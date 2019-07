Wurzen

Ob Johannas Höh’ in Pyrna, der Forsthof Waidmannsheil in Bennwitz, das Steinarbeiterhaus in Hohburg oder die Dehnitzer Fähre – die Region besitzt vielerlei attraktive Ausflugsziele. Wer sie entdecken möchte, kann sich jetzt auf den Sattel seines Fahrrades schwingen. Denn die Route eines Radweges für das Wurzener Land ist nun abgestimmt und abgesteckt. Damit geht ein Traum von Michael Zerbs auf die Zielgerade, der von der Idee im Mai des Vorjahres bis zur Umsetzung heute gerade einmal etwas über ein Jahr dauerte.

Umsetzung der Radweg-Idee dauert nur etwas über ein Jahr

Zerbs tritt selbst gern in die Pedale, strampelte schon auf Weser-, Ems- und Oderradweg. Fernab seines Hobbys arbeitet der 52-Jährige im Stadthaus Wurzen und verantwortet hier den Bereich Straßen- und Wasserbau. Nebenbei, wie er sagt, habe er außerdem den Hut für den Radverkehr auf. Kein Wunder also, dass in ihm der Wunsch reifte, einen Radweg allein nur für das Wurzener Land zu schaffen. Dazu suchte Zerbs den Kontakt mit den Bürgermeistern von Bennewitz, Lossatal sowie Thallwitz und Partnern, wie den Geopark Porphyrland und das Regionalmanagement Leipziger Muldental in Grimma.

Für Radtouristen gibt es schon mehrere Möglichkeiten, die Region zu erkunden. Zum Beispiel auf dem Mulderadweg. Aber erstmals besitzt das Wurzener Land einen eigenen Streckenverlauf. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Ohne den Schulterschluss wäre das ehrgeizige Projekt mit einer Routenlänge von circa 80 Kilometern wohl in den Kinderschuhen stecken geblieben und nicht so rasch verwirklicht worden, merkt Zerbs an. Zudem verspricht er sich von der Vermarktung des Radweges durch die Leipzig Tourismus und Marketing GmbH (LTM) eine große Resonanz über die Grenzen des Wurzener Landes hinaus. „Demnächst wird es einen Online-Auftritt von LTM mit sogenannter Outdoor Activity geben. Darüber lassen sich dann die persönlichen Touren planen.“ Ein Klick und der Radler weiß genau, wo sich Deutschlands älteste Zuckerfabrik im Wurzener Ortsteil Mühlbach befindet und wie es zum Tiergehege nach Dornreichenbach geht.

Wurzen ist neues Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Rad- und Fußverkehr

Aber noch gibt es Einiges zu tun, um den Wurzener-Land-Radweg zu etablieren. Laut Zerbs erfolgt nach und nach die entsprechende Beschilderung. „Langfristig sollen auch verschiedene Wege verbessert werden.“ Der Ausbau liegt allerdings in den Händen der jeweiligen Kommune und hängt vor allem von der finanziellen Förderung ab.

Im Übrigen verspricht sich Zerbs weitere Impulse durch die taufrische Mitgliedschaft Wurzens in der „Arbeitsgemeinschaft sächsischer Kommunen zur Förderung des Rad- und Fußverkehrs“. Der Verein wurde am 7. März von damals acht Städten und Gemeinden in Bautzen gegründet und soll zum fachlichen Austausch animieren, Forschungsvorhaben initiieren, über Geldquellen informieren sowie Standardlösungen, wie die Öffnung von Einbahnstraßen oder das Fahrradparken, entwickeln. Dass die Arbeitsgemeinschaft mit den Neulingen Leipzig, Dresden, Oschatz, Limbach-Oberfrohna und nun auch Wurzen allmählich wächst, freut Zerbs.

Lüptitzer Straße erhält stationäre Luftpumpe für Radler

Ein sichtbares Zeichen für die Zukunft auf zwei Rädern will der passionierte Pedalritter aus dem Stadthaus schon im August umsetzen. „Die Lüptitzer Straße erhält an der Schwimmhalle eine öffentliche Luftpumpe aus Edelstahl, mit der nicht nur die Schläuche von Fahrrädern aufgepumpt werden können, sondern ebenso von Kinderwagen oder Rollstühlen.“ In Städten, wo bereits solche öffentlichen Stationen existieren, hätte es jede Menge positiver Resonanz aus der Bevölkerung gegeben, betont Zerbs.

Ermöglicht wird das aktuelle Vorhaben dank dreier Sponsoren. So finanzieren die Wurzener Unternehmen FläkGroup, Word Resources Company sowie die Wutra Fördertechnik GmbH zu 90 Prozent die Kosten von 1900 Euro.

Von Kai-Uwe Brandt