Altkleidercontainer: Machern sagt Wildwuchs den Kampf an

Machern

Teilweise illegal aufgestellte Altkleidercontainer sind vielerorts ein Ärgernis – auch in Machern. Unter anderem im Wohngebiet Schlossblick gaben die Standorte regelmäßig Anlass zur Kritik, da sich nicht wenige Bürger bemüßigt fühlten, rund um die Container ihren Müll zu hinterlassen.

Alte Matratzen, ausrangierte Kinderwagen und jede Menge unappetitliche Hinterlassenschaften zierten im Gemeindegebiet immer wieder die Areale der Kleiderboxen – speziell im Schlossblick.

Machern schreibt Auftrag für Altkleiderboxen aus

Das Rathaus will die potenziellen Schandflecke nun möglichst aus der Welt schaffen, wie Bürgermeister Karsten Frosch (CDU) ankündigt. „Wir werden die Aufstellung der Altkleidercontainer für das gesamte Gemeindegebiet öffentlich ausschreiben.“ Interessierte Firmen könnten sich dann um fest zugewiesene Standorte für die Boxen bewerben. Und die Kommune erhält dafür auch noch einen kleinen Obolus.

Macherner Ortsbild soll profitieren

„Wir wollen damit erreichen, dass unser Ortsbild gewinnt und die Müllplätze nicht mehr so verwahrlost daherkommen.“ Laut Rathauschef sollen die Sammelbehälter künftig in die vorhandenen Wertstoffplätze integriert werden. Der zentralste liegt in der Dorfstraße 18 in Machern. Der Platz wird von der Kommune betrieben und ist nur zu bestimmten Öffnungszeiten zugänglich. Das sorgt für eine gewisse Ordnung, die nun auch bei der Entsorgung der Alttextilien Einzug halten soll. In allen Macherner Ortsteilen sollen Standorte für Kleiderboxen ausgeschrieben werden. Frosch nennt Machern, Gerichshain, Lübschütz, Püchau und Posthausen, auch in Plagwitz soll eine Lösung gefunden werden. Lediglich die Dögnitzer müssten sich demnach in einen anderen Ortsteil aufmachen.

Der Wertstoffhof der Gemeinde Machern befindet sich in der Dorfstraße 18. Hier soll sich künftig auch ein Standort für einen Altkleidercontainer befinden. Quelle: Simone Prenzel

„In der Ausschreibung wird die regelmäßige Entleerung der Container und das Sauberhalten der Plätze festgeschrieben“, erläutert der Bürgermeister weiter. Wenn sich der Vertragspartner dann nicht an die Abmachungen hält, könne die Kommune die Einhaltung der Vereinbarung einfordern.

Bisher herrscht bei dem Thema Wildwuchs. „An manchen Standorten wussten wir, von wem die Container stammen, bei anderen nicht.“ So sei erst Ende vorigen Jahres im Wohngebiet Schlossblick einer Alttextilfirma die Entsorgung ihres Containers auf deren Kosten angedroht worden. „Plötzlich wurde der Container dann abgeholt.“

Ehemaliger Standort des Altkleidercontainers im Macherner Wohngebiet Schlossblick. Quelle: Simone Prenzel

Was Bewohner der Siedlung scheinbar nicht daran hindert, sich zum Beispiel ihrer Weihnachtsbäume am gewohnten Platz zu entledigen. Wobei auch für deren Entsorgung zum Beispiel die Wertstoffhöfe des Abfallentsorgers Kell zur Verfügung stehen.

Von Simone Prenzel