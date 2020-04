AfD-Mann liegt mit Lossatal im Clinch und legt Mandat nieder

Lossatal/Hohburg

Jens Zaunick gab nur ein kurzes Intermezzo im Lossataler Gemeinderat. Gerade einmal elf Monate nach der Kommunalwahl Ende Mai 2019 legte der Thammenhainer, der im September für die AfD als Direktkandidat sogar in den Landtag wollte und scheiterte, sein Mandat nieder. Allerdings blieb Zaunick bereits zuvor einigen anberaumten Sitzungen unentschuldigt fern, sodass die Kommunalverwaltung bereits darüber nachdachte, ein Ordnungsgeld zu verhängen. Immerhin sieht die sächsische Gemeindeordnung eine Teilnahmepflicht der ehrenamtlichen Politiker vor.

Mandatsniederlegung wegen Rechtsstreites

Wie Bürgermeister Uwe Weigelt ( SPD) zur jüngsten Sitzung des Gremiums im Steinsaal des Kulturhauses Hohburg mitteilte, befindet sich der selbstständige Kfz-Schlosser derzeit mit dem Wirtschaftsbetrieb Lossatal im Rechtsstreit. Dabei gehe es um die nicht genehmigte Einleitung von Abwasser ins öffentliche Netz, die aus Sicht der Kommune illegal ist. Zaunick zog daraus wohl seine persönlichen Konsequenzen und beantragte jetzt schriftlich, die Gemeinde aufgrund der juristischen Auseinandersetzung nicht mehr vertreten zu wollen.

Aus Sicht des Rathauschefs sei die Reaktion Zaunicks keineswegs „die feine englische Art“. Dennoch kündigte er an, der Bitte zu folgen. Simone Tiesies, Gemeinderätin und Thammenhainer Ortsvorsteherin, pflichtete den Anmerkungen Weigelts bei und begrüßte zugleich, mit dem AfD-Nachrücker René Falk dann zumindest einen aktiven Vertreter zu erhalten. Das Votum des Rates fiel einstimmig aus.

Kita „Villa Regenbogen“ erhält neue Leiterin

Im weiteren Verlauf der Versammlung informierte Bürgermeister Weigelt über eine Personalentscheidung, die die Falkenhainer Kindertagesstätte „Villa Regenbogen“ betraf. Anfang Januar hatte Lossatal die Stelle der Leiterin ausgeschrieben, da Kita-Chefin Kerstin Rasser zum 1. August in Rente geht. Rasser kam 2005 von Kühnitzsch nach Falkenhain. Ihren Posten, so Weigelt, übernimmt zum Stichtag Anne-Kristin Großmann, die momentan noch beim DRK-Kreisverband Muldental arbeitet.

Die neue Führungsspitze: Bürgermeister Uwe Weigelt (r.) und Ortsvorsteher Peter Brendler gratulieren dem Hohburger Ortswehrleiter Christopher Weiß (2.v.l.) und seinem Vize Felix Rasikowski zu ihrer Wahl. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Blumen für Führungsspitze der Ortsfeuerwehr Hohburg

Sicher ist mittlerweile auch, wer in den kommenden fünf Jahren die Ortsfeuerwehr Hohburg führt. Am 13. März kürten die Kameraden Christopher Weiß zum Ortswehrleiter und Felix Rasikowski zu seinem Vize. Das Schlusswort zur Wahl des Duos hatte per Bestätigungsbeschluss der Gemeinderat. Danach überreichten Weigelt und Ortsvorsteher Peter Brendler den beiden Brandbekämpfern einen Strauß Blumen sowie ein Präsent.

August-Bebel-Straße in Falkenhain wird erneuert

Zum Schluss der 120. Sitzung entschied das Gremium über die Vergabe von Bauleistungen für die August-Bebel-Straße in Falkenhain. An der Ausschreibung nahmen insgesamt sechs Unternehmen teil. Den Zuschlag erhielt die Firma Ezel Torgau GmbH mit Sitz in Dreiheide ( Landkreis Nordsachsen) für das Angebot in Höhe von 317 1000 Euro. Laut Sven Kertscher, Sachbearbeiter Hoch- und Tiefbau, sollen die Arbeiten voraussichtlich im Mai/Juni beginnen und Oktober/November enden – „wenn nichts dazwischen kommt“. Für das Vorhaben waren im Vorfeld 388 000 Euro geplant.

Von Kai-Uwe Brandt