Abschied mit Wehmut: Wurzener Buchladen schließt zum 1. Januar

Wurzen

Ab 1. Januar schlägt Kristina Jurich ein neues Kapitel ihres Lebens auf und schließt damit zugleich für immer die Tür der Wenceslai-Buchhandlung. Dabei hoffte die 68-Jährige, die seit zweieinhalb Jahren Rentnerin ist, lange Zeit, einen Nachfolger für das Geschäft in der Wenceslaigasse 14 zu finden. Vergeblich, trotz des einen oder anderen Bewerbers.

Gerade betritt eine Kundin den Laden und wundert sich über das karge Warenangebot. Sie war seit Wochen nicht hier. Jurich klärt auf. Noch bis zum 31. Dezember wird verkauft, was in den Räumen steht – inklusive der soliden Holzregale mit den grünen Randstreifen, die die Messebau Leipzig Anfang 1993 montierte. „Das Grün steht für Wort & Werk“, erklärt Jurich. Jenen Namen führte der Union-Verlag Berlin, eine Unternehmensgruppe der DDR-Blockpartei CDU mit Zeitungsverlagen sowie einer Kette christlicher Buchhandlungen.

Die bekennende Christin gibt ihren Job als Lehrerin auf

Eben hier begann Jurichs zweiter Berufsweg. Denn von Haus aus ist die gebürtige Wurzenerin Lehrerin für Polytechnik und unterrichtete acht Jahre lang an der Pestalozzi-Oberschule sowie in Röcknitz. „Damals musste ich zum Beispiel auch Jungs für die Offizierslaufbahn bei der NVA anwerben.“ Aus diesen und anderen Gründen warf die bekennende Christin den Job hin und wechselte, „da es keine Arbeitslosen in der DDR geben durfte“, als Werklehrerin ans Diakonissenhaus Borsdorf. Zur nächsten Wirkungsstätte, der Evangelischen Schriftenmission in Leipzig, lockte sie kurz darauf Kantorin Christiane Bachmann.

1997 macht sich Jurich mit dem Geschäft selbstständig

„Danach arbeitete ich in der Union-Buchhandlung an der Thomaskirche in Leipzig und bildete mich in der Erwachsenenqualifizierung zur Verlagsbuchhändlerin weiter.“ Den Abschluss hielt Jurich 1987 in den Händen. Zwei Jahre darauf im April 1989 eröffnete Wort &Werk einen Laden auf dem Jacobsplatz – „gegenüber der Volksbank, früher Korb-Müller“. Zum Personal gehörten Jurich und zwei Mitarbeiter. „Es kam die Wende, alles wurde nach Berlin verlegt und eine GmbH gegründet.“ Anfang 1993 bot sich der Umzug ins eigene, frisch rekonstruierte Haus in der Wenceslaigasse 14 an und 1997 dann die Selbstständigkeit. „Früher betrieb meine Schwiegermutter hier ein Lebensmittelgeschäft.“

Die Buchhändlerin dankt ihren Stammkunden

Heute ist Jurich ihren treuen Stammkunden dankbar, vor allem den Kirchgemeinden ringsum, aber ebenso der Stadtverwaltung, die sie stets unterstützte. Dennoch schwingt in ihren Worten des Abschieds Wehmut mit. Immerhin werde es ab 1. Januar einen Buchladen in Wurzen und somit ein Geschäft in der Wenceslaigasse weniger geben, sagt sie. „Ich wünsche mir sehr, dass Wurzen irgendwann aufgrund der preiswerten Mieten vor Ort von der Nähe zu Leipzig partizipiert.“

Weitaus weniger Sorgen macht sich die Lokalpatriotin allerdings über ihre Zukunft im Ruhestand. Dafür sorgen allein schon die fünf Enkelkinder und das Grundstück. „Außerdem gehen mein Mann Hans-Otto und ich gern wandern und bleiben natürlich aktiv in der Kirchgemeinde.“

Übrigens: Wer noch ein Geschenk suchen sollte, der Sonder- und Räumungsverkauf läuft bis zum 31. Dezember und Bestellungen sind bis zum 23. Dezember möglich.

Von Kai-Uwe Brandt