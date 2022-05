89-jährige Kleingärtnerin aus Wurzen schwört auf Schafmist

Wurzen

Die 89-jährige Christine Ranfft ist ein Urgestein der Wurzener Kleingartensparte „Sonnenblick“. Sie übernahm schon Anfang der 1980er Jahre den Garten von ihrem Vater. Zu DDR-Zeiten war es üblich, dass man sich durch den Anbau von Obst und Gemüse selber versorgt.

Doch auch über die Wende hinaus bleibt die Seniorin dieser Tradition treu: Tomaten, Gurken, Kartoffeln, Salat, Radieschen, Zwiebeln und Möhren wachsen bei ihr. Die Liste ließe sich fortsetzen, was allerdings auch nicht verwunderlich ist. Denn Christine Ranfft war zu ihren Berufszeiten Fachlehrerin für Gartenbau am jetzigen Bundesamt für Obstsorten in Wurzen.

Schafmist als Dünger

Sie kennt sich bestens im Zierpflanzen- und Gemüsebau, aber auch mit der Anzucht von Bäumen aus. „Nach der Wende habe ich Garten- und Landschaftsgestalter, Friedhofsgärtner, aber auch Floristen und Kundenberater von Baumärkten ausgebildet“, berichtet sie.

Schön jetzt grünt und blüht es im Garten von Christine Ranfft wunderbar. Quelle: Thomas Kube

Den Erfolg ihrer eigenen Ernte im Kleingarten führt sie auf ihre spezielle Düngung zurück: „Bei mir ist alles ohne Chemie. Ich bekomme immer im Herbst Schafmist von einem befreundeten Schäfer. Der wird in den Boden eingebracht und bringt über den Winter dann einen tollen humosen Boden.“

Von Thomas Kube