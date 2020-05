Naunhof

In der Nacht zum Freitag kam es auf der A38 bei Naunhof Richtung Göttingen beinahe zu einem Unfall. Ein Reisebus kam von der Straße ab.

Fahrer noch unbekannt

Warum der bisher unbekannte Fahrer eines Reisebusses nach rechts von der Fahrbahn und gegen die Schutzplanke fuhr, wissen die Polizeibeamten nicht. Klar ist allerdings: Er verursachte dabei einen Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro und gefährdete den Straßenverkehr auf der A38. Auch am Reisebus muss ein Sachschaden entstanden sein. Zeugen hatten die Polizei von dem Vorgang in Kenntnis gesetzt. Die Beamten des Autobahnpolizeireviers haben die Ermittlungen aufgenommen.

Von vag/lvz