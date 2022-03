In der Nacht zum Sonntag werden die Uhren um eine Stunde vorgestellt – von zwei auf drei. Dann gilt die Sommerzeit. Die „Eismänner“ in Colditz drehen an gleich 700 Uhren. Die Familie war und ist immer auf der Höhe der Zeit: von Dynastie-Gründer Louis bis zur Ur-Ur-Ur-Enkelin Friederike.