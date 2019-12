AfD nominiert Bürgermeisterkandidaten für Machern

Machern

Wenn die Macherner am 23. Februar 2020 einen Nachfolger für Rathauschefin Doreen Lieder (parteilos) wählen, wird auch der Name eines AfD-Kandidaten auf dem Stimmzettel stehen. „Ich werde mich bei der Bürgermeisterwahl zur Kandidatur stellen“, erklärte Ingo Arndt gegenüber LVZ. Der Macherner, der auf der kommunalpolitischen Bühne bisher noch keine Rolle spielte, war bei der jüngsten Gemeinderatswahl für die AfD ins Ortsparlament eingezogen. Auch der AfD-Kreistagsfraktion gehört der Macherner an.

Nach Stimmenkrösus Karsten Frosch (CDU) hatte Arndt bei der Wahl zum Ortsparlament die meisten Kreuze aller Bewerber geholt. Nicht zuletzt dieses Ergebnis ermutige ihn, so der 50-Jährige, nun auch für den Chefsessel im Rathaus zu kandidieren. Der AfD gehört der Bürgermeisterkandidat seit 2016 an.

Kritik an Verwaltungsarbeit in Machern

„In Machern herrscht große Unzufriedenheit über die Verwaltung. Hier liegt vieles im Argen“, lässt Arndt wissen. Da sein Entschluss ziemlich frisch sei, könne er noch kein ausgereiftes Programm präsentieren. Dennoch stehe für ihn an erster Stelle, „die Verwaltung in Ordnung zu bringen. Denn wenn ich gewählt werden sollte, bin ich als Bürgermeister auf eine funktionierende Verwaltung angewiesen.“

Obwohl der Kreisverband der AfD ihn bereits vor einigen Tagen auf einer Zusammenkunft in Neukirchen mehrheitlich nominierte, habe er sich erst Anfang der Woche endgültig entschieden, die Kandidaten-Unterlagen im Rathaus abzugeben. „Ich habe mir das Für und Wider durch den Kopf gehen lassen. Denn wenn ich etwas anfange, bleibe ich auch dabei.“ Arndt wörtlich: „Ich bin keine Frau Lieder, die ewig krank macht und dann hinschmeißt.“

Weite Wege für Arbeit im Macherner Gemeinderat

Arndt ist in Machern aufgewachsen. „In der damaligen Bennewitzer LPG habe ich bei Frieda Sternberg Zootechniker/Mechanisator gelernt.“ Mit der Wende sattelte der Muldentaler um. „Bei einer Firma aus den alten Bundesländern bin ich jetzt seit über 20 Jahren als Maler und Lackierer angestellt und arbeite vor allem im Bereich Korrosions- und Bautenschutz.“ Die Arbeit auf Montage beschert dem Gemeinde- und Kreisrat weite Wege. „Wenn Sitzungen anstehen, fahre ich mitunter 1000 Kilometer, um am nächsten Tag wieder pünktlich auf der Baustelle zu sein.“

Die Verantwortung als möglicher Rathauschef schreckt ihn nicht. „Warum soll ich mir das nicht zutrauen? Da gehört doch nichts dazu“, meint der 50-Jährige. „Gerade deshalb ist es mir ja wichtig, dass die Verwaltung läuft. Denn ein Bürgermeister ist nur so gut wie seine Verwaltung.“

Ausbau der B6 auf der Prioritätenliste

Zur Ortsentwicklung habe er schon einige Vorstellungen. „Ich will aber noch nicht allzu viel aus dem Nähkästchen plaudern. Als Schwerpunkte sehe ich unter anderem den Ausbau der B6, die Macherner Teichlandschaft und den Park.“

Dass er bei einem möglichen Wahlsieg im Gemeinderat keine Mehrheit hat, sieht Arndt nicht verbissen: „Für vernünftige Lösungen lassen sich sicher Mehrheiten finden.“ Zudem kenne er etliche Gemeinderäte schon seit vielen Jahren, was sicher helfe, eine gemeinsame Basis zu finden. Letztlich könne der Gemeinde nach vielen Jahren auch einmal ein Bürgermeister ohne CDU-Hintergrund gut tun. „Die Partei hat seit der Wende ununterbrochen den Bürgermeister gestellt. Und die Ergebnisse waren nicht berauschend.“

Mit Ingo Arndt und Andrea Hesse ( Bündnis 90/Die Grünen) stehen damit vorerst zwei Kandidaten für die Bürgermeisterwahl fest. Die Einrichtungsfrist für Vorschläge endet am 19. Dezember, 18 Uhr.

Von Simone Prenzel