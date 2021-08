Abschied nach 30 Jahren: Musikschulleiter Klaus Dieter Anders sucht neue Herausforderungen

Borna

Dass er seinen Lebensunterhalt einmal mit Musik verdienen würde, war nicht zwangsläufig abzusehen. Dennoch aber logisch. Schließlich erhielt Klaus-Dieter Anders bereits mit fünf Jahren Instrumentalunterricht. „Aber privat“, sagt der Leiter des Kommunalen Eigenbetriebes Kultur und Bildung im Landkreis Leipzig. Ein Platz an der Musikschule in Leipzig, wo Anders geboren wurde, fand sich nicht. Ironie der Geschichte: Drei Jahrzehnte später wurde er Leiter einer ebensolchen Einrichtung. „Vorher hatte ich noch nie eine Musikschule betreten.“

Weichen früh gestellt

Mit dem Besuch an der Erweiterten Oberschule (EOS) „Rudolf Hildebrandt“ in Markkleeberg waren gleichwohl die Weichen für ein Berufsleben mit Musik gestellt. Auf der Schule wurden junge Leute darauf vorbereitet, in der Perspektive als Musiklehrer vor Schulklassen zu stehen. Klaus-Dieter Anders studierte ab 1983 an der damaligen Karl-Marx-Universität Leipzig. wo er auch Anfang der 90er-Jahre promovierte. Und es passte, dass an der Musikschule Bornaer Land, wie die Bildungseinrichtung seinerzeit hieß, ein Nachfolger für die bisherige Leiterin Gabriele Schitke, später Kulturmanagerin in der Stadt Borna, gesucht wurde. Es war das Jahr 1993, und Anders wurde für Jahrzehnte Kopf und Gesicht der Musikschule.

Permanente Veränderungen

Was folgte, waren permanente Veränderungen. Als Anders anfing, war die Musikschule gewissermaßen ein Gemischtwarenladen. Es gehörten Ensembles wie der heutige Musikverein Neukieritzsch/Regis, einst angesiedelt beim Braunkohlenwerk Borna, dazu. Als die Kreise Borna und Geithain 1993 fusionierten, musste die dortige Musikschule integriert werden. Im Raum Geithain waren bis dato Kinder und Jugendliche von der Musikschule Altenburg unterrichtet worden, ein Konstrukt, das im DDR-Bezirk Leipzig entstanden war. Nachdem Altenburg ins Bundesland Thüringen gewechselt war, ging das nicht länger, und die Bornaer Musikschule vergrößerte ihren Zuständigkeitsbereich um Frohburg und Geithain.

Der langjährige Leiter der Musikschule im Landkreis, Klaus-Dieter Anders, hört auf. Quelle: Jens Paul Taubert

Ottmar Gerster brachte ihren Namenspatron mit

Immer wieder gab es Veränderungen als Folge von Verwaltungsreformen. Etwa 1994, als der sogenannte Kragenkreis Leipzig zu einer Einheit mit dem Kreis Borna/Geithain wurde. Die dortige Musikschule brachte ihren Namenspatron Ottmar Gerster mit. Mehr als zwei Jahrzehnte war der Komponist dann Namensgeber für die Musikschule mit Hauptsitz in Borna. „Und wir hatten auf einmal 2500 Schüler“, erinnert sich Klaus-Dieter Anders. Ein Jahr vorher waren es nur 500.

Wachsende Verantwortung

Nach der nächsten Gebietsreform kam es dann zu Verlusten. Schüler aus Schkeuditz oder Liebertwolkwitz gehörten auf einmal nach Nordsachsen oder in die Großstadt Leipzig. Die Verantwortung von Anders wuchs, und bereits vor Jahren war er als Leiter eines entsprechenden Eigenbetriebes des Landkreises nicht nur für die Musikschule zuständig, sondern auch für Einrichtungen wie die Kreismedienstelle, die Kreisbibliothek oder das Deutsche Landwirtschaftsmuseum in Markkleeberg. Später kam es dann zum Zusammenschluss mit den Musikschulen im einstigen Muldentalkreis.

Ein Zehntel der Zeit als Gitarrenlehrer

Es war also kein Wunder, dass der ausgebildete Musiklehrer gerade einmal ein Zehntel seiner Arbeitszeit als Gitarrenlehrer unterrichtete. „Dabei war es immer mein Ziel, mit Kindern Musik zu machen.“ Auch, weil es da eine schnelle Rückkopplung gibt. „Wenn die Kinder beim Rausgehen das letzte Stück pfeifen, dann hat es funktioniert.“

Kantoren oder Musiklehrer

Dabei ist es normal, dass die wenigsten Musikschüler am Ende auch professionell Musik machen. „Ein Prozent studiert Musik“, sagt Anders. Und die werden dann Kantoren, Musiklehrer oder Instrumentenbauer. Oder sie sitzen als Musiker im Leipziger Gewandhaus.

600 Veranstaltungen organisiert

28 Jahre an der Spitze der Musikschule beziehungsweise des Eigenbetriebes Kultur und Bildung bedeuten auch etwa 600 Veranstaltungen, die Klaus-Dieter Anders organisiert hat. Konzertreisen gehören dazu, nach Frankreich, Litauen und Norwegen, aber auch in die USA. Fahrten, auf denen der Musikschulchef auch zum Botschafter des Landkreises wurde. „Manche hatten davon oder auch von der Stadt Leipzig noch nie gehört.“

Klaus-Dieter Anders (Zweiter von rechts) mit Darstellern des Digedagsmusicals. Foto: Gislinde Redepenning Quelle: Gislinde Redepenning

Neue Ideen

Dass Anders, Jahrgang 1962, vor der Zeit aufhört, ist Ergebnis gemeinsamer Überlegungen mit seiner Frau Silke, die ihre Arbeit als Musiklehrerin an einer Oberschule ebenfalls beendet. Es geht um neue Ideen und Pläne, ohne in ein Korsett gepresst zu sein, wie es an der Leitungsspitze einer kreisweiten Einrichtung zwangsläufig der Fall ist. Anders schwebt ein Projekt vor, innerhalb dessen der Musiklehrer junge Leute, die sich zu einer Ausbildung zur Erzieherin entschließen, auf die musikalischen Anforderungen ihres künftigen Berufs vorbereitet. Konkret: 16-Jährigen, die mit ihrer Kindergartengruppe später auch singen sollen/müssen, Grundkenntnisse im Gitarrenspiel zu vermitteln, vielleicht im Rahmen eines Ferienkurses. Außerdem wird Klaus-Dieter Anders im Auftrag des Verbandes Deutscher Musikschulen den Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ im Raum Leipzig organisieren.

Die Gitarrenschüler bleiben

Und dann sind dann noch seine Gitarrenschüler. Zehn Mädchen und Jungen wird er auch in Zukunft in Lobstädt die richtigen Griffe beibringen.

Von Nikos Natsidis