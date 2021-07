Beruflich sind Bus und Bahn seine Themen. Doch in der Freizeit macht der Geschäftsführer des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes (MDV) auch auf dem Rennrad eine gute Figur. Mit Gleichgesinnten radelte der Brandiser Steffen Lehmann jetzt in einem Ritt vom heimischen Waldsteinberg an die Ostsee.