Aldi kehrt Machern den Rücken – was sagen die Kandidaten dazu?

Machern

In Machern gibt es künftig eine Verkaufseinrichtung weniger. Nachdem der Ort schon seit langem um den Erhalt des Aldi-Marktes in der Gartenallee bangt, wird die Schließung inzwischen zur Gewissheit, auch wenn es dafür noch keinen konkreten Termin gibt. „Die Geschäftsleitung des Unternehmens hat uns mitgeteilt, dass Aldi Machern verlassen wird“, erklärte CDU-Bürgermeisterkandidat Karsten Frosch auf einer seiner Wahlveranstaltungen. „Ich gehe deshalb davon aus, dass wir Aldi nicht halten können. Das Problem ist, dass Aldi sich in Machern gern erweitern und sein neues Einkaufskonzept umsetzen möchte. Dies geht aber aus planungsrechtlichen Gründen nicht“, so der CDU-Mann.

Einfluss auf Firmen-Entscheidung ist begrenzt

Beim Wahlforum mit den drei anderen Bürgermeisterkandidaten am Donnerstagabend im Macherner Rathaus spielte das Thema Nahversorgung ebenfalls eine große Rolle. Über hundert Zuhörer interessierten sich unter anderem für die Frage, was die Bewerber für die Verbesserung der Einkaufssituation tun wollen. Andrea Hesse ( Bündnis 90/Grüne) sprach sich vor allem für eine Belebung des Marktplatzes aus. „Sollte sich Aldi in der Gartenallee verabschieden, muss man eruieren: Wer ist der Eigentümer, wie kann man diesen unterstützen?“

Konecny : Kommune kann proaktiv handeln

Michael Konecny (Wir sind Machern) räumte ein, dass auch ein Bürgermeister wenig Möglichkeiten habe, auf privatwirtschaftliche Entscheidungen Einfluss zu nehmen. „Wir sollten damit rechnen, dass Aldi weg geht“, schätzte er realistisch ein. Gleichwohl müsse der Eigentümer der Immobilie ein Interesse daran haben, den Standort in der Gartenallee wieder zu vermieten. „Als Kommune kann man sich dahinterklemmen und proaktiv zum Beispiel die Metro-Gruppe anschreiben. Schließlich ist Machern kein Dorf mit nur 200 Einwohnern, sondern hat einiges an Kaufkraft zu bieten.“

Arndt : Borsdorf hat uns den Aldi weggenommen

AfD-Bewerber Ingo Arndt schob der Nachbarkommune den schwarzen Peter zu: „Der CDU-geführte Gemeinderat von Borsdorf hat uns den Aldi weggenommen“, spielte Arndt auf einen kürzlich gefassten Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan in Borsdorf an. Der Nachbarort will die Weichen dafür stellen, dass sich Aldi an der Panitzscher Straße ansiedeln kann.

Aus dem Publikum kam die Anregung, nicht immer nur auf die großen Ketten zu schielen, sondern auch regionalen Erzeugern eine Chance zu geben. Die Kandidaten zeigten sich offen dafür, diese Idee aufzugreifen.

Frosch: Investor stellt Anfrage im Macherner Rathaus

Zudem wurde bekannt, dass in der Gemeinde in den vergangenen Tagen ein Investor angeklopft und sich nach möglichen Flächen für Wohnbebauung, aber auch einen Discounter erkundigt hat. Laut CDU-Kandidat Karsten Frosch sei man gerade dabei, mögliche Flächen zu sondieren. Um welche Standorte es geht, dazu hielt sich der erste Bürgermeister-Stellvertreter bedeckt. „Es kann allerdings nur eine Fläche sein, die an der B 6 liegt.“

Von Simone Prenzel