Bennewitz/Altenbach

Als Joachim Kunze sich mit dem Kremser und dahinter einem Dutzend Ferienkindern zu Pferd dem Reiterhof in Altenbach nähert, hat sich hinter der Gruppe eine Reihe von Fahrzeugen angesammelt. Deren Fahrer zügeln ihre deutlich mehr PS unter der Motorhaube und warten mit gebührendem Abstand geduldig, bis Ross und Reiter in den Pferdehof eingebogen sind. „So ist das in Ordnung“, sagt der Reiterhof-Chef zufrieden.

Gerichtsurteil schreibt Sicherheitsabstand fest

Allerdings funktioniert das Miteinander im Straßenverkehr nicht immer so reibungslos. „Unsere Reiterinnen, die auf ihren Privatpferden das ganze Jahr über ausreiten, haben schon mehrfach berichtet, dass die Sicherheitsabstände nicht eingehalten werden“, sagt Kunze. Kein Einzelfall. Erst im Juni hatte das Landgericht im pfälzischen Frankenthal festgestellt, dass für Radfahrer beim Überholen von Pferden eine besondere Sorgfaltspflicht gilt. Im konkreten Fall hatte der Fahrer eines Liegefahrrades auf einem Radweg zwei Pferde im Abstand von lediglich 40 Zentimetern überholt. Eines der Pferde schlug aus, der Radfahrer stürzte und verletzte sich. Obwohl die Reiterinnen den Radweg verbotswidrig benutzt hatten, trifft den Radfahrer nach dem Urteil eine hälftige Mitschuld. Das Gericht entschied, „dass Fahrradfahrer im Straßenverkehr beim Überholen einen Sicherheitsabstand einhalten müssen, der sich an der besonderen Gefährlichkeit im konkreten Fall orientieren muss. Da bei einem Pferd immer mit einer unvorhergesehenen Verhaltensweise gerechnet werden müsse, hätte ein Abstand von wenigstens eineinhalb bis 2 Metern eingehalten werden müssen“.

Anzeige

Reiterhof-Chef wird vorbeugend aktiv

Kunze weiß aus Erfahrung, dass zu wenige Verkehrsteilnehmer diesen Sicherheitsabstand beachten, vielleicht auch, weil die Straßenverkehrsordnung (StVO) darauf nicht explizit eingeht. Der Paragraf fünf fokussiert nur auf das „Überholen mit Kraftfahrzeugen von zu Fuß Gehenden, Rad Fahrenden und Elektrokleinstfahrzeug Führenden“, zu denen „der ausreichende Seitenabstand innerorts mindestens 1,5 m und außerorts mindestens 2 m“ betragen soll. Der Reiterhof-Chef hat sich deshalb entschlossen, mit dem Problem an die Öffentlichkeit zu gehen, bevor durch seine Pferde jemand zu Schaden kommt.

Weitere LVZ+ Artikel

Denn Kutschen und Reiter pendeln ständig über Haupt- und Pausitzer Straße zwischen Reiterhof und dem Planitzwald, in dem es ausgewiesene Reitwege gibt. Kunze hat die Gruppe vorsorglich gekennzeichnet - über dem Kutschbock ist gut sichtbar ein Schild mit der Aufschrift „Achtung! Kinderreitgruppe“ angebracht. „Damit der entgegenkommende Verkehr weiß, dass sich hinter dem Kremser noch eine Reitergruppe befindet“, erklärt er. Hinten sichert einer von vier Reitlehrern in Warnweste und auf einem sicheren Pferd die Gruppe.

Mit einem Schild an der Kutsche macht Kunze andere Verkehrsteilnehmer auf die Kindergruppe aufmerksam. Quelle: Ines Alekowa

Pferde mögen keine Überraschungen

Denn die Gefahr geht weniger von entgegen kommenden Fahrzeugen aus, die das Pferd sieht, als von plötzlich von hinten neben ihm auftauchenden. „Das Pferd ist ein Fluchttier, das fasst das als Bedrohung auf, auch wenn Fahrzeuge zu dicht auffahren“, erklärt Kunze. Er hat es schon erlebt, dass eine Gruppe von Radfahrern seinen Kremser auf dem Waldweg von rechts und links gleichzeitig überholt hat. In einem solchen Fall, sagt Kunze, sind Pferde und Kutscher gleichermaßen überrascht, denn durch das Hufgetrappel bemerke auch er Radfahrer erst spät. Wie auch im Frankenthaler Urteil empfiehlt Kunze deshalb Radfahrern, sich vor dem Überholen durch Rufen oder Klingeln bemerkbar zu machen. „Das erschreckt die Pferde nicht. Ich aber kann zur Seite ausweichen. Der Seitenabstand ist ganz wichtig“, betont er, „dann entstehen auch keine Gefahrensituationen.“

Schulung und Auswahl verlässlicher Tiere

Natürlich, sagt Kunze, würden die Ferienkinder auch zum Verhalten beim Ausreiten geschult - „dass sie nebeneinander reiten sollen, damit sich die Gruppe nicht so weit auseinanderzieht, dass sie die Zügel kurz halten sollen, um die Pferde unter Kontrolle zu haben. Außerdem“, sagt Kunze, „reiten die Kinder nur auf älteren Pferden aus, auf die ich mich verlassen kann, am besten sind alte Fahrpferde.“ Ohnehin züchtet der Altenbacher mit den schweren Warmblütern eine Rasse, die auch die berittene Polizei bevorzugt. „Das sind nervenstarke Tiere.“

Aber am liebsten wäre es Kunze, die Tiere müssten diese Eigenschaft gar nicht erst unter Beweis stellen. „Voraussetzung ist Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme, wie sie auch Paragraf eins der StVO vorschreibt.“

Von Ines Alekowa