Als die Nazis an die Macht kamen – neue Broschüre zum Albrechtshainer Widerstand

Sein Großvater sei ein ernsthafter Mensch gewesen. Er war wortkarg und lächelte selten. Warum, das verstand Werner Billwitz erst später. Eigentlich ahnt er erst heute, wie schlimm das Leben diesem Mann mitspielte. Der Arbeiter mit kleinem Häuschen in Albrechtshain hatte im Zweiten Weltkrieg drei Söhne verloren. Zuvor musste er seine Frau Ida begraben.

Heino und Walter fielen vor Stalingrad. Kurt starb im Februar 1945 – ausgerechnet in sowjetischer Gefangenschaft. Dem bekennenden Linken, Otto Billwitz, muss es das Herz gebrochen haben. Dabei konnte sich der Sozialdemokrat und spätere Kommunist keine Wehleidigkeit leisten. Vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges wurde er eingezogen. Als Nichtschwimmer ging es zur Marine.

Es herrschten raue Sitten, weiß Enkel Werner Billwitz: „Wer nicht schwimmen könne, müsse sich beim Untergang des Schiffes nicht so lange quälen, hieß es.“ Letztlich banden sie seinem Großvater einen Strick um den Bauch und warfen ihn über Bord. Erst als er sich aus eigener Kraft über Wasser halten konnte, wurde er wieder rauf gezogen.

Aufwendige Recherche notwendig

Der Großvater habe nie darüber gesprochen. Nicht einmal über seine Teilnahme am Kieler Matrosenaufstand. Der Enkel, heute 81, bedauert das. „Opa war ein einfacher Mann. Er machte kein Gewese um seine Person. Und Schreiben war erst recht nicht sein Ding.“ Um sich seinem Großvater zu nähern, blieb Werner Billwitz nur die aufwendige Recherche.

Otto Billwitz mit seiner zweiten Frau und dem Urenkel Ralph um 1966. Quelle: privat

Dabei stieß er auf eine handfeste Prügelei zwischen Linken und der Naunhofer SA, die sich in der Nacht zum 31. Juli 1932 im Nachbardorf Eicha ereignete. Es gab Verletzte. Beide Lager beschuldigten sich gegenseitig. Die Braunen sprachen von Überfall, die Roten von Notwehr. Werner Billwitz nennt es Widerstand.

In ihrer Broschüre „Wir haben noch etwas zu sagen – Der Albrechtshainer Widerstand“ widmen sich Schlosser Werner Billwitz und Historiker Volker Hölzer einem bislang wenig beachteten Thema – der Machtergreifung Hitlers und den Auswirkungen in Sachsens Dörfern. Bereits am 14. April 1933 wurden die ersten Albrechtshainer und Eichaer ins KZ Colditz verschleppt.

Racheakt für 1932

Zuvor wurden die Linken im Albrechtshainer Gasthof verhört und geschlagen. Unter den „am Überfall auf die SA“ (O-Ton Polizei) beteiligten Männern war auch Otto Billwitz. Genau wie sein Sohn Walter sowie Erich Müller, Hans Reinelt, Richard Müller, Arthur Döbel, Kurt Kräupziger und Heinrich Könitz wurde er im Colditzer Schloss gequält. Ein Racheakt für 1932.

Der Gasthof Albrechtshain ist ein geschichtsträchtiger Ort im Herzen des Dorfes. Quelle: Haig Latchinian

Was in Auschwitz endete, habe auch in Colditz begonnen, sagt Mit-Autor Volker Hölzer (80): „Colditz war 1933 eines der frühesten Konzentrationslager in Deutschland.“ Es sei nicht zuletzt auch deshalb berüchtigt gewesen, weil die Wachleute selbst im Schloss übernachteten: „So waren die im Stroh liegenden Häftlinge den Launen ihrer Peiniger rund um die Uhr ausgesetzt.“

Sein Schwiegervater Kurt Engelmann, Albrechtshainer und „Rädelsführer“, wurde etwas später nach Colditz gebracht, sagt Hölzer. „Da die Häftlinge noch Zivilkleidung trugen, bekam seine Frau Else den blutverschmierten grünen Pullover zum Waschen mit nach Hause. Meine Frau Sonja, die Tochter des Häftlings und damals ein kleines Kind, durfte davon niemandem erzählen.“

Schweigsamer Großvater in Albrechtshain

Werner Billwitz vermutet, dass auch sein Vater Kurt in Colditz einsaß. Fragen konnte er ihn nie. Als dieser in russischer Kriegsgefangenschaft starb, war der Sohn gerade mal vier Jahre alt. Mit seiner Mutter und zwei Geschwistern lebte er in Beucha. Ab und zu besuchten die drei ihren schweigsamen Großvater in Albrechtshain.

In der Zeit der Weimarer Republik saß Otto Billwitz für die KPD im Gemeinderat. Die Linke war damals stark in Albrechtshain. Das lag vor allem an den Naturfreunden aus Leipzig, die die waldreiche Region für sich entdeckt hatten. Um ihren beengten Wohnverhältnissen in der Stadt zu entfliehen, bauten sie gemeinsam in Albrechtshain.

Das Haus der Familie Billwitz in Albrechtshain. Es existiert heute längst nicht mehr. Quelle: privat

Rote Siedlung hieß die Adresse im Volksmund. Und tatsächlich lebten die linken Großstädter auf dem platten Land die Idee der Kommune. Elschen-Haus nennt Volker Hölzer das Drillingshaus, Siedlung Nummer 42 bis 44. „Drei Familien lebten dort ganz eng miteinander. Alle drei Frauen hießen Else.“ Eben auch seine Schwiegermutter Else Engelmann.

Tägliche Meldung beim Bürgermeister

Aus der Häftlingsliste des KZ Colditz geht hervor, dass alle Albrechtshainer die Torturen überlebten. Am längsten saß Otto Billwitz ein. Der erst am 19. April „eingelieferte“ Kurt Engelmann – zweitlängste Haftzeit – wurde zusammen mit Billwitz am 5. August 1933 entlassen. Nach ihrer Rückkehr ins Dorf mussten sie sich täglich im Bürgermeisteramt melden.

Alljährlich erinnert die Linkspartei, hier mit ihrer Landtagsabgeordneten Kerstin Köditz, an die Schrecken im KZ Colditz. Quelle: René Beuckert

Die Nazis fürchteten, die „Schädlinge“ könnten ihre „Wühlarbeit“ wieder aufnehmen. Sie standen unter ständiger Beobachtung. Dennoch habe es illegale Maifeiern im Wäldchen zwischen Albrechtshain und Naunhof gegeben, sagen die Autoren Werner Billwitz und Volker Hölzer. Kurt Engelmann wurde nach dem Krieg von den Amerikanern als Bürgermeister eingesetzt.

Die Albrechtshainer Ortschronistin Eleonore Nicklisch (85) war als Vierjährige oft bei „Papa Engelmann“ und seiner Frau. „Unsere Familien waren befreundet.“ Nach dem Krieg habe es keine gegenseitigen Vorhaltungen gegeben: „Die Männer, welche Gesinnung auch immer, waren viel zu lange im Krieg. Sie hatten Schlimmes erlebt. Da redete niemand mehr vom Juli 1932.“

Rote Siedlung wird „Regierungsviertel“

Aus der Roten Siedlung sei das „Regierungsviertel“ geworden, sagt die Chronistin mit Augenzwinkern. Denn am 1. Mai 1947 löste Willi Kuhnert den bisherigen Bürgermeister ab. Auch er wohnte wie Kurt Engelmann im Elschen-Haus. Auch er saß in der Nazizeit auf Schloss Colditz ein.

Das Mahnmal auf dem Friedhof Colditz. Quelle: Thomas Kube

Unvergessen das erste Kinderfest 1946: „Es gab ja nichts“, sagt Wolfram Just vom Heimatverein im Nachbardorf Erdmannshain. Umso größer die Freude über den Umzug von Erdmannshain bis Albrechtshain. In diesem Jahr feiert Erdmannshain 750. Geburtstag. „Den wollen wir ordentlich begehen“, sagt Just. Unter anderem werden 40 Fotos vom Kindertag 1946 gezeigt.

Otto Billwitz starb 1968. Bis zuletzt blieb er einfacher Arbeiter. Der einstige „Nichtschwimmer“ hatte noch als Rentner die Aufsicht im Strandbad übernommen, sagt sein Enkel. Dieser lernte seinen Mit-Autoren Volker Hölzer über die Arbeit beim Bund der Antifaschisten kennen. Beide leisteten den Schwur von Buchenwald: „Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus.“

Von Haig Latchinian