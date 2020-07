Landkreis

Der Ausbruch der Amerikanischen Faulbrut im Landkreis Leipzig sorgt für Unruhe unter den Imkern. Nachdem das Landratsamt zwischen Belgershain und Naunhof einen Sperrbezirk ausgerufen hat, fürchten Halter um die Gesundheit ihrer Bienenvölkern.

Das bestätigt am Donnerstag Johannes Junghans, Vize-Vorsitzenden des Imkervereins Naunhof & Umgebung. „Die Amerikanische Faulbrut kann zum Totalverlust aller Völker eines Imkers führen“, erläutert Junghans. Er vertraue aber auf die vom Veterinäramt getroffenen Maßnahmen, mit denen sich in der Regel die Ausbreitung des Bakteriums eindämmen lasse. „Allerdings ist das Futterangebot für die Bienen derzeit nicht das üppigste, was wiederum bedeutet, dass sie unter Umständen für die Futtersuche längere Flugstecken als die im Normalfall zwei bis drei Kilometer auf sich nehmen.“

Hochinfektiöses Bakterium bedroht gesunde Bienenstöcke

Dabei muss eine Biene, um sich zu infizieren, noch nicht einmal unmittelbaren Kontakt mit einer die Krankheit in sich tragenden Artgenossin oder einem infizierten Bienenstock haben. „Bei der Amerikanischen Faulbrut handelt es sich um ein Sporen bildendes hochinfektiöses Bakterium, das schon übertragen werden kann, wenn sich eine Biene auf einer Blume niederlässt, von der zuvor eine infizierte Artgenossin Nektar entnommen hat“, erläutert Anke Gerhardt, die beim Imkerverein Naunhof & Umgebung als Schriftführerin tätig ist und sich auf Bienenkrankheiten spezialisiert ist.

Die Grafik zeigt den Sperrbezirk um Großpösna, Fuchshain und Threna, der nach Ausbruch der Amerikanischen Faulbrut für Bienenvölker gilt. Quelle: pd

„Von der Amerikanischen Faulbrut sind wir bislang in der Leipziger Region im Gegensatz zum südlichen Sachsen zum Glück weitgehend verschont geblieben“, so Gerhardt. Ein seit zwei Jahren laufendes Monitoring ist in jedem Fall eine sinnvolle Sache. Gerhardt zufolge ist im aktuellen Faulbrut-Sperrbezirk ein Imker betroffen, der seinen Bienenwagen an einem Feldrand aufgestellt hat.

Sperrbezirk erfasst Großpösna , Threna und Fuchshain

Wie berichtet, war in sogenannten Futterkranzproben am Standort der Gemarkungsgrenze Threna und Fuchshain Mitte Juli der Erreger der Amerikanischen Faulbrut nachgewiesen worden. Das Veterinäramt im Landkreis hatte einen Sperrbezirk eingerichtet. Innerhalb dieses sind die Bienenhalter angehalten, ihre Bienenvölker klinisch und mikrobiologisch (Futterkranzproben) auf das Bakterium hin untersuchen lassen. Zudem dürfen Bienen und Bienenvölker nicht in den Sperrbezirk verbracht werden und müssen bewegliche Bienenstände am Standort verbleiben. Ferner dürften Bienenvölker, lebende oder tote Bienen, Waben sowie Teile davon und Abfälle, Wachs, Honig sowie anderweitig benutzte Materialien und Gerätschaften nicht aus den Bienenständen entfernt werden. Darüber hinaus darf im Sperrbezirk kein Honig an Bienen verfüttert werden.

Bei der Amerikanischen Faulbrut handelt es sich um eine bakterielle Brutkrankheit, die im Unterschied zur relativ harmlosen Europäischen Faulbrut zum Zusammenbruch von Bienenvölkern führen kann. Denn jede von den Arbeiterbienen unerkannt gebliebene mit der Amerikanischen Faulbrut infizierte Larve setzt bei ihrer Zersetzung bis zu 2,5 Milliarden neuer Sporen frei, die wiederum auf ein anderes Bienenvolk übertragen werden können, wenn dieses ein absterbendes Volk ausraubt.

Von Roger Dietze