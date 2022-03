Achtung Sommerzeit! Colditzer Familie dreht an 700 Uhren

Colditz

Überholen ohne einzuholen. Noch heute streiten sich die Geister in Ost und West darüber, wie Staatsratsvorsitzender und Hobby-Philosoph Walter Ulbricht das gemeint haben könnte. Die DDR unternahm manches Überholmanöver: Wie im April 1980, als die Genossen dem Klassenfeind um eine ganze Stunde voraus sein wollten.

An jene erstmalige Umstellung auf Sommerzeit könne er sich nicht mehr erinnern, sagt der 90-jährige Colditzer Horst Eismann, Uhrmachermeister im Ruhestand. Es sei für ihn damals nicht weiter von Belang gewesen. „Ich war selbstständig und durfte eh keine Uhren verkaufen. Das war allein Privileg der HO.“

Der Ursprung des Colditzer Familiengeschäftes war das Eckhaus am Markt. Quelle: Thomas Kube

Weil er „nur“ reparierte, war die Anzahl der Uhren im Laden übersichtlich. Das geht seiner Tochter Ulrike inzwischen völlig anders. 700 Uhren befinden sich im Geschäft: Wecker, Wand- und Armbanduhren. Um an der Uhr zu drehen, nutze sie freie Spitzen. Angefangen werde dabei mit der Auslage im Schaufenster. Die sehe der Kunde schließlich zuerst.

Colditzer Familientradition seit 1856

Auf der Höhe der Zeit ist das Colditzer Familiengeschäft seit 166 Jahren. Es war Louis Eismann, der 1856 das Eckhaus am Markt gekauft hatte und allerlei Nützliches zu Geld machte: Bartwuchsmittel, Wein, Hagelversicherung. Auch die allerersten Taschenuhren sollen bei ihm über den Tresen gegangen sein.

Sein Sohn Johannes übernahm 1886. Er wartete nicht auf Laufkundschaft, sondern begab sich selbst auf Wanderung. Mit geschultertem Rucksack klapperte er die Dörfer ab. Sein Ruf eilte ihm bereits voraus: „Ist bei euch ein Seescher kaputt?“ Seescher sei Sächsisch und habe nichts mit Wasserlassen zu tun.

Eismann und Uhren gehören untrennbar zusammen. Quelle: Thomas Kube

„Seescher“ nannte er die Standuhren und Regulateure, die sorgfältig gewartet werden mussten. Das dafür nötige Öl hatte er stets dabei. Im Alter trat er versehentlich auf seine Lupe. Drei Tage später war er tot – sicher brach es ihm das Herz, vermutet die Familie. Ein Uhrmacher ohne Lupe sei wie der Dichter ohne Stift.

Marketing-Weltmeister trifft Opernstar

Sohn Willy mischte die Branche ab 1919 gehörig auf. Er handelte nicht nur mit Uhren, sondern auch mit Schmuck, Brillen, vor allem auch mit Foto und Film. Im schnittigen, mit Werbesprüchen versehenen Firmenauto war er auf Achse. Überhaupt verstand sich der Meister bestens auf Reklame.

Wer wüsste das besser als sein Sohn Horst: „Mein Vater plakatierte auf Litfaßsäulen, dass Caruso im Colditzer Kino singen würde. Daraufhin strömten die Massen. Der einzige, der fehlte, war Caruso.“ Das heißt, der Vater hielt natürlich sein Versprechen. Denn der Weltstar der Oper sang tatsächlich im Kino. Nur eben nicht leibhaftig, sondern von Schallplatte.

Der Begründer des Traditionsgeschäftes: Louis Eismann mit seiner Familie. Quelle: Thomas Kube

Die Colditzer klopften sich auf die Schenkel. Der Gag war gelungen. Erst recht, weil Willy Eismann die Gunst der Stunde zur Werbung in eigener Sache nutzte. Weil er die Meute schon mal auf einem Haufen hatte, drückte er ihr die neuesten Modelle aufs Auge: Brillen und Brillanten und die gute Alpina-Uhr.

Schnee auf Bettdecke und Ratten im Klo

Wie Don Alfredo im Cinema Paradiso projizierte er Trickfilme aus dem Laden an die gegenüberliegende Hauswand. Und sorgte damit für einen regelrechten Auflauf. Die im Schloss gefangenen britischen, französischen und polnischen Offiziere versorgte er mit Brillen, erinnert sich sein Sohn Horst, der ihn mal begleiten durfte.

Der Vater kehrte nach dem Krieg nicht heim, weshalb Mutter Johanna den Laden weiterführte. Horst beendete die Schule vorzeitig, um möglichst schnell in die Uhrmacherlehre zu gehen. In Leisnig lernte er ausgerechnet beim früheren Schüler seines Großvaters Johannes. Er schlief in der Bodenkammer und erwachte im Winter nicht selten mit Schnee auf der Decke.

Wecker, wohin das Auge schaut. Quelle: Thomas Kube

„Auf dem Plumpsklo im Hof musste ich immer erst gegen die Wand donnern, um die Ratten zu verjagen“, erinnert sich Horst an seine turbulenten Lehrjahre. In Leipzig bestand er die Meisterprüfung. Er musste sieben fehlende Einzelteile einer Uhr selber herstellen und einfügen. 1953 eröffnete er die Werkstatt in Colditz.

Reh springt durchs Werkstattfenster

Mit seiner Frau Gudrun versuchte Horst ab 1969 dem Großhandel „über Trinkgelder“ manch lukratives Stück abzuluchsen, um den Colditzern mehr als andere vergleichbare halbstaatliche Geschäfte bieten zu können. Das Paar kümmerte sich um ihre vier Enkel und engagierte sich in der eng bemessenen Freizeit im Tennisverein.

Nie vergessen werde er, wie er eines schönen Tages in seiner Werkstatt saß und plötzlich ein Reh durchs Fenster sprang, winkt Horst Eismann ab: „Bloß gut, dass ich wie durch ein Wunder kurz zuvor die zerlegte Uhr beiseite geschafft hatte. Sonst wäre es das gewesen.“ Das Tier sei erschossen worden, es habe Tollwutgefahr bestanden.

Wanduhren gehören zum Sortiment des Geschäftes. Quelle: Thomas Kube

Seit 1990 konnten die Eismänner ihren Kunden endlich regulär Uhren verkaufen. Auch Goldschmuck hatten sie nun im Angebot – ganz ohne vorherige Altmaterialabgabe. 1997 stieg Tochter Ulrike ein. Wenig später zog sie mit dem Geschäft fünf Häuser weiter in Marktmitte. Zuvor hatten sie und ihr Mann die Nummer 15 erworben.

Solar-Funk-Uhr als Alternative

Hatten ihre Altvorderen das Geschäft durch Inflation und Kriege gebracht, muss die Ur-Ur-Enkelin mit Corona und Onlinehandel klarkommen. Dass die jungen Leute von heute aufs Handy schauen, wenn sie wissen wollen, wie spät es ist, mache es nicht leichter. Wer zu faul sei, auf Sommerzeit umzustellen, kaufe sich eine Solar-Funk-Uhr, sagt die 65-Jährige.

Zum Glück arbeitet Ur-Ur-Ur-Enkelin Friederike seit 2009 gern mit im Laden. So scheint die Nachfolge gesichert. Oder? „Wer will sich heutzutage schon selbstständig machen?“, schränkt Chefin Ulrike ein. Dennoch baut sie auf ihre Tochter. Sie würde schon gern, sagt Friederike: „Das kommt ganz drauf an, wie treu uns die Kundschaft bleibt.“

Alles Uhren oder was? Das etwas andere Zunftzeichen an der Außenhaut des Ladens. Quelle: Thomas Kube

Dass die Uhren am Sonntag eine Stunde vorgestellt würden, sei für sie kein Problem: „Ich habe mir eine Eselsbrücke gebaut. Die Gartenmöbel werden im Frühjahr vor das Haus gestellt. Im Herbst stellt man sie zurück – wie die Uhr“, sagt Friederike, die selbst dreifache Mutter ist und die Eismann-Dynastie so am Leben hält.

Vom großen Bruder lernen...

Wie war das nun 1980 mit der DDR und dem Überholen ohne einzuholen? Die BRD zog bei der Sommerzeit in letzter Sekunde nach, und „Wetten, dass..?“ lief in beiden deutschen Staaten zeitgleich. Ein Jahr später wollte der Osten die Sommerzeit abschaffen. Da der große Bruder diese aber für zweckmäßig hielt, lenkte die DDR ein. Von der SU lernen, hieß siegen lernen.

Von Haig Latchinian