematisch: „Da muss man auch vertrauen, wenn man telefonisch den 3G-Status abfragt.“ Auf Dauer werde die Test-Kontrolle der Impfverweigerer nicht machbar sein. Wellner schätzt, dass sich ein Zehntel seiner knapp 50 Mitarbeiter täglich testen lassen muss.

Envia will auch Versorgungssicherheit garantieren

Bei der in Mitteldeutschland tätigen EnviaM-Gruppe mit rund 3300 Beschäftigten stellt man sich dem Thema 3G, „um Mitarbeiter zu schützen und die Versorgungssicherheit zu gewährleisten“, wie Pressesprecherin Cornelia Sommerfeld erklärt. „Das bedeutet, dass ab Mittwoch die Homeoffice-Pflicht für alle Mitarbeiter gilt, bei denen das mit Blick auf die Tätigkeit möglich ist. Veranstaltungen und Gremiensitzungen werden entweder abgesagt oder online durchgeführt. An den Arbeitsstätten gilt die 3G-Regelung. Ungeimpfte Mitarbeiter müssen einen tagesaktuellen, zertifizierten Test vorlegen, der selbst bezahlt werden muss. Selbsttests sind nicht zulässig.“ Auch geimpften und genesenen Mitarbeitern werde vor Betreten der Standorte ein Selbsttest empfohlen. „Dafür liegen Schnelltests bereit.“

Die jeweiligen Führungskräfte würden die Testzertifikate überprüfen. Aktuell habe man keine Anhaltspunkte dafür, dass die neue Vorgabe Beschäftigte zu Kündigungen oder falschen Krankschreibungen verleite. Um noch mehr Mitarbeiter zum Impfen zu animieren, würden durch Betriebsärzte an verschiednen Standorten Angebote unterbreitet, so die Sprecherin. „Erst- und Zweitimpfungen sind durchgängig möglich. Auffrischungsimpfungen finden ab der kommenden Woche statt.“ Der Vorstand der Envia-Gruppe habe dieser Tage alle Beschäftigten nochmals zur Impfung aufgerufen. Impfprämien für Mitarbeiter biete die enviaM-Gruppe aber nicht an.

Firma Elektroschaltanlagen Grimma richtet Testzentrum ein

In ihr Schicksal als Arbeitgeber fügt sich auch die Firma Elektroschaltanlagen (ESA) in Grimma. „Wir haben heute ein Testzentrum eingerichtet und bieten unseren Mitarbeitern die Tests direkt auf dem Gelände an“, erklärt Jörg Reinker, einer der beiden Geschäftsführer. Der 350-Mann-Betrieb hat sich auf patentierte Lösungen für die sichere Stromversorgung von Krankenhäusern sowie elektrische Weichenheizungen für Bahnanlagen spezialisiert. Für die Teststelle habe man einen Dienstleister aus Grimma angeheuert, berichtet Reinker.

„Wir gehen davon aus, dass etwa die Hälfte der Belegschaft nicht geimpft ist und sich täglich testen lassen muss.“ Dies würde im Monat einen fünfstelligen Betrag ausmachen, den erst einmal die Firma zahlen müsse. Jörg Reinker hofft, dass das gute Betriebsklima nicht unter den Zugangsregeln leidet. „Wir wollen versuchen, alle mitzunehmen und die Kollegen bei Laune zu halten. Es wäre gut, wenn wir alle gemeinsam durch diese Krise kommen.“

Dow ermöglicht Testung direkt vor Arbeitsantritt

Bei der Dow Olefinverbund GmbH, einem der größten Kunststoffproduzenten in den neuen Bundesländern mit Standorten unter anderem in Böhlen und Schkopau, zeigt man sich ebenfalls aufgeschlossen: „Die Sicherheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat für uns oberste Priorität“, beteuert Unternehmenssprecherin Sandra Brückner. Die 3G-Regel werde an vier Standorten mit knapp 1500 Beschäftigten konsequent umgesetzt. „Für eine Übergangszeit werden wir vor Ort in unseren Werken die Möglichkeit anbieten, dass sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht geimpft oder genesen sind, direkt vor Arbeitsantritt testen lassen können.“

Blick auf das Dow-Werk im Industriegebiet Böhlen/Lippendorf. Quelle: Dow

Darüber hinaus ermutige man, sich impfen zu lassen, weil dies der beste Schutz vor Infektionen im Betrieb beziehungsweise Voraussetzung für eine Rückkehr zum normalen Arbeitsalltag sei. „Dafür bietet unser Werksärztlicher Dienst bereits seit dem Sommer Beratung und Impfungen im Unternehmen an, die auch gut genutzt wurden. Derzeit verstärken wir das Impfangebot wieder mit Boosterimpfungen, aber auch Erst- und Zweitimpfungen.“ Außerdem würden Kollegen bei Bedarf auch von der Arbeit freigestellt, um Impftermine wahrnehmen zu können.

Von Simone Prenzel