Als sich die Bundeskanzlerin in Borna die Finger verbrannte

Borna

Es war heiß an jenem Tag Ende August in Borna. So heiß, dass sich Angela Merkel sogar die Finger verbrannte – als sie zum Mikrofon greifen wollte. Auf einer Wahlkundgebung auf dem Markt der Wyhrastadt kurz vorm landes- und wenige Wochen vor dem bundesweiten Urnengang im Jahr 2009, den sie gewann. Borna war eine von nur vier sächsischen Städten, in denen die Frau, die damals schon vier Jahre im Berliner Kanzleramt saß, Station machte. Für Borna und die örtliche Politprominenz zweifellos ein Höhepunkt. Und für die LVZ vor Ort auch.

Per Plakat ist die Bundeskanzlerin natürlich schon Tage vor ihrem Besuch in Borna sichtbar. Den angegebenen Beginn der Veranstaltung schafft sie dann aber doch nicht ganz. Quelle: Günther Hunger

Großen Saal im Rathaus leer geräumt

Schließlich muss sich der Lokalredakteur akkreditieren lassen, in seiner Stadt, wo er üblicherweise davon ausgehen kann, dass ihn jeder, auf den es ankommt, kennt. Wenn die Kanzlerin kommt, ist aber nicht nur das anders.

Die Sicherheitsleute haben die Stadt gründlich unter die Lupe genommen, der große Saal im Rathaus ist leer geräumt. „Falls etwas passiert“, heißt es. Ein Terroranschlag oder etwas in dieser Kategorie. Der Saal wird schon Stunden vor der Ankunft von Merkel, die am späten Nachmittag mit dem Hubschrauber auf dem Sportplatz an der Witznitzer Straße landet, streng von Mitarbeitern des Bundeskriminalamtes (BKA) bewacht.

Mehr Besucher, als Regis Einwohner hat

In die Sicherheitszone vor der Bühne kommt nur hinein, wer eine Einladung hat. Und in die Nähe der Bühne nur, wer sich als Pressemensch ausweisen kann. Weiter hinten steht das normale Wahlvolk. 5000 Menschen sind es, wird anschließend erzählt. Und in der Tat. So viele Leute auf dem Bornaer Markt, um einiges mehr als beispielsweise Regis-Breitingen Einwohner zählt, das hat es zumindest vor dem Erinnerungshorizont des Autors dieses Textes weder davor noch danach noch einmal gegeben.

Für ihren Borna-Besuch 2009 landet Bundeskanzlerin Angela Merkel (2. v. l.) mit einem Hubschrauber der Deutschen Luftwaffe auf dem Sportplatz an der Witznitzer Straße. Quelle: Markus Tiedke

Kanzlerin-Bonus für die Landtagswahl

Punkt 17.14 Uhr kommt die Kanzlerin. Die Wagentüren fliegen auf. Sonnenbebrillte Hünen checken die Lage. Als Merkel aussteigt, eilt Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) herbei. Er, die CDU-Bundestagsabgeordnete Katharina Landgraf und die Landtagskandidaten der Christdemokraten im Landkreis Leipzig, darunter der heutige stellvertretende Landtagsfraktionsvorsitzende Georg-Ludwig von Breitenbuch, bilden die Kulisse für Merkel.

Im Jahr 2009 stehen neben Bundestagswahlen in Sachsen Landtagswahlen an – schon sechs Tage nach ihrem Besuch. Es heißt, dass die Kanzlerin deshalb nach Borna kommt, weil die Wahl hier knapper ausgehen könnte als anderswo im Freistaat.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bei ihrem Wahlkampfauftritt im August 2009 auf dem Bornaer Marktplatz. Quelle: Thomas Kube

Standardrede von Merkel in Borna

Tillich darf vor der Kanzlerin reden. Seine Ghostwriter haben ihm aufgeschrieben, Borna als das Tor zum Neuseenland und zum Kohrener Land zu preisen. Die Kanzlerin selbst spult ihre Standardrede beim Wahlkampf in der Provinz ab. Sie erinnert daran, dass bei ihrem Amtsantritt 2005 fünf Millionen Arbeitslose registriert waren. Zwischenzeitlich sei es gelungen, diese Zahl unter drei Millionen zu drücken, „und daran wollen wir anknüpfen“.

Es gehe darum, Unternehmer und vor allem den Mittelstand zu stärken. „Da hat es keinen Sinn, Manager und Unternehmer zu beschimpfen.“ Notwendig sei der Abbau von Bürokratie, „aber mit der SPD ist das elendiglich schwierig“.

Der Bornaer Karikaturist Mario König hat es trotz des kurzen Merkel-Auftrittes geschafft, sich ein Autogramm für seine Zeichnung von ihr zu holen. Quelle: Peter Krischunas

Keine Begegnung mit Oberbürgermeisterin Luedtke

Zeit für innige Begegnungen mit dem Wahlvolk bleibt nicht. Auch nicht für eine Begegnung mit der Bornaer Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke). Das habe nichts mit deren Parteizugehörigkeit zu tun, heißt es aus Merkels Umfeld. Luedtke kann sich in den folgenden Jahren aber nicht über einen Mangel an Kontakten zu Spitzenpolitikern beklagen. Zumindest nicht, was die Linken anbelangt. Bundestags-Fraktionschef Dietmar Bartzsch und Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau sowie der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow sitzen in ihrem Dienstzimmer. Und Partei-Ikone und Entertainer Gregor Gysi kommt ohnehin, wie erst kürzlich wieder, regelmäßig nach Borna.

Kurz vorm Weiterflug ist die Kanzlerin auf die Trainingsgruppe Bornaer Judokas am Sportobjekt zugegangen. Nach ein wenig Plaudern gibt es noch ein Gruppenbild – mit dem Blick in die Sonne. Quelle: Verein

Aufbruch der Kanzlerin schon nach 49 Minuten

Merkel schafft das nur einmal in ihrer 16-jährigen Amtszeit, die jetzt zu Ende geht. Dass sie in den 1970er-Jahren während ihres vierjährigen Physikstudiums an der damaligen Leipziger Karl-Marx-Universität mal einen Ausflug nach Borna gemacht hat, darf als unwahrscheinlich gelten. Und so endet ihre Wahlkampfvisite vor nunmehr zwölf Jahren nach exakt 49 Minuten. Angela Merkel muss aufbrechen zur nächsten Wahlkampfstation in Suhl. Verabschiedet wird sie mit „Angie“, dem Rolling-Stones-Song, der immer zu hören ist, wenn die CDU-Vorsitzende mit kirchlicher wie FDJ-Vergangenheit irgendwo auftritt.

Später war sie nur noch auf Wahlplakaten in Borna zu sehen: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Großformat am Krankenhaus im Jahr 2013. Quelle: Jens Paul Taubert

Von Nikos Natsidis