Schloss Döben auf halber Strecke zwischen Grimma und Nerchau ist ein Geschenk der Natur. Und der Kultur. Letzteres war nicht immer so. Vor 50 Jahren wurde das herausragende Denkmal sächsischer Geschichte gesprengt. Längst ist auf dem Felssporn neues Leben zurück gekehrt.

Dorothea von Below in ihrem Döbener Schlossgelände. Vor 50 Jahren wurde die altehrwürdige Burgruine dem Erdboden gleichgemacht. Heute erstrahlen Teile des Areals wieder in neuem Glanz. Quelle: Thomas Kube