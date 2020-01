Ab Juni wird Bennewitzer Schule erweitert

Bennewitz

Die Baugenehmigung flatterte im Dezember ins Rathaus. Ende Juni 2020 soll mit der baulichen Erweiterung der Bennewitzer Grundschule begonnen werden. Diesen Wunschtermin nannte Bürgermeister Bernd Laqua (parteilos) zur jüngsten Gemeinderatssitzung. Die Bürgervertreter beschlossen in dieser, das Wurzener Planungsbüro Kewitz gegen ein Honorar von rund 99.200 Euro nun mit der Ausführungsplanung und der Vorbereitung der Vergaben zu beauftragen, ebenso mit der Planung von Tragwerk und Aufzug sowie mit einem Bodengutachten. Ausgelöst wird der Auftrag mit der Fördermittelzusage – die steht bislang noch aus.

Mehr Kinder in der Kita – und bald auch in der Grundschule

Bereits 2018 hatte der Gemeinderat die Erweiterung der Grundschule beschlossen: Durch den Ausbau des Dachgeschosses und Aufstockung des einstöckigen linken Gebäudeteils sollen mehr Unterrichtsräume entstehen. Grund waren die prognostizierten Schülerzahlen. Schon jetzt ist, wie Laqua zum Neujahrsempfang informierte, jeder Platz der Kita Kunterbunt in Deuben, die seit 2016 von 79 auf 214 Plätze im Wortsinne aufgestockt wird, vergeben. Bis Mitte 2020 will die Gemeinde dieses Projekt zum Abschluss bringen. 2023 ist die steigende Kinderzahl dann auch in der Grundschule zu spüren. Und da man die Kinder in der Gemeinde halten will, wird aktuell die Vision einer Oberschule am Standort Bennewitz geschärft.

Viele Großbaustellen für eine Gemeinde mit 5020 Einwohnern. Deshalb hatte der Gemeinderat seinerzeit beschlossen, einen Nagel nach dem anderen einzuschlagen und das Planungsbüro Kewitz in Sachen Grundschule nur phasenweise zu beauftragen – abhängig davon, ob Fördermittel in Aussicht stehen. Man wollte sich nicht finanziell übernehmen. Das Bauvorhaben kostet die Gemeinde laut Laqua eine knappe Million Euro.

Das Dachgeschoss der Grundschule Bennewitz soll ausgebaut werden. Quelle: Repro: Thomas Kube

Konkurrenz um Förderung ist groß

Für die Grundschulerweiterung will die Gemeinde das sächsische Förderprogramm „Vitale Dorfkerne und Ortszentren im ländlichen Raum“ anzapfen. Das fördert unter anderem die Errichtung und den Umbau von Gebäuden zur Schaffung, Verbesserung und Sicherung von Schulen, Hort und Kita. Mit dem Programm reagiert der Freistaat auf strukturelle Veränderungen im ländlichen Raum, will Dorfzentren attraktiver machen und die Versorgung der Bevölkerung mit Basisdienstleistungen sichern. „Wir haben uns für dieses Programm entschieden, weil hier der Fördersatz mit 75 Prozent am höchsten ist“, erklärt der Bürgermeister, der es bereits für das Haus II der Kita Deuben nutzt.

Das haben auch andere im Blick. Das Programm, in dem in diesem Jahr 25 Millionen Euro zur Verfügung stehen, war schon nach wenigen Stunden mit Vorhaben untersetzt, berichtet Laqua von der Antragstellung Anfang Dezember und betont deshalb noch einmal: „Erst wenn wir das Geld haben, steigen wir in den Bau ein.“ Wenn nicht, werde man nach anderen Fördermöglichkeiten suchen. „Aber für jeden Fall muss man eine fertige Planung in der Schublade haben“, sagt der Rathaus-Chef.

Auch digitale Infrastruktur der Schule wird ausgebaut

Zugleich mit den Arbeiten am Gebäude will die Gemeinde die digitale Infrastruktur der Schule verbessern und dafür Gelder aus dem Digitalpakt Schule in Anspruch nehmen. Der Freistaat fördert insbesondere die Datenvernetzung einschließlich WLAN, Präsentations- und Interaktionstechnik wie digitale Displays, interaktive Tafeln und weitere Endgeräte wie Tablets und Notebooks. Weil aber die pädagogischen Zielstellungen die Voraussetzung für die Planung der digitalen Infrastruktur sind, hat die Schulkonferenz der Bennewitzer Grundschule am 20. Januar ein Medienbildungskonzept verabschiedet. „Wir streben eine vollständige Verkabelung des Hauses mit einem hauseigenen Server an“, so Laqua. „Außerdem soll jeder Raum eine digitale Tafel erhalten, aktuell gibt es vier“, nennt er nur zwei Eckpunkte der Wunschliste.

Die Kosten werden zur Zeit errechnet. Aber man werde das der Gemeinde als Schulträger zur Verfügung stehende Budget von 96.000 Euro voll ausschöpfen, kündigt der Bürgermeister an. „Notfalls müssen wir zusätzlich noch ins Gemeindesäckel greifen.“

Von Ines Alekowa