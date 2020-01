70000 Euro: Brandiser entscheiden über das Geld

Brandis

Arno Jesse ( SPD) möchte es noch einmal wissen. Zum Neujahrstreffen auf dem Markt gab der Brandiser Bürgermeister seine Kandidatur für die Bürgermeisterwahl am 17. Mai bekannt.

Doch zunächst warf er, der Tradition gemäß, einen Blick zurück auf ein bewegtes Jahr. „Die Wahlen haben auch in unserer Stadt gezeigt, dass bei einem nicht geringen Teil der Bevölkerung Unzufriedenheit herrscht gegenüber der Politik“, konstatierte Jesse. „Einiges mag berechtigt sein“, räumte er ein. „Auch ich wünsche mir manches schneller. Vor allem eine großzügigere direkte Ausstattung mit Finanzen, damit wir selbst entscheiden können, was uns wichtig ist.“ Gleichzeitig warnte der Bürgermeister davor, sich bei aller berechtigter Kritik an Unzulänglichkeiten von der Realität zu entfernen und verwies auf positive Entwicklungen im Land, wie die historisch niedrige Arbeitslosigkeit.

Brandis ist wieder ein Stück ansehnlicher geworden

Auch für Brandis sei 2019 „ein wirklich gutes Jahr“ gewesen. Der Rathauschef zählte den pünktlich vor der 750-Jahr-Feier beendeten Ausbau der Kreisstraße in Wolfshain auf, die Sanierung der Bahnhofsstraße in Brandis, die Erweiterung des Parkplatzes hinterm Rathaus, die Pflasterung der Fußwege in der Bergstraße – insbesondere „für Bewohner und Besucher von Pflegeheim wie Reha-Klinik ein Gewinn“. Auch die lang erwünschte Bahnquerung für Fußgänger an der Kleinsteinberger Straße sei „so gut wie fertig“.

„Entscheidend vorangetrieben“ wurde auch der Breitbandausbau. Ein Teil von Brandis sei schon angeschlossen. Der Zeitverzug liege nicht allein an der Deutschen Glasfaser ( DG), erklärte der Bürgermeister. Erst am 4. Dezember habe die Bahn die Querung an der Hasenheide genehmigt, sodass nach den Weihnachtsferien Beucha aktiviert werden könne. „Ich hoffe, dass für Beucha Ost die Genehmigung schneller erfolgt, sodass Waldsteinberg zügig folgen kann“, sagte Jesse. Die Erschließung von 98 Prozent der Gemeindefläche durch die DG bezeichnete er als „fundamental“ für die Zukunft der Stadt. „Wenn ich sehe, dass die Breitband GmbH des Landkreises frühestens 2023 mit der Aktivierung ihres Netzes beginnt, sind wir deutlich besser aufgestellt – ohne eigene Gelder investieren zu müssen.“

Stadt beantwortet Nachfrage nach Wohnungen und Bauplätzen

Ihre „hervorragende Infrastruktur“ mache die Stadt so attraktiv, verwies Jesse des Weiteren auf das ÖPNV-Projekt „Muldental in Fahrt“. Die Buslinie 689 gehöre zu den erfolgreichsten im Landkreis. „Seit August ist auch Beucha mit Dorfstraße und Gewerbegebiet angebunden, und seit zwei Wochen haben wir einen eigenen Stadttarif.“ Jesse bedauerte allerdings, dass man die Nachfrage nach Wohnungen wie Bauplätzen nicht bedienen könne – mit Betonung auf „im Moment“. In der Rathausgasse und am Beuchaer Dorfanger mehrgeschossige Wohnhäuser geplant. „Darüber hinaus wurden zahlreiche Bebauungspläne aufgestellt“, nannte Jesse den für die Jahnhöhe, wo mit der Erschließung begonnen wurde, für den Lindenhof Beucha oder das Areal hinter dem neuen Kindergarten.

Dieser werde voraussichtlich im Februar eröffnet, kündigte der Bürgermeister an. Die Kita mit 160 Plätzen „ist mit vier Millionen die größte Bauinvestition der letzten zehn Jahre“. Parallel flossen 700.000 Euro in die Sanierung des Beuchaer Knirpsentreffs. Als nächste Aufgaben stehe die Vergrößerung des Speiseraums auf dem Schulcampus an, und die Erweiterung von Gymnasium und Oberschule werde die Stadt die nächsten Jahre beschäftigen.

Exzellenter Ruf bringt Stadt konkreten Nutzen

„Auch Jugend- und Sozialarbeit ist uns wichtig“, betonte Jesse. Der Awo-Seniorentreff am Markt konnte für drei Jahre abgesichert, in der Hauptstraße ein Jugendbüro eingerichtet werden. „In der Jugendarbeit sind wir Vorzeigestadt im Kreis, als Innovationskommune sogar landes- und bundesweit.“ Der „exzellente Ruf“ bringe konkreten Nutzen. „Durch Unterstützung von Bund und Freistaat ergeben sich beispielsweise Perspektiven für das Kulturhaus Beucha – Innenminister Seehofer hat uns ein E-Government-Labor zugesagt.“ Auch der Umbau des Ratskellers zu Bibliothek und Veranstaltungssaal wäre ohne die Erfolge als Innovationskommune nicht stemmbar. „Diese war Türöffner für sieben Millionen Euro Städtebaumittel, durch die die Sanierung ab 2020 erst möglich wird.“

Und schließlich sei Brandis „wie kaum eine andere in Sachsen“ die Stadt des Mitwirkens, verwies Jesse auf das nächste Treffen der Mit-Mach-Stadt, wo Ideen zur 900-Jahr-Feier 2021 abgestimmt werden. „Außerdem möchte ich im ersten Quartal dem Stadtrat einen Bürgeretat vorschlagen“, kündigte Jesse an. „Ich denke an 70.000 Euro, über deren Verwendung die Bürger selbst entscheiden.“

Bürgermeister ermuntert Bürger zum Mitmachen

„Dies alles passt so gar nicht zu dem Bild, das einige in den sozialen Netzwerken zeichnen“, stellte Jesse fest. „Im Gegenteil: Wir haben enorm viel mit der Bürgerschaft erreicht, und wir haben noch enorm viel vor.“ Ziel sei – und das sei auch sein eigenes Bestreben als Bürgermeisterkandidat –, „dass unsere Stadt lebens- und liebenswert bleibt, sich gut für die Zukunft aufstellt und eine Stadt des Miteinanders aller Generationen ist. Aber“, betonte er, „das kommt nicht von allein. Es ist Arbeit und erfordert Mitmachen von uns allen.“ Möglichkeiten, Verantwortung zu übernehmen und Veränderungen mitzugestalten, gebe es viele. „Machen Sie mit“, ermunterte Jesse die Bürger, „damit auch das Jahr 2020 ein gutes wird.“

Von Ines Alekowa