6000 Euro für den Gnadenhof Lossa: „Stahlrusse“ beweist ein Herz für Tiere

Thallwitz/Lossa

Der Gnadenhof Lossa weiß zwar, was ein stromernder Hund ist. Bei einem Streamer dagegen liegt die Sache etwas anders, da legt das Team schon mal die Ohren an. Erst recht, wenn sich das unbekannte Objekt nicht auf der Dorfstraße tummelt, sondern auf Twitch. Dabei ist der 32-jährige Sebastian Zeh auch nur ein Wesen aus Fleisch und Blut. Und seit neuestem ein Freund noch dazu. 6000 Euro spendete er dem Gnadenhof.

Was YouTube sei, wüssten die meisten, sagt Zeh. „Das ist eine Internet-Plattform, auf die du fertig geschnittene Videos stellst. Twitch ist so etwas ähnliches, eine Art Fernsehkanal für Livesendungen.“ Die Livesendungen, die er mache, beginnen in der Regel am Abend und enden erst am frühen Morgen. Gottschalks „Wetten, dass..?“, auch wenn dieser noch so sehr überziehe, sei dagegen von der Länge her ein Kindergeburtstag.

Die Puppen tanzen lassen

In seinen Live-Shows stellt Zeh vor allem Computerspiele vor. Damit die nie langweilig würden, lasse er stets die Puppen tanzen: „Humor und gute Laune sind mir wichtig.“ Zu Halloween habe sich alles um ein Horrorspiel gedreht. Passend dazu sei Stahlrusse, so sein Spitzname, in gruslige Kostüme geschlüpft. Nebenbei sammelte er Spenden ein, dringend benötigtes Geld für den Gnadenhof Lossa.

„Zweimal im Jahr engagiere ich mich für eine gute Sache“, erzählt der junge Leipziger. Im April legte er sich noch fürs Tierheim in Delitzsch ins Zeug, jetzt rührte er die Werbetrommel für die Tierfreunde in der Gemeinde Thallwitz: „Ich war im Vorfeld selber vor Ort und finde besonders gut, dass man sich dort auch um schwer vermittelbare Tiere kümmert – wer will schon eine blinde Katze haben?“

Zwölf Jahre bei der Bundeswehr

Während er spielte und sich in der langen Nacht bis zu 5000 User zugeschaltet hätten, versteigerte er immer wieder kleinere und größere Schätze – Adventskalender, einen Bauhelm samt Gehirn sowie Modellbausätze. „Es sind immer viele Panzerverrückte mit am Start“, sagt Stahlrusse. Nach dem Abitur war er zwölf Jahre bei der Bundeswehr. Im Anschluss studierte er – Personalmanagement.

Seine Brötchen will er sich aber mit dem Spielen verdienen. Eine „Spielerei“ sei das absolut nicht: „Meine Freunde fragen immer, was ich so den ganzen Tag über am PC treibe. Humor ist eine ziemlich ernste Sache. Ich komme locker auf 60 Wochenstunden.“ Die Konkurrenz am Markt sei hart. Man müsse gut sein, wenn man davon leben wolle. Nur 0,1 bis 0,2 Prozent der Streamer könnten das von sich behaupten.

Der ständige Kampf um Abonnenten

Er gehöre dazu, sagt Sebastian Zeh in aller Bescheidenheit. Video schneiden, Bildbearbeitung, neue Ideen – der Kampf um Follower, Abonnenten und ein Stück vom Werbekuchen sei seine Leidenschaft. Vor allem gefielen ihm die Spiele auch selber. „Ich spiele sowohl mit dem Publikum, mitunter aber auch ganz alleine und die Leute schauen nur zu.“ Bei der Gameshow sonntags gehe es zu wie bei „Schlag den Raab“. Wer gegen ihn gewinne, staube Preise ab.

Wenn man nicht jeden Morgen auf Arbeit müsse und stattdessen das tue, was einem Spaß mache, sei das etwas ganz Wunderbares. Vor allem, wenn auch finanziell was bei rum komme. „Dass du dich noch dazu, sozusagen spielend, nützlich machen kannst, ist fantastisch.“ Zwar sei der Tierschutz sein bevorzugtes Thema, gesammelt werde in der Gamerszene aber auch für Menschen in Not – zuletzt für die Flutopfer im Ahrtal.

Von Haig Latchinian