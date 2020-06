600 Jahre Altenbach zwischen zwei Buchdeckeln

Bennewitz/Altenbach

Altenbach steht 2021 ein besonderes Jubiläum ins Haus: Vor 600 Jahren wurde Altinbach mit 14 Einwohnern erstmals erwähnt. Das soll vom 16. bis 18. Juli gefeiert werden. Dem Heimatverein „Rund um den Eichberg“ schwebe ein Fest mit Schaustellern und Gewerbetreibenden sowie ein Festumzug oder offene Höfe vor, sagt dessen Vorsitzender Gerold Leine. Eine Dorfversammlung zur Ideenfindung im März hatte Corona ausgebremst.

Materialsammlung ging in der Flut unter

Die Chronik-AG unter Leitung von Ina Adler ist da schon weiter. André Rotter von der Initiativgruppe Dorfkirche hatte 2018 den Schwung der lebhaften Diskussion zu einem Luftbild von 1945 zu deren Gründung genutzt. Seitdem trifft sich regelmäßig ein Dutzend historisch Interessierter, um an der Chronik zu schreiben, die im Jubiläumsjahr als Buch erscheinen soll. Es habe zwar einmal eine Chronik existiert, berichtet Leine, aber die sei leider verschwunden. Nach der Wende hatte sich eine ABM-Gruppe unter Anleitung von Rundblick-Herausgeber Manfred Müller befleißigt, erneut Material zusammenzutragen. „Aber dieses ging, eingelagert im Rathaus Bennewitz, in der Flut 2002 unter“, so Leine. „Wir haben also bei Null angefangen“, sagt Adler. Als Schlussfolgerung aus den leidvollen Erfahrungen soll die neue Chronik nun auch in digitaler Form, angebunden an die Homepage der Gemeinde, angelegt werden.

Aufgefrischt: Das Äußere der Altenbacher Kirche wurde im vergangenen Jahr saniert. Quelle: Ines Alekowa

Geschichte in Themen

Anders als eine mit den Ereignissen wachsende Chronik ist die jetzt entstehende thematisch aufgebaut. Dafür hat die AG in Archiven gestöbert und zahlreiche Interviews mit Alteingesessenen geführt, in die später in der Online-Fassung hineingehört werden kann. „Jeder bearbeitet das Gebiet, zu dem er sich berufen fühlt“, sagt Adler und fügt hinzu: „Ein großer Vorteil ist natürlich, dass wir mit Volker Jäger, dem in Bennewitz wohnenden Leiter des Staatsarchivs Leipzig, einen Fachmann und Hauptautor haben.“

So gibt es Kapitel zu Frühgeschichte, den Rittergütern, zu Handwerk, Gewerbe, Gaststätten. Der Deubener Günther Geißler steuert sein Wissen über die Tonfabrik Hülsmann bei, Jäger unter anderem die Schulgeschichte. Kultur- Stichwort Club zu zweit und Männergesangsverein - und Sport spielen eine Rolle. Adler selbst hat sich mit Natur und Umwelt beschäftigt: „ Johann Fuhrmann, 40 Jahre lang Förster, hat mir erzählt, wie sich der Wald im Laufe der Jahrhunderte gewandelt und auch das Leben der Leute geprägt hat.“ Auch bedeutende Persönlichkeiten werden erwähnt, wie Defa-Regisseur Gottfried Kolditz, über den Kirsten Bischof schreibt. Während Katharina Löffler, die sich durch die Landwirtschaftshistorie gräbt, gern mehr Fakten zur Verfügung hätte, wird für Angelika Rotter das Gegenteil zum Problem: „Die Kirche könnte eine eigene Chronik füllen.“ Noch offen sind 80 Jahre Feuerwehr, dafür saß Wehrleiter Olaf Ettig in der Runde. „Chronikmäßig ist alles da“, beruhigte er.

Als 2018 in Altenbach ein neues Wohngebiet eingeweiht wurde, benannte man eine Straße nach Kolditz. Quelle: Ines Alekowa

Rätselhafter Stein am Dorfteich

Adler legt viel Wert darauf, dass alles auch hieb- und stichfest ist. „Es gab zum Beispiel nach 1945 eine Zeit, da wechselten die Bürgermeister im Dreimonatstakt“ weiß sie aus Interviews zu ihrem zweiten Thema „Verwaltung nach 1945“. „Aber so etwas kann man nicht ohne Belege übernehmen.“ Anders bei den Legenden. „Aber davon gibt es leider nur wenige“, verweist Adler auf die von der Sühnekuh. Gern wüsste sie, was es mit dem Stein am Dorfteich auf sich hat. „Vielleicht verbirgt sich hinter der Jahreszahl 1713 und dem Herz eine Liebesgeschichte?“ Nicht nur zu diesem Geheimnis nimmt Adler übrigens gern noch Hinweise entgegen.

Insgesamt liegen 93 der geplanten 156 Chronikseiten in Rohfassung vor. „Das ist schon allerhand“, zeigt sich Adler zufrieden. Ergänzt werden soll die Chronik mit einer die Orientierung erleichternden Karte. Und einem Zeitstrahl. „Denn es ist schon bemerkenswert, dass 1957, als Laika um die Erde flog, Altenbach noch nicht mal fließend Wasser hatte.“

Ersterwähnung war Zufallsfund

Schon jetzt indes ist klar, dass die Broschüre nicht alles Material fassen kann. Weitere Bilder werden deshalb in einen von Jochen Ziska gestalteten Kalender einfließen sowie in eine Ausstellung. „Eigentlich müsste die Chronikgruppe über die Jahrfeier hinaus bestehen“, schlussfolgerte Angelika Rotter.

Die Jubiläumsfeier 2021 wird die erste sein. Leines Frau Sigrid war während ihrer Mitarbeit in der ABM-Gruppe auf die Urkunde mit der Ersterwähnung gestoßen. Zum 580. Jahrestag gestaltete sie eine Ausstellung zum Frühlingsfest und sammelte später Material über Ereignisse im Dorf. „Die Ausstellung war übrigens der Anlass zur Gründung unseres Heimatvereins, der damit nächstes Jahr sein 20-Jähriges feiert“, sagt Leine.

