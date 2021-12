500 Kilometer um den Cospudener See – Radfahrer hilft Kindern auf dem Westbalkan

Muldental/Leipzig

8848. Das ist keine Postleitzahl. Und doch geht die Post ab. 8848, so viele Höhenmeter muss zurücklegen, wer den Mount Everest bezwingen möchte. Jan Thielbeer hat es getan. Wenn auch nicht direkt. Auf seinem Bike strampelte er im April den Fockeberg in Leipzig 214 mal hoch. Am Stück. 22 Stunden und 40 Minuten später blinkten gar über 9000 Höhenmeter auf dem Tacho. Everesting heißt das in der Szene.

Jan Thielbeer fuhr im April so oft den Leipziger Fockeberg hoch und runter, bis er letztlich die Höhenmeter des Mount Everest erreichte. Dabei wurde er von Freunden begleitet. Quelle: Dirk Knofe

Zu Weihnachten ließ es der Extremsportler erneut krachen: Mit dem Rad umrundete er den Cospudener See geschlagene 22 Stunden und 34 Minuten ohne Pause. Bei Regen und Schnee. Am Ende kam er auf über 500 Kilometer. Start war am 24. Dezember, 0.01 Uhr. Ankunft am selben Tag, 22.35 Uhr. „Unterwegs musste ich die Richtung wechseln“, entschuldigt sich der Leipziger. Weil es ihm sonst schwindlig geworden wäre? „Nee, wegen des starken Windes.“

Brüder und Schwester im Geiste

Über die sozialen Netzwerke rührte der 38-Jährige zuvor die Werbetrommel für seinen speziellen Heiligabend – nicht, um zu zeigen, was für ein toller Hecht er sei. Vielmehr rief er zu Spenden für Kinder auf dem Westbalkan auf. Er legte sich für einen Hilfsverein ins Zeug, der seit Jahren dorthin fährt. Seit vier Sommern und neun Wintern! Diesen ausdauernden „Brüdern und Schwestern im Geiste“ widmete Thielbeer sein jüngstes Abenteuer.

Die Mitglieder des Vereins hatten sich Urlaub genommen, um auf den Westbalkan zu fahren. Quelle: privat

Ralph Rüdiger vom Verein „Perspektiven für Kinder auf dem Westbalkan“ lobt den Ausnahmesportler: „Jan hat mit seinem Höllenritt über 3000 Euro einsammeln können. Dafür danken wir ihm, auch im Namen der Kinder.“ Noch laufe die Aktion, wer Jans Kraftakt honorieren möchte, könne das auch weiter tun, sagt Rüdiger: „Wir brauchen jeden Cent, reisen auch nächstes Jahr wieder ins Armenhaus Europas. Den Kindern dort kommt alles komplett zugute.“

Hilfe für Erdbebenopfer in Albanien

Erst dieser Tage war Rüdiger mit seinem Verein vor Ort. Während der Grimmaer Max Schöpe und der Naunhofer Michael Eichhorn bereits seit 2012 dabei sind, reisten Ina Felina Rosa, Nasim Reza-Tehrani und Karmen Dietze zum ersten Mal mit. Station eins: Albanien. 20 Pakete mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln überreichte der Verein in Peza an Familien. Diese hausen seit dem schweren Erdbeben im November 2019 noch immer in Zelten und Containern.

Im Kinderzentrum Rreze Dielli feiern die Mädchen und Jungen ihre Weihnachtsgeschenke. Quelle: privat

Im Kinderzentrum „Rreze Dielli“ nahe Tirana verteilten die Vereinsmitglieder aus Leipzig und dem Umland 66 Weihnachtspakete. Für die meisten Mädchen und Jungen war es das einzige Geschenk zu den Festtagen. Das Kinderheim wird nicht vom albanischen Staat unterstützt. Damit die Kinder, die zu den ärmsten der Region gehören, eines Tages wieder in ihre Familien eingegliedert werden können, ist Geld nötig.

Spendenscheck für Kinderheim

Aber auch Therapien und Freizeitaktivitäten gibt es nicht zum Nulltarif. Umso mehr freute sich die Einrichtung über den Scheck in Höhe von 6000 Euro aus Sachsen. Station drei: Das Armutsviertel nahe der kosovarischen Hauptstadt Pristina. Dort brachten die Vereinsmitglieder in drei Tagen 40 Lebensmittelrationen unters Volk. Damit die bedürftigen Familien über den Winter kommen, wurde Brennholz an 82 Familien ausgegeben.

Das Brennholz für die Bewohner im Armutsviertel Fushe-Kosovo wird aus Zeitgründen mitunter direkt von der Ladefläche des Lkw verteilt. Quelle: privat

Der Ansturm auf die mitgebrachten Schuhe, Jacken und Decken überstieg die Erwartungen. Auch Spielzeug, Bettwäsche und Kindersachen waren nach wenigen Stunden vergriffen. Das Wiedersehen mit Medina stimmte die Vereinsmitglieder nachdenklich: „Das Mädchen ist jetzt acht und wächst nicht richtig. Sicher liegt das an ihrem Hüftleiden. Sie ist immer noch so klein wie ihr drei Jahre jüngerer Bruder“, sagt Ralph Rüdiger.

Hilfe für Medina überregional begleitet

Das Roma-Kind wurde 2015 in Deutschland operiert. Die Ärzte setzten Platten mit Schrauben und Drähten ein. Anderthalb Jahre später und zurück im Kosovo, musste alles entfernt werden. Doch es fehlte an den Finanzen. Die Helfer aus der Region Leipzig sammelten Geld und ermöglichten dem Mädchen damit die nötige OP in Pristina. Der Einsatz für Medina machte den Verein damals auch überregional bekannt.

Ein beschenktes Mädchen im Kinderzentrum Reze Dielli bedankt sich bei Vereinschef Ralph Rüdiger. Quelle: privat

Ortswechsel: Jan Thielbeer, der Extremsportler, legte die gut 500 Kilometer um den Cospudener See nicht gänzlich alleine zurück. Letztlich waren es nur sieben Stunden, die er solo abriss. Ansonsten hatte er Freunde an seiner Seite, aber auch Fremde wie Volker aus Erfurt. „Der kam extra aus Thüringen mit dem Rad, drehte eine Runde mit mir um den See und verabschiedete sich wieder. Auch ein junger Mann aus Merseburg leistete mir kurz Gesellschaft.“

Und nächstes Jahr auf den Westbalkan?

Zusammen vergehe die Zeit schneller. „Wenn du alleine strampelst, meldet sich der Kopf und du kommst ins Grübeln.“ Ob er am Heiligabend dennoch beschenkt wurde? Er lacht. „Als ich nachts wieder heimfahren wollte, sprang mein Auto nicht an. Die Batterie war leer. Es musste jemand Starthilfe leisten.“ Es sei nicht der Weihnachtsmann gewesen... Und das nächste Abenteuer? Mit dem Rad vom Muldental auf den Westbalkan? „Gute Idee! Mal sehen.“

Von Haig Latchinian