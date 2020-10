In der AfD-Fraktion ist Stühlerücken angesagt. Dem Kreistag des Landkreises Leipzig gehören nur noch 15 statt bisher 19 Mitglieder mit AfD-Mandat an. Die Abtrünnigen wollte die Fraktionsspitze aus allen Ausschüssen und Beiräten abziehen, was nur teilweise geklappt hat.