45 Kilometer durchs Muldental: Motorsportclub lockt nach Wurzen

Er könne sich nicht leisten, bei Rot über die Straße zu gehen, schmunzelt Rainer Wohlgemuth. „Ich muss Vorbild sein. Nicht auszudenken, Fahrlehrer Thomas Siegemund würde mich erwischen.“ Beide, Wohlgemuth und Siegemund, sind Mitglieder im Motorsportclub Wurzen. Seit nunmehr 60 Jahren macht sich der Verein vor allem für Verkehrserziehung stark. Am Sonntag veranstaltet er die 75. Verkehrstestfahrt.

Zwei runde Geburtstage

Zwei runde Geburtstage auf einen Schlag. Anlass genug für die Akteure mit Benzin im Blut, an die Anfänge ihres Clubs zu erinnern – an die Sechzigerjahre mit Dreiecksfahrten in Großzschepa sowie K-Wagen-Rennen rund um den Bürgermeister-Schmidt- und den Clara-Zetkin-Platz. Hunderte begeisterte Schaulustige waren aus dem Häuschen. Sie säumten die Strecke und bestaunten das Draufgängertum der Rennfahrer.

Im Geschicklichkeitsparcours: Christine und Dieter Jährmann bei einer Übung im Rahmen der Verkehrstestfahrt des Motorsportclubs Wurzen, welche von Reik Keßler und Sohn Max abgenommen wurde. Quelle: Christian Fest

Die fliegenden Kisten gab es damals noch nicht von der Stange. In mühevoller Kleinarbeit wurden sie oft in der GST, der Gesellschaft für Sport und Technik, gebaut. Doch die Formel 1 des Ostens hielt sich nicht lange. Zum einen erlaubten die Schlaglöcher keine turbulenten Wettfahrten mehr, zum anderen war der Zeitgeist zunehmend auf Sicherheit bedacht. 1980 startete der Club daraufhin die erste Verkehrstestfahrt.

Wissen statt Geschwindigkeit

Die Spielregeln sind noch immer aktuell: Ob mit Auto oder Motorrad – pro Besatzung gibt es am Start eine Routenkarte. Auf den 45 Kilometern durchs Wurzener Land sind meist sechs Kontrollpunkte eingerichtet. Dort müssen die Teilnehmer bestimmte Aufgaben lösen. Gefragt sind Geschicklichkeit, vor allem aber Wissen: Wie viel Gepäck darf ich zuladen? Wie bilde ich eine Rettungsgasse? Wie stelle ich die Parkuhr richtig?

Rennfahrer Jens Richter ist Ur-Wurzener. Quelle: Christian Fest

Bleifüße sind nicht gefragt. Auf den Testfahrten geht es ausdrücklich nicht um den Rausch der Geschwindigkeit, sagen Vorsitzender Jens-Uwe Luge und sein Stellvertreter Rainer Wohlgemuth. Was nicht heiße, dass der Verein keinen Rennfahrer aufzubieten hätte. Jens Richter, Gewinner des 24-Stunden-Rennens in Dubai, rast mit seinem Porsche auch in diesem Jahr in Italien, Frankreich und Deutschland. „Aber das ist eine andere Geschichte“, winkt der Ur-Wurzener ab.

Verein hat treue Unterstützer

Wenn am Sonntag, 9 Uhr, am Landgasthof Dehnitz wieder Familien im Minutentakt losfahren (acht Euro Gebühr pro Fahrzeug), halten sich alle streng an die StVO. Bisher waren die Teilnehmer noch immer klüger ins Ziel gekommen, als sie gestartet sind. Kein Wunder: Das DRK demonstrierte in den Vorjahren die schulmäßige Herzdruckmassage. Die Feuerwehr erläuterte, wie viel Benzin im Kofferraum mitgeführt werden darf.

Jede Verkehrstestfahrt des Motorsportclubs Wurzen hat viele Helferinnen und Helfer: Lutz Kirsch, Eberhard Zschammer, Brigitte Luge, Arnd Promm, Sabine Promm (v.l.). Quelle: Christian Fest

In Spitzenzeiten hatte der Verein 128 Mitglieder, darunter auch Ehefrauen, die innerhalb des Clubs eine Gymnastikgruppe gründeten. Heute sind es gerade noch 20. Ist das Auto, des Deutschen liebstes Kind, in Zeiten grüner Verkehrswende ein Auslaufmodell? „Nein, gar nicht“, sagen die Vereinsmitglieder und verweisen auf Röcknitzer Traktoren- und Nitzschkaer Trabitreffen, die am Wochenende ebenfalls stattfinden.

Schneller als die Polizei erlaubt

Und von wegen Männerdomäne! Mit Brigitte und Diana Luge, Sabine Promm, Ria Wohlgemuth, Bianca Reichel und Angelika Wittor engagieren sich auch Frauen im Verein, heißt es. Und wer weiß. Vielleicht gibt es ja auch bei der diesjährigen Testfahrt eine Überraschung: Zuletzt war sogar die Polizei dabei. Mit der Laserpistole. Rainer Wohlgemuth lacht: „Das ging solange gut, bis die Kontrolle im Verkehrsfunk lief.“

