Altenbacher Wochenend-Siedlung bekommt Wohnrecht

Im neuen Wohngebiet Altenbach-West stehen bereits die ersten von circa 20 Einfamilienhäusern. Jetzt soll auch über das 9771 Quadratmeter große Areal gegenüber am Schachtloch ein Bebauungsplan gelegt werden. Von der Kreisstraße, der Straße Am Heller und dem Gewässer begrenzt, ist es derzeit überwiegend mit Wochenendhäusern, zum Teil auch mit Wohnhäusern bebaut und im Flächennutzungsplan der Gemeinde Bennewitz von 2011 als Sondergebiet „Wochenende“ definiert.

Aus Wochenend- soll Wohngebiet werden

Aufgrund der guten Lage und der bereits vorhandenen Erschließung hat die Gemeinde beschlossen, für die Wochenendgrundstücke die Art der Nutzung in eine Wohnnutzung zu ändern sowie die bereits in Ansätzen vorhandene Wohnnutzung planungsrechtlich zu sichern und so eine städtebaulich geordnete Entwicklung zu ermöglichen. Der Landesentwicklungsplan erklärt die Umwandlung „in städtebaulicher Anbindung an vorhandene im Zusammenhang bebaute Ortsteile (für) zulässig“, wobei „ihr offener und stark durchgrünter Charakter zu erhalten“ ist. Den Eigentümern kommt die Entwicklungsabsicht der Gemeinde entgegen. „Sie haben ein großes Interesse – mit unterschiedlichen Zeitvorstellungen –, ihre bebauten Grundstücke auch bewohnen zu können“, stellt das Macherner Planungsbüro Hanke fest.

Vor einem reichlichen Jahr, im Juni 2019, hatte der Gemeinderat deshalb die Aufstellung eines B-Planes beschlossen. Jetzt billigte er den Planentwurf und bestimmte ihn zur öffentlichen Auslegung vom 9. November bis 11. Dezember im Bauamt des Rathauses. Die Unterlagen sind außerdem auf der Homepage der Gemeinde (www.gemeinde-bennewitz.de) zugänglich gemacht.

Lage im LSG findet besondere Beachtung

Die Lage unmittelbar am Ufer des Schachtloches sowie innerhalb des Landschaftsschutzgebietes „Großsteinberg-Ammelshain“ finden im B-Plan besondere Beachtung, betont Hanke. Eine Umweltprüfung wird allerdings für „ nicht erforderlich“ gehalten. „Ziel soll es sein, den hohen Grünanteil zu erhalten und die Beeinträchtigung der verschiedenen Schutzgüter möglichst gering zu halten.“ Deshalb sollen Nutzung und Überbauung der Grundstücksflächen „auf ein landschaftsverträgliches Maß begrenzt werden“.

Die den Grad der Versiegelung regelnde Grundflächenzahl wird daher für die ufernahen Grundstücke mit o,2 festgesetzt und im Norden und Süden mit 0,4. Die Gebäudegrundfläche wird auf 120 Quadratmeter begrenzt. Ausnahmen, zum Beispiel für barrierefreies Wohnen oder mehrere Kinder, sind zwingend an eine Dachbegrünung gebunden. Die Firsthöhe im reinen Wohngebiet beträgt neun, im allgemeinen Wohngebiet – das betrifft das nördlichste Grundstück der Heizungs- und Sanitärfirma – elf Meter.

Uferstreifen am Schachtloch bleibt für die Allgemeinheit zugängig

Zum Schachtloch halten die Baugrenzen zehn bis 17 Meter Abstand ein, sodass der Gewässerrandstreifen frei bleibt. Außerdem sind alle einheimischen Laubbäume mit mehr als 80 Zentimeter Stammumfang zu erhalten und je angefangene 250 Quadratmeter Grundstücksfläche ist mindestens ein standortgerechter Baum oder ein Gehölz zu pflanzen. Und schließlich wird aufgrund der Lage im LSG die Art und Höhe der Einfriedungen auf ein landschaftsverträgliches Maß begrenzt.

Von Ines Alekowa