Ärzte empfehlen Grippeschutz: Doch im Landkreis Leipzig fehlen die Impfdosen

Landkreis

Allerorts wird zu Grippeimpfungen aufgerufen. Die Sana-Klinik in Borna hat erst jüngst auf die Notwendigkeit aufmerksam gemacht, sich in Zeiten der Corona-Pandemie gegen Influenza impfen zu lassen, Krankenkassen und Ärzte folgten. Der Appell scheint bei vielen auch auf offene Ohren gestoßen zu sein, allein an der Umsetzung hapert es. Denn Impfstoff ist rar. So schreibt eine LVZ-Leserin auf den Aufruf der Sana-Klinik: „Wenn es Impfstoff gibt, kann man es machen lassen. Aber leider keiner da.“ Auch Leserin Susanne Schackmann hat sich an die LVZ gewandt und von ihren erfolglosen Bemühungen berichtet, eine Impfung für ihre Asthma-kranke Tochter zu bekommen.

Zahlreiche Arztpraxen können das Dilemma bestätigen. „In vielen Praxen gehen die Impfstoffdosen zur Neige, die Nachfrage ist riesig“, sagt Katharina Lendholt, die die Hausarztpraxis von Rita Kutscher in Borna übernommen hatte. Nicht nur bei ihr sei die Nachfrage enorm, „auch von den anderen Ärzten höre ich das“. Weshalb derzeit vorrangig nur die Praxis-eigenen Patienten von den Impfdosen profitieren würden.

Anzeige

Impfstoffbestellung der Ärzte orientiert sich an Vorjahren

Dass nicht mehr Impfdosen deutschlandweit zur Verfügung stehen, hängt mit dem Ablauf der Bestellungen von Seiten der Arztpraxen zusammen. „Diese müssen bis Januar eines Jahres die Menge an Impfdosen über die Apotheken und pharmazeutischen Großhändler bei den Herstellern bestellen, die sie voraussichtlich für die kommende Grippe-Saison brauchen“, erklärt Julia Leditzky, Sprecherin der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Sachsen. Die Arztpraxen würden sich bei der Bestellmenge an den Vorjahren orientieren. „Allerdings war im Januar dieses Jahres die Corona-Pandemie noch nicht abzusehen. Und daher auch nicht, dass die Grippe-Impfung einen noch höheren Stellenwert einnimmt als gewöhnlich.“

Darüber hinaus hatten die Kassenärztlichen Vereinigungen die Bedarfsmeldungen der Ärzte über die erforderlichen Dosen an die Kassenärztliche Bundesvereinigung geschickt, die wiederum die Summe an das Bundesministerium für Gesundheit weitergeleitet hat. „Und wir als KV Sachsen hatten dieses Jahr schon mehr bestellt als sonst“, sagt Leditzky.

Prozess der Impfstoffherstellung lässt sich nicht beschleunigen

Doch nicht nur der Bestellvorgang sorgt in diesem Herbst und Winter für einen Mangel an Impfstoffdosen. Auch die Produktion der Impfstoffe selbst ist so aufwendig und langwierig, dass die Hersteller nicht mal eben nachproduzieren können. „Ende Februar eines jeden Jahres tagt die Weltgesundheitsorganisation WHO und teilt mit, welche Virenstämme auf der Nordhalbkugel in der kommenden Grippesaison eine Rolle spielen werden“, erklärt die Sprecherin des Herstellers Sanofi. Anschließend brauche die Impfstoffentwicklung etwa sechs Monate. Den Prozess könne man auch deshalb nicht beschleunigen, weil Hühnereier für die Produktion gebraucht würden.

Sanofi stellt jedes Jahr weltweit rund 200 Millionen Impfdosen zur Verfügung. In diesem Jahr habe das Unternehmen auf 250 Millionen erhöht. Auch weil Sanofi den Arztpraxen, die ihre Impfstoffe dort beziehen, in diesem Jahr Zeit bis April für die Bestellung gegeben hatte. „Aber mehr geht nicht, die Produktion lässt sich nicht auf die Schnelle erhöhen.“ Zudem laufe bereits jetzt in den Produktionsstätten die Herstellung der Impfstoffe für die Südhalbkugel. Eine Nachbestellung sei daher nicht mehr möglich.

26 Millionen Impfdosen bundesweit in diesem Jahr

Auch Anke Helten, Sprecherin des Grippe-Impfstoff-Herstellers GlaxoSmithKline ( GSK), bestätigt, dass sich die Fertigung „nicht auf Knopfdruck“ erhöhen lasse. Denn auch die erforderlichen Bruteier für die Saatviren müssten bereits im Frühsommer des Vorjahres bestellt werden. So umfasse der gesamte Prozess der Impfstoffherstellung mindestens 12 bis 18 Monate.

Laut Helten würden mit rund 26 Millionen Impfdosen in diesem Jahr bundesweit insgesamt fast doppelt so viele Dosen zur Verfügung stehen wie im letzten Jahr tatsächlich in Deutschland verimpft wurden. Obwohl im vergangenen Jahr etwa 21 Millionen Dosen zur Verfügung standen, wurden lediglich 16 Millionen tatsächlich verbraucht.

Lesen Sie auch:

Von Julia Tonne