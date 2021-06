Abenteuerland mit Weide und Weite in Löbnitz-Bennewitz

Groitzsch/Löbnitz-Bennewitz

Das Erste, was sich Simone Stephan (46) und Anselm Harz (49) für ihren Hof in Löbnitz-Bennewitz gekauft haben, war ein Freischneider. Das Zweite eine Kettensäge. Nur mit schwerer Gartentechnik konnten sie sich einen Weg durch 3500 Quadratmeter Wildnis bahnen, mitten in der Groitzscher Elsteraue und keine drei Kilometer Luftlinie vom Tagebau entfernt. Ihr neues Zuhause mit Bauernhaus, Scheune und Mini-Teich war und ist ein großes Abenteuerland.

Schätzungsweise 300 Jahre alt ist das Bauernhaus auf dem Grundstück. Früher sollen hier mal mosambikanische Gastarbeiter gelebt haben. Quelle: Kathrin Haase

Ihren ersten Löbnitz-Besuch im November 2018 werden die Leipziger nie vergessen. Die Geschäftsfrau und der Softwareentwickler sahen das Haus vor lauter Bäumen nicht. Zugewachsen, verwildert und verwunschen lag die Terra incognita im Dornröschenschlaf. Keine Menschenseele hatte hier in den letzten zehn, 15 Jahren gewohnt und dementsprechend sah es auch aus. Nur mühsam schlug sich das Paar durch stachlige Brombeerbüsche, piekste sich an Brennnesseln die Hände wund und wischte sich herunterhängende Zweige aus dem Gesicht. Eine Freundin hatte die beiden auf das verlassene Grundstück aufmerksam gemacht. „Das wäre doch was für euch“, hatte sie gesagt. Ja, warum eigentlich nicht?

Entschluss gefasst: Wir ziehen aufs Land

Dabei waren Simone Stephan und Anselm Harz bis dahin Großstädter mit Leib und Seele. Kneipen, Kultur, Infrastruktur, das süße Leben, all das haben die Leipziger sehr geschätzt. Nur an den Wochenenden flüchteten sie gerne aus der Stadt, waren mit ihren Kindern Lena (12) und Laura (17) lieber zum Eselspaziergang in die Berndorfer Neuseenmühle gefahren, als mit Hundert anderen dicht gedrängt im Clara-Zetkin-Park. „So nach und nach haben wir uns in diese Region verliebt“, sagt die 46-Jährige und traf damit vor allem den Nerv ihrer Töchter. Irgendwann reifte die Idee zum Entschluss: Wir ziehen aufs Land, so richtig mit Hühnern und Laufenten, einem kleinen Kartoffelacker und später sogar mal Pferden. Doch der Familienvater war anfangs noch skeptisch. „Ich wollte nicht weg aus der Stadt. In Lindenau ist es doch auch schön.“

Auf einem ausrangierten Ikea-Bett macht es sich die „Katze mit den vielen Namen“ in der Sonne bequem. Quelle: Kathrin Haase

Schönheit hinter bröckelndem Putz

Es war dieser Blick in das alte Stallgebäude, der alles verändern sollte. „Ich sah das Gewölbe und wusste sofort: Das isses! Daraus kann man was machen“, erinnert sich der 49-Jährige an seinen Stunde-Null-Moment. Die Reaktion seiner Frau? „Du bist verrückt.“ Doch am Ende überwogen die Pro´s gegenüber den Kontras: beste Randlage, ländliche Ruhe, nette Nachbarn, eine wildromantische Auenlandschaft mit Weide und Weite. „Wenn das Haus mitten im Dorf gestanden hätte, hätten wir es wahrscheinlich nicht genommen“, überlegten die Leipziger und unterschrieben 2019 den Kaufvertrag. Der Vorbesitzer wollte sein Anwesen in gute Hände geben, an Menschen, die ähnlich ticken wie er und die Schönheit hinter dem bröckelndem Putz sehen. „Wir waren sofort auf einer Wellenlänge“, sagt Simone Stephan und hat diesen alles verändernden Schritt bis heute nicht bereut. „Es wäre schade, wenn Gehöfte wie diese verfallen würden. Gerade sie geben den Dörfern ein Gesicht.“

Von hier oben haben Simone Stephan, Anselm Harz und Tochter Lena den besten Blick über den Hof. Quelle: Kathrin Haase

Umzug in ein bis zwei Jahren

Bald verließ die Familie Leipzig und suchte sich für die Übergangszeit eine kleine Wohnung in Groitzsch. Von hier aus ist sie schneller auf der Baustelle und genauso schnell auf Arbeit in Leipzig. Lena besucht die Schule in Groitzsch und erlebt den Prozess des Wandels hautnah mit; Laura macht gerade ein Praktikum auf einem Reiterhof und strebt eine Ausbildung zur Pferdewirtin an.

Seit anderthalb Jahren stecken die Eltern nun jeden Cent in den Ausbau der Scheune, in der sie einmal wohnen möchten. Fußboden und Deckenbalken wurden bereits ausgewechselt, Fensterlöcher vergrößert beziehungsweise neu eingelassen, das Dach gedämmt, das Mauerwerk teilweise erneuert. Die Liste der Aufgaben ist lang wie eine Rolle Toilettenpapier. Noch gut zwei Jahre werden ins Land gehen, bis die Familie endlich einziehen kann, glaubt Simone Stephan. Dann verteilt sich ihre neue Gemütlichkeit mit Küche, Wohnzimmer, zwei Kinderzimmern und Schlafstube auf 180 Quadratmeter über zwei Etagen.

Das gut 300 Jahre alte Bauernhaus hat den Charme eines Lost Place - mit vielen Schätzen wie dem Steinfußboden, Lehmwänden, und einem gusseisernen Kanonenofen. Quelle: Kathrin Haase

Obstkuchen und Kaffee im wildromantischen Garten

Doch schon jetzt genießen die Vier ihre Landidylle in Löbnitz-Bennewitz. Im Garten zwitschern die Vögel, Bienen summen, es gibt frischen Kaffee aus Keramikbechern und Obstkuchen und die „Katze mit den vielen Namen“ räkelt sich wohlig auf dem Ikea-Bett im Grünen. „Sie stammt aus dem letzten Wurf der Neuseenmühle“, erzählt Anselm und möchte den schwarz-weißen Kater am liebsten Steffen nennen. Seine Frau beharrt auf Miezemann, Laura ruft die Baustellenkatze Karlchen und Tochter Lena schwankt noch zwischen Steffen und Mietze. „Es ist also die Katze mit den vielen Namen“, lacht der Familienvater und findet Gefallen an dieser Besonderheit. Wenn die Familie im Garten sitzt und die Sonne durch die Bäume scheint, fühlt sich das nach Ankommen an. Erst kürzlich hat sich der 49-Jährige eine Vogelstimmen-App runtergeladen.

Der riesige Garten vor und hinter dem Haus ist mit seinen Kräutern und Blumen ein Paradies für Insekten und Bienen. Quelle: Kathrin Haase

Zum Rasenmähen mit dem Nachbarn verabredet

Das rustikale Dorfleben bekommt den Großstadtpflanzen und auch mit den Nachbarn klappt es auf Anhieb gut. Gleich nebenan baut ein junges Paar aus Leipzig ein Bauernhaus aus. „Vor ein paar Tagen haben wir uns zum Rasenmähen verabredet“, plaudert Anselm Harz, „und über den Gartenzaun haben wir uns dann scherzhaft zugerufen: Na, du Spießer...“. Genau diese Begegnungen und Episoden sind es, die das neue Landleben so einzigartig machen. „In einem Jahr hier draußen haben wir schon mehr soziale Kontakte geknüpft als zehn Jahre zuvor in Leipzig“, erzählt Simone Stephan und wirkt dabei sehr glücklich.

Eine rustikale Tür führt in das alte Stallgebäude. Quelle: Kathrin Haase

Rechte Winkel sind ein Versehen

Irgendwann wollen die Neu-Löbnitzer auch das 300 Jahre alte Bauernhaus sanieren. Dass es ein Fass ohne Boden werden könnte, daran verschwenden sie im Moment noch keinen Gedanken. Kommt Zeit, kommt Rat. Die 46-Jährige bezeichnet das Herzstück des Hofes scherzhaft als ihr „Hobby“ und ist gespannt auf alle Dinge, die auf sie zukommen werden. Zu DDR-Zeiten haben hier mosambikanische Gastarbeiter gelebt und die Scheune wurde als Jugendclub genutzt. „Beides hat was von einem Lost Place und wird wohl eine Aufgabe fürs Leben“, ist sich das Paar einig und freut sich auf die Herausforderungen. „In der Natur gibt es keine rechten Winkel und wenn du im Haus einen finden solltest, war das bestimmt ein Versehen.“

Von Kathrin Haase