Altershilfeverein setzt in Brandis auf Ehrenamt

Brandis

Auf 20 Jahre kann der in Brandis ansässige Förderverein Altershilfe Muldental in diesem Jahr blicken. Doch statt sich feiern zu lassen, haben der Vereinsvorsitzende Hans-Werner Bärsch und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter noch einmal richtig Gas gegeben.

Ehrenamt ergänzt professionelle Hilfe für Senioren

Dabei herausgekommen ist die knapp 45 Seiten zählende und in einer Auflage von 1000 Stück gedruckte Broschüre „ Ehrenamt ist Ehrensache“. „Im nächsten Jahr wird sich in Sachsen die Zahl der über 80 Jahre alten Menschen seit 2012 verdoppelt haben, und nicht zuletzt aufgrund dieser Entwicklung werden auch zukünftig allein professionelle Kräfte nicht ausreichen, um die Betreuung alter Menschen im Allgemeinen und im Besonderen solcher, die an Demenz leiden, zu gewährleisten“, so Bärsch. „Und es muss das Ziel aller sein, der Vereinsamung entgegenzuwirken.“

Betroffene reden über ihr Schicksal

Beim Förderverein Altershilfe Muldental arbeiten an der Erreichung dieses Zieles aktuell 26 Frauen und Männer auf ehrenamtlicher Basis mit, von denen sich ein Teil in der Broschüre vorstellt. Unter anderen Beate Tost, die seit sieben Jahren die Selbsthilfegruppe „Alzheimer/Demenz-Angehörige Wurzen“ leitet. „Ich fand als Betroffene selbst Hilfe in einer Gruppe in Bennewitz, in der ich aufgefangen und aufgebaut wurde“, so die 75-Jährige. „Mit meiner ehrenamtlichen Arbeit in der Wurzener Gruppe möchte ich meinerseits betroffene Angehörige vor Fehlern im Umgang mit und bei der Betreuung von Menschen mit Demenz bewahren, die ich teilweise selbst begangen habe.“ Auch Christine Seifert kommt in der Broschüre zu Wort. Die ausgebildete Musiklehrerin macht mit den Bewohnern des Brandiser Altenpflegeheims Musik, und dies seit mittlerweile 17 Jahren. „Selbst an Demenz erkrankte Menschen werden oftmals durch zum Teil vertraute Melodien in ihrer Psyche erreicht, und bei manch einem sind plötzlich wieder alte Liedtexte, etwa von Heino oder Herbert Roth, präsent“, so die 76-Jährige.

Brandis initiiert Projekt Bürger helfen Bürger

Sie hatte ebenso wie viele andere ehrenamtliche Unterstützer des Fördervereins Altershilfe Muldental den Weg zu diesem über das 2002 initiierte Projekt „Bürger helfen Bürgern“ gefunden. „Die einen hat ihre soziale Einstellung zur Mitarbeit bewogen, andere das Verlangen, mit fortschreitendem Alter ihrem Leben einen zusätzlichen Sinn zu geben“, erläutert Hans-Werner Bärsch, der hofft, mittels der neuen Broschüre neue Ehrenamtler gewinnen zu können. An Aufgaben wird es ihnen in den nächsten Jahren ob der weiter alternden Bevölkerung nicht mangeln. Allein von den reichlich 9600 Brandisern sind aktuell 2875 über 65 Jahre alt, von denen wiederum sind 215 an Demenz erkrankt. „Und jedes Jahr gibt es in der Stadt statistisch 41 Neuerkrankungen“, kennt Fördervereins-Vorstandsmitglied Cornelia Woitek die Zahlen.

Von Roger Dietze