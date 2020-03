AfD-Antrag fällt durch: Im Kreis Leipzig erhalten Asylbewerber weiter Geldleistungen

Landkreis Leipzig/Borna

Die AfD ist mit einem Antrag, an Asylbewerber in Gemeinschaftsunterkünften statt Geld- künftig nur noch Sachleistungen auszuzahlen, am Mittwochabend im Kreistag gescheitert. Fraktionsvorsitzender Bodo Walther hatte den Vorstoß damit begründet, dass Migranten im Jahr 2016 nach Angaben der Bundesregierung auf eine Große Anfrage der AfD-Bundesfraktion hin 18 Milliarden Euro in ihre Heimatländer überwiesen hätten. „1500 Asylbewerber sind im Landkreis untergebracht. Auch diese schicken Geld nach Hause. Und je mehr von diesen Sozialleistungen zurück in die Herkunftsländer fließt, um so schallender dringt die Kunde davon in die Welt: In Deutschland gibt es Geld für Nichtstun“, erklärte der AfD-Fraktionschef zur Sitzung im Bornaer Stadtkulturhaus. Deutschland brauche keine Einwanderung in seine Sozialsysteme, bemühte Walther übliche AfD-Rhetorik.

Vorstoß „praktisch nicht umsetzbar“

Nachdem die Kreisverwaltung in ihrer Stellungnahme den damit verbundenen Personal- und Kostenaufwand geschildert und die Umstellung als „praktisch nicht umsetzbar“ bezeichnet hatte, stimmten Vertreter aller anderen Fraktionen mehrheitlich gegen den Antrag. Die AfD, begründete Kreisrat Manfred Heinz namens der CDU/FDP-Fraktion seine Ablehnung, würde damit jeden Asylbewerber unter Generalverdacht stellen. Der Colditzer erklärte zudem: „Die Leistung für eine Person beträgt 351 Euro im Monat, liegt also unter dem Existenzminimum und noch 19 Prozent unter Hartz IV. Was wollen Sie davon abzweigen, wenn Sie noch einigermaßen Ihren Lebensunterhalt bestreiten wollen?“

Manfred Heinz : AfD-Antrag inhuman und ausländerfeindlich

Jedem zu unterstellen, dieses Geld in die Heimat zu transferieren, bezeichnete Heinz als „bodenlose Frechheit. Ihr Antrag ist sachlich nicht begründet, verursacht zusätzliche Kosten, ist inhuman und ausländerfeindlich.“ Eine Meinung, der sich die überwiegende Mehrheit der Kreisräte anschloss.

Graichen : Gemeinschaftsunterkunft in Naunhof schließt

Gegen Ende der Sitzung wurde zudem bekannt, dass sich das Landratsamt von einer weiteren Gemeinschaftsunterkunft trennen will. „Stimmt es, dass die Unterkunft für Asylbewerber in Naunhof geschlossen wird“, wollte Kreisrat Jens Kretzschmar (Linke) wissen. Landrat Henry Graichen ( CDU) bestätigte daraufhin, dass man sich von dem Objekt in der Parthestadt verabschieden wird. „Die Reduzierung der Unterbringungskapazitäten beziehungsweise die Anpassung an den aktuellen Bedarf sind eine ständige Aufgabe, vor der die Kreisverwaltung steht“, erläuterte Graichen. Die Unterkunft für Asylbewerber in Naunhof soll laut Kreischef zum 1. Juli schließen.

Zum Thema:

Von Simone Prenzel