Adventsgrillen in Böhlitz lockt zahlreiche Besucher

Thallwitz/Böhlitz

Beim dritten Mal darf getrost schon von Tradition gesprochen werden: So nun auch vom Adventsgrillen, welches der Heimatverein Collmen-Böhlitz unlängst im und am Multiplen Haus in Böhlitz ausrichtete. Nach dem eher sanften Start im Jahr 2017 platzte die Veranstaltung in diesem Jahr aus allen Nähten. Immerhin hatten sich die Organisatoren top vorbereitet und beim 70-jährigen Jubiläum des Böhlitzer Freibades im August 2018 jede Menge Erfahrungen gesammelt.

Der Weihnachtsbaum kam mit dem Traktor

Daher liefen die Vorbereitungen fürs Adventsgrillen recht frühzeitig an. Zudem wurde das Equipment erweitert. Nicht zuletzt musste aufgrund der Nähe zur Straße der Veranstaltungsort nach hinten verlagert werden, was übrigens eine bessere Weihnachtsbeleuchtung ermöglichte.

Wie Silke Voigt vom Heimatverein berichtete, entstanden im Vorfeld kleine Gestecke als Tischzierde und dank mehrerer Tests eine verfeinerte Waffelrezeptur – ganz nach dem Motto: Für die Gäste nur das Beste! Bereits ab 9 Uhr traf sich das erste Team zum traditionellen Weihnachtsbaumfällen. Diesmal sponserte das festliche Grün die Familie Käsberg. Den Transport besorgte Haiko Wugk per Traktor der Agrargenossenschaft.

>> Lesen Sie auch: Die Idee des Multiplen Hauses in Böhlitz

Entspannter Familienspaß am Kickertisch

Inzwischen, teilte Voigt mit, ging es in den Vereinsräumen und auf dem Gelände hoch her, sodass das Adventsgrillen nach dem gemeinsamen Mittagessen der Helfer am Nachmittag mit Kaffee und Stollen starten konnte. Mit Einbruch der Dunkelheit wuchs die Gästeschar rasch an und nutzte reichlich das kulinarische Angebot. „Für einen entspannten Familienspaß sorgte unser Kinderzelt mit Kickertisch. Hier konnten die Kleinen und ebenso die Großen unter Anleitung schöne Weihnachtssterne basteln.“ Darüber hinaus unterhielt DJ Micha die Besucher mit stimmungsvoller Musik aus der Konserve. Was den Heimatverein vor allem freute: „Unter den Besuchern herrschte eine locker-fröhliche Stimmung – endlich wieder mal was los in Böhlitz! Es wurde emsig geplaudert, gescherzt und herzlich gelacht.“

Der Heimatverein Collmen-Böhlitz wurde am 27. November 2007 von 20 Böhlitzer Einwohnern gegründet und hat sich per Statut unter anderem der Aufarbeitung der Ortsgeschichte, der Wahrung und Pflege des Brauchtums sowie der Vorbereitung von Ortsjubiläen und kultureller Höhepunkte verschrieben.

Weiter Nachrichten aus der Region Wurzen lesen Sie hier

Von Kai-Uwe Brandt