Amtsgericht Grimma: Große Prozesse auf der Warteliste

Die Richter am Grimmaer Amtsgericht gehen auf Nummer sicher. Aufsehen erregende Prozesse, die ein hohes öffentliches Interesse und neben mehreren Beteiligten viel Publikum vermuten lassen, werden angesichts der Corona-Einschränkungen lieber verschoben.

So wird der Prozess um den Tod zweier Partygäste in einem Pool in Gerichshain wohl nicht vor Mitte des Jahres beginnen. Die Anklage sei zugelassen, heißt es. Mit der Eröffnung des Hauptverfahrens sei aber wegen der Einschränkungen und vielen Teilnehmer erst in einigen Monaten zu rechnen. Zwei Männer müssen sich wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Bereits für den 27. Januar war die Verhandlung gegen einen Reise- und Busunternehmer angesetzt, dem ebenfalls fahrlässige Tötung zur Last gelegt wird. Jetzt soll der Prozess im Juni stattfinden.

Kapazität in den Sälen am Amtsgericht Grimma begrenzt

„Große Sachen mit drei bis vier Angeklagten können wir derzeit nicht verhandeln“, bekräftigt die Direktorin des Amtsgerichts Grimma, Katja Kohlschmid. Denn die Kapazität in den vier Sälen ist wegen der Abstandsregelung begrenzt. Selbst der große Saal im Kornhaus des früheren Schlosses bietet neben den Beteiligten derzeit nur noch vier bis sechs Besuchern Platz. In den kleinen Sälen können höchstens zwei Gäste den Verhandlungen beiwohnen. Die anderen Stühle wurden jeweils entfernt. Und wo vor Corona zwei Angeklagte und zwei Verteidiger saßen, reicht der Platz jetzt nur noch für einen Angeklagten nebst Verteidiger.

Raumfluftreiniger arbeiten am Amtsgericht Grimma während der Verhandlungen. Quelle: Frank Prenzel

Letztlich liegt die Hoheit bei den Richtern, wann und wie eine Verhandlung durchgeführt wird. „Die Kollegen überlegen in alle Richtungen, zum Beispiel auch, ob bei mehreren Anklagepunkten ein Verfahren abgespalten werden kann“, erläutert Kohlschmid. Gerade bei Strafprozessen sind nicht selten mehrere Zeugen sowie Sachverständige zu hören.

Möglichkeit zum Ausweichen nach Leipzig und Dresden

Bei ganz eiligen Großfällen hätten die Grimmaer Richter auch die Möglichkeit, in Säle des Landgerichtes Leipzig oder Oberlandesgerichtes Dresden auszuweichen. Bislang sei das aber noch nicht nötig gewesen, so die Direktorin – zumal diese Räumlichkeiten stark angefragt sind. Dennoch ist ihr bewusst, dass Prozesse nicht endlos heraus geschoben werden können. Die großen Verfahren später alle abzuarbeiten, dürfte ihren Worten zufolge ein Kraftakt werden.

Bei allen Einschränkungen: „Wir sind bislang erstaunlich gut durch die Pandemie gekommen“, konstatiert die Direktorin. Die Erledigungszahlen seien ähnlich wie vor Corona, nur dass jetzt mehr kleinere Fälle über den Tisch gehen. Katja Kohlschmid hatte bislang auch nur wenige Ausfälle zu kompensieren, weil Kollegen durch eine Infektion ausfielen.

Alles auf Abstand: Blick in den großen Verhandlungssaal am Amtsgericht Grimma. Quelle: Frank Prenzel

Das gesamte Amtsgericht arbeitet nun schon fast ein Jahr im Corona-Modus. „Wir müssen geöffnet haben, um den Rechtsschutz und die Öffentlichkeit der Verhandlungen zu gewähren“, betont die 55-jährige Direktorin. Wenn möglich, sitzen die Mitarbeiter und Richter aber auch im Homeoffice, wodurch Kontakte vermieden werden. Kohlschmid hat mit dem Personalrat dafür flexible Arbeitszeiten vereinbart, so dass auf freiwilliger Basis unter der Woche bis 22 Uhr und auch an den Samstagen im Wohnzimmer-Büro gearbeitet werden kann. Einfach sei das alles dennoch nicht, weiß die Gerichtschefin. Zumal die Akten mit nach Hause geschleppt werden müssen. Homeoffice werde tageweise genutzt, aber nicht von allen.

Besucherverkehr am Gericht Grimma auf Minimum begrenzt

Der Besucherverkehr wurde auf ein Minimum reduziert. Ins Amtsgericht darf neben den Geladenen nur, wer einer öffentlichen Verhandlung beiwohnen möchte oder einen Termin hat. „Wir vergeben aber nur Termine, die nicht schriftlich, telefonisch oder elektronisch zu erledigen sind“, betont Kohlschmid.

Der Hygieneraum im Amtsgericht Grimma. Quelle: Frank Prenzel

Im Haus selbst soll das Virus möglichst keine Chance bekommen, sich zu verbreiten. Gleich am Eingang steht ein Desinfektionsmittel-Spender, Besucher können auch den eigens eingerichteten Hygieneraum zum Händewaschen benutzen. Im gesamten Gebäude ist Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, in den Wartebereichen sind des Abstandes wegen Stühle abgeklebt. Kohlschmid hat die Wachtmeister angewiesen, Besucher frühestens zehn Minuten vor ihrem Termin ins Gebäude zu lassen. „Wer zu früh kommt, muss draußen warten.“ Zeugen sollen möglichst gestaffelt geladen werden.

In den Sälen Plexiglas und Raumluftreiniger

In den Sälen wird streng auf den vorgeschriebenen Abstand geachtet, was auch zu Lasten der Besucherplätze geht. Plexiglasscheiben trennen die am Prozess beteiligten Personen. Und seit Herbst surren während der Verhandlungen Raumluftreiniger, um die Aerosole aus der Luft zu filtern. Dennoch ist der Raum darüber hinaus aller 20 Minuten zu lüften. Beim Betreten und Verlassen des Saales ist die Maske zu tragen, während der Gerichtssitzung entscheidet der vorsitzende Richter, ob sie abgenommen werden darf. Denn die Mimik kann Bände sprechen, falls es ein Angeklagter oder Zeuge mit der Wahrheit nicht so genau nimmt.

Die Direktorin des Amtsgerichtes Grimma, Katja Kohlschmid, mit einem Hinweisschild zum richtige Raumlüften angesichts der Corona-Pandemie. Auch im großen Verhandlungssaal sind solche Hinweise am Fenster platziert. Quelle: Frank Prenzel

Die corona-bedingte Situation am Amtsgericht sei für alle 66 Mitarbeiter anstrengend, so Kohlschmid. Es sei halt kein normales Arbeiten und die Verständigung schwieriger. Telefonkonferenzen oder E-Mail-Verkehr ersetzen die vor Corona üblichen Beratungen. Denn man stelle sich nur vor, alle zehn Richter würden in einem Raum konferieren und danach erkranke einer am Virus. Dann müsste der Rest in Quarantäne. Für Direktorin Kohlschmid ein Horrorszenario.

