900 Jahre Brandis: Stadt feiert mit dreitägiger Sause

Brandis

Noch vor einigen Wochen hätten dies wohl selbst die Alleroptimistischsten nicht für möglich gehalten: Eine dreitägige Party in einer Stadt! Doch in Brandis wird genau dies am nächsten Wochenende Realität.

Vom 25. bis 27. Juni feiert die Stadt im Stadtpark unter dem Motto „Brandis 900 - Erbe erhalten - Zukunft gestalten“ ihr 900. Gründungsjubiläum. „Wir freuen uns, dass dank steigender Temperaturen und vor allem sinkender Inzidenzen eine solche Veranstaltung nun doch möglich ist“, so Brandis’ Bürgermeister Arno Jesse (SPD).

Optimismus wurde belohnt

Diesem zufolge hätten die teilnehmenden Bands und Dienstleister quasi im Standby-Modus gestanden. „An diesem Termin festzuhalten, war sicherlich unsererseits mutig, aber unser Optimismus wurde belohnt“, so Jesse.

Diesem zufolge haben sich in einem mehr als zweijährigen Prozess neben der Stadtverwaltung viele Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Institutionen Gedanken darüber gemacht, wie dieses Jubiläum würdig und in Gemeinschaft begangen werden könne.

Start mit 900 Rosen

Da aufgrund der pandemischen Situation viele geplante Aktionen nicht hätten stattfinden können, sei das Jubiläum mit der Aktion „900 Jahre Brandis - 900 Rosen“ gestartet worden. Unter Mithilfe von 20 Gewerbetreibenden aus der Innenstadt seien dabei die Pflanzen im Frühjahr unter der Bürgerschaft verteilt und darüber hinaus einige Rosenstöcke auf zentralen Flächen in den Ortsteilen in die Erde gebracht worden.

Einen der Höhepunkte der dreitägigen Sause bildet am Abend des zweiten Partytages das Konzert des Mitteldeutschen Kammerorchesters samt Feuerwerk. Es wird zugleich den Rahmen bilden für die erstmalige öffentliche Aufführung des eigens angefertigten Jubiläumsfilms zur Stadtgeschichte.

Corona im Hinterkopf behalten

„Auch wenn wir in der Kürze der Vorbereitungszeit nicht alle ursprünglichen Ideen umsetzen konnten, so freue ich mich doch für alle Brandiser, Beuchaer und Polenzer sowie unsere Gäste, dass wir nun doch zumindest an einem Wochenende gemeinsam feiern können“, so das Brandiser Stadtoberhaupt.

Dieses weist zugleich daraufhin, dass bei aller Freude über die zurückgekehrte Normalität das Thema Corona im Hinterkopf behalten werden müsse. „Selbstredend werden wir auf die Einhaltung aller Hygiene- und Abstandsregeln sowie der Vorschriften aus der geltenden Schutzverordnung achten“, kündigt der Bürgermeister an.

Nicht mehr als 1000 Besucher möglich

Eine Vorab-Testung der Gäste sei allerdings ebenso wenig vonnöten wie eine Kontaktnachverfolgung. „Das Partygelände wird gleichwohl eingezäunt sein, da wir gewährleisten müssen, dass die Besucherzahl die 1000er Marke nicht überschreitet“, erläutert das Stadtoberhaupt.

Die Grundlage dafür, dass am nächsten Wochenende in Brandis in großem Stil gefeiert wird, bildet die Ersterwähnung aus dem Jahr 1121. Diese ist Bestandteil einer Schenkungsurkunde des Magdeburger Erzbischofs Rüdiger an das Kloster Neuwerk bei Halle.

Das vollständige Programm und weitere Infos sind im Internet verfügbar unter: www.brandis900.de

Von Roger Dietze