80-jähriger Beuchaer Filmvorführer blickt zurück

Brandis

33 Jahre lang brachte Horst Bauer im ehemaligen Kulturhaus Beucha die Bilder zum Laufen. Jetzt beging der Filmvorführer seinen 80. Geburtstag.

Dabei hatte der gebürtige Beuchaer mit österreichischen Wurzeln bei der Firma Tier Elektriker gelernt, bis zur Wende war er 30 Jahre in den Druckmaschinenwerken Leipzig beschäftigt, bis auch ihn die wirtschaftlichen Umbrüche den Job kosteten. Doch abends nach der Arbeit und am Wochenende stand er an seinem Filmvorführgerät. „Ich hatte irgendwann mal Gelegenheit, den Vorführraum zu besichtigen, und das hat mich fasziniert.“ 1960 machte Bauer bei der Kreisfilmstelle Wurzen seinen Vorführschein, da war er 19, ein Jahr über dem Mindestalter. „Weil ein Vorführer auch Filme mit Altersbegrenzung zeigt“, erklärt er.

Dreimal in der Woche war Kinotag

In Beucha war damals Mittwoch, Sonnabend und Sonntag Kinotag. „Es gab meistens zwei Vorstellungen, sonntags vier, die Kinokarte kostete 25 Pfennige“, erinnert sich Bauer. Im Saal über der Gaststätte fanden 309 Zuschauer Platz, nach der Umstellung auf Klappstühle 270. Die Kinoleute waren damals Mädchen für alles. „Im Winter hat die Kassiererin vor der Vorstellung den Ofen geheizt“, erzählt Bauer. Später gab es eine Heizung, wenn die qualmte, sei ihm manchmal mulmig geworden. „Denn die Filme waren aus brennbarem Material.“

So wurde damals für den nächsten Kinobesuch geworben. Quelle: Ines Alekowa

Der Film kam rollenweise

Die Vorführmaschinen, auf denen sie liefen, waren nicht schwer zu bedienen, sagt Bauer, der im Laufe der Zeit mit drei verschiedenen Projektoren – Nitzsche, Ernemann und Meo – zu tun hatte. „Es blieb genug Zeit, vom Film auch selbst etwas zu sehen.“ So er denn nicht unruhig beobachtete, wie sich die aktuelle Filmrolle unerbittlich ihrem Ende entgegendrehte, während die nächste noch nicht im Haus war. Denn bei besonders begehrten Filmen setzten Bauer und seine Mitstreiter alles daran, die Streifen zeitgleich mit größeren Kinos zu zeigen, normalerweise standen Dorfkinos am Ende der Kette. „Wir haben die Rollen mit dem Motorrad von Wurzen oder Markkleeberg geholt, sobald sie dort abgespult waren. Auf den größten Spulen waren 600 Meter Film, das entsprach maximal 20 Minuten. Bei sechs Rollen für einen Film sind wir also sechsmal gefahren“, erzählt Bauer und fügt hinzu: „Die Schranke am Bahnübergang war unser größter Feind.“

Vorstellungen nicht nur in Beucha

Es ist nicht die einzige Anekdote, an die er sich erinnert. So war bei einem russischen Film nach nur vier Rollen um 21 Uhr schon Schluss. „Ich bin aus der Handlung nicht schlau geworden und die Zuschauer auch nicht“, sagt Bauer. Erst hinterher habe er bemerkt, dass er eine Rolle vergessen hatte. „Aber das ist mir nur dieses eine Mal passiert.“

Bauer ließ Filme nicht nur im Kulturhaus über die Leinwand flimmern. Er sorgte auch im Zeltkino am Autobahnsee für Unterhaltung und an den Lübschützer Teichen, er half in Brandis, Borsdorf und Naunhof aus. Auf dem Flugplatz Waldpolenz bespielte er das Kino für die hier stationierten russischen Soldaten. „Die hatten ihre eigenen Filme“, sagt Bauer. Und zu Weihnachten gab es Sondervorstellungen mit Märchen für die Kinder von Betrieben wie Sachsenpelz oder LPG. Alles in Allem habe er Montag bis Sonntag gearbeitet, für Privatleben blieb da wenig Zeit. „Ich war mit dem Kino verheiratet. Aber es hat Spaß gemacht“, schmunzelt er.

Der "Vorspann" war das Informationsblatt der Bezirksfilmdirektion Leipzig. Quelle: Ines Alekowa

Von Ausverkauft bis zur Ein-Mann-Vorstellung

Was er den Zuschauern anbieten wollte, hat Bauer selbst ausgesucht. „Es wurde nicht vorgegeben: Das müsst ihr spielen.“ In der Bezirksfilmdirektion Leipzig konnte er aus dem Spielplan auswählen. „Die DDR hat schon gute Filme eingekauft“, sagt Bauer. Und wenn trotzdem nichts Passendes dabei war, gab es immer noch Listen mit Filmen, für die die Lizenz noch nicht abgelaufen war. „Zum ,Wirtshaus im Spessart‘ (1958) kommen immer Leute, das wusste ich. Gut lief auch ,Ich denke oft an Piroschka‘ (1955), weil wir in Beucha viele ungarische Flüchtlinge hatten. Auch Disneys Schneewittchen war immer ausverkauft.“

20 000 Besucher zählte das Kino in seiner Blütezeit pro Jahr. Besonders erinnert sich Bauer an „Die glorreichen Sieben“ (USA 1960), der nach kurzem Einsatz in den DDR-Kinos zurückgerufen worden war. Bauer hatte den Film über den in Beucha gegründeten Filmclub organisiert – „so kam man an Filme, die sonst nicht ins Kino kamen“, erklärt er. „Da haben die Zuschauer sogar auf der Heizung gesessen.“ Allerdings hat er auch das andere Extrem erlebt: „Bei ,Der alte Mann und das Meer‘ (USA 1958) nach dem Roman von Hemingway habe ich nur für eine Person gespielt.“

Das Kulturhaus Beucha wartet darauf, mit neuem Konzept aus dem Dornröschenschlaf erweckt zu werden. Quelle: Ines Alekowa

Die Leinwand ist zerrissen

Der letzte Film, den Bauer im Beuchaer Kulturhaus gezeigt hat, war ein amerikanischer. „Dann haben wir die Schlüssel abgegeben.“ Und jetzt? „Die Leinwand ist zerrissen, die Vorhänge weg, die Lampen abgeschnitten, irgendwann flogen Tische und Stühle aus dem Fenster. Alles ist kaputt, es ist furchtbar.“ Ab und zu holt Bauer die alten Filmrollen wieder heraus und bereichert damit die vom Kulturhausverein veranstalteten Sommerfilmabende. „33 Jahre habe ich hier gearbeitet, und jetzt muss ich auf dem Hof spielen. Das tut weh“, sagt Bauer. „Ich erlebe es bestimmt nicht mehr, dass das Haus wieder aufgemacht wird.“ Die Stadt Brandis arbeitet gerade an der Umsetzung eines Konzeptes. Der Saal bleibt darin erhalten. Doch an erneute Kinoabende mag Bauer nicht glauben. Dazu bräuchte es neue Technik, Verträge mit Verleihern, und eine Mindestanzahl an Vorführungen, damit sich das Ganze auch rechnet. „Heute ist ja alles eine Geldfrage.“

Von Ines Alekowa