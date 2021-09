Bennewitz/Nepperwitz

1421 – an der Küste Ostenglands und der Niederlande tobt eine schwere Sturmflut, die sogenannte Elisabethenflut. Sie kostete etwa 10 000 Menschen das Leben und veränderte das Mündungsgebiet von Maas, Schelde und Rhein. Um diese Zeit findet Nepperwitz, das nördlichste Dorf der heutigen Gemeinde Bennewitz, erstmals die urkundliche Erwähnung im Erbbuch des Amtes Naunhof.

Gleichwohl liegt die Entstehung des heutigen 150-Seelen-Dorfes im Dunkeln. Nepperwitz könnte nämlich weitaus älter sein, da sich hier bereits viel früher sorbische Siedler und 1100 Jahre nach Christi deutsche Siedler aus Thüringen und Franken niederließen. Doch was letztlich als Geburtsstunde zählt, muss schriftlich belegbar sein. Und danach begeht der Bennewitzer Ortsteil 2021 sein 600. Jubiläum.

600-Jahrfeier findet erst im September 2022 statt

„Eigentlich hatten wir für das kommende Wochenende unsere Jahrfeier geplant“, erzählt Janine Adler, Vorsitzende des Heimat- und Dorfvereins „Wir für Nepperwitz“. Die Corona-Pandemie verhinderte jedoch die notwendige Vorbereitungsphase, obwohl sich die Gemeinschaft schon im Sommer des Vorjahres auf ein Konzept einigte. Das Fest fällt also aus, soll aber unter dem Motto „600 plus eins“ am zweiten September-Wochenende im nächsten Jahr über die Bühne gehen.

Keinerlei Zeitverzug wird es dagegen für die eigens zur Jahrfeier aufgelegte Ortschronik geben. So erhielt kürzlich Bennewitz‘ Bürgermeister Bernd Laqua (parteilos) von den Autoren, dem Vereinsvorstand und der Satzgestalterin eines der ersten druckfrischen Exemplare. Der offizielle Verkaufsstart, so Adler, ist am 18. September. „Als erstes kommen die Mitglieder des Heimatvereines im Anschluss an die Mitgliederversammlung im Nepperwitzer Pfarrhaus in den Genuss, das Werk zum Preis von 20,21 Euro zu erwerben und direkt danach alle anderen Bürgerinnen und Bürger.“

Chronik soll bald auch online verkauft werden

Ein zweiter öffentlicher Verkaufstermin stehe außerdem schon fest: am 24. September ab 16 Uhr im Vereinshaus am Spielplatz in der Püchauer Straße. „Weitere Möglichkeiten werden folgen, unter anderem dann auch die Bestellung über die Internetseite www.nepperwitz.de. So kann man sich ein Exemplar bequem nach Hause liefern lassen.“

600 Jahre Nepperwitz auf 130 Seiten: Offizieller Verkaufsstart für die druckfrische Dorfchronik ist der 18. September. Quelle: privat

Adler zufolge haben die drei Autoren des Buches – Volker Jäger, Günther Geißler sowie Diethard Selka – in mühevoller Kleinstarbeit die Zeit von der Ersterwähnung Nepperwitz‘ 1421 bis heute über Monate hinweg aufgearbeitet. „Diethard Selka selbst sammelt schon über viele Jahre Fotos, Zeitschriften, Kartenmaterial, Anekdoten, Daten und Fakten über das Leben in und um Nepperwitz“, betont die Vereinschefin.

Insofern gibt das Buch auf 130 Seiten interessante Einblicke in die frühe Epoche, bietet spannende Berichte über das Arbeiten in der Landwirtschaft und beschreibt die Entwicklung des Ortsgemeindegebietes. Ebenfalls Erwähnung finden natürlich die Infrastruktur und die Kirche sowie das Jagdhaus und die Schule. Nicht zuletzt untermauern bedeutende Persönlichkeiten, das Handwerk und das kulturelle Leben den Werdegang des Dorfes an der Mulde.

Autoren forschten in zahlreichen Archiven

„Den Großteil der Befunde haben die drei Autoren in unzähligen Stunden aus diversen Quellen, wie dem Kreisarchiv, dem Archiv der Kirchgemeinde beziehungsweise dem Sächsischen Staatsarchiv von Leipzig sowie Dresden, zusammengetragen und für die Nepperwitzer Dorfchronik aufgearbeitet“, erwähnt Adler und wünscht sich zum Schluss, dass zumindest im September 2022 die Jahrfeier ohne Hindernisse durchgeführt werden kann.

Der Heimat- und Dorfverein „Wir in Nepperwitz“ wurde übrigens am 10. Januar 2009 gegründet und hat aktuell 45 Mitglieder – „fast die Hälfte der erwachsenen Einwohner“. Zu den Zielen gehören die Verschönerung des Ortsbildes, die Förderung des kulturellen und sportlichen Lebens, der Erhalt örtlicher Bräuche und Traditionen sowie die Erforschung und Dokumentation der Heimatgeschichte. Janine Adler steht seit Januar 2019 der Gemeinschaft vor, ihre Stellvertreterin ist Annett Günther-Nicol.

Von Kai-Uwe Brandt