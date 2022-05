Grimma

Im Grundbuchamt am Amtsgericht Grimma entlastet die Bildschirmakte schon seit vier Jahren die Mitarbeiter von den Papierbergen auf dem Tisch. Seit dem 19. Januar führt das Gericht nun auch die Prozessakten in allgemein streitigen Zivil- und Mietsachen elektronisch. Nach Verordnung des sächsischen Justizministeriums wurde die E-Akte in den beiden Abteilungen zeitgleich in Grimma sowie den Amtsgerichten Borna, Eilenburg und Torgau verbindlich.

E-Akte für Familiensachen ab September in Grimma

„Eine Papierakte gibt es seit diesem Zeitpunkt in diesen Referaten daher nur noch für die bis 19. Januar anhängig gewordenen Verfahren“, erläutert Grimmas Amtsgerichtsdirektorin Katja Kohlschmid. Nach derzeitigen Planungen wird dann am 14. September 2022 in den Familienabteilungen der vier Amtsgerichte rund um Leipzig die elektronische Verfahrensakte eingeführt. Für die anderen Abteilungen sind noch keine Termine fixiert. Kohlschmid geht davon aus, dass zunächst Betreuungs- und Nachlassverfahren an die Reihe kommen und eventuell in den Jahren 2024/25 dann auch für die Strafsachsen die Bildschirmakte den Gerichtsalltag bestimmt.

Das Amtsgericht Grimma ist im ehemaligen Schloss untergebracht. Quelle: Frank Prenzel

Papier adé: Nach dem Bundesgesetz zur Einführung der elektronischen Akte in der Justiz und zur weiteren Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs vom 5. Juli 2017 müssen die Prozessakten in allen Verfahren sämtlicher deutscher Gerichte spätestens ab dem 1. Januar 2026 elektronisch geführt werden. Die Länder sind ermächtigt, in diesem Rahmen den Zeitpunkt der Einführung selbstständig festzulegen. In Sachsen wird seit Jahren daran gearbeitet. Die Leitung einer der acht Projektgruppen zur Einführung der elektronischen Verfahrensakte hatte Katja Kohlschmid übernommen. Inzwischen ist sie die stellvertretende Projektleiterin und stemmt diese Aufgabe neben ihrer Direktorentätigkeit in Grimma.

Neue Technik hält am Amtsgericht Grimma Einzug

„Für uns ist das ein gewaltiger Umbruch in der täglichen Arbeit“, spricht die 57-Jährige für ihr Grimmaer Team. Neben der neuen Software VIS-Justiz hält auch neue Technik mit der E-Akte Einzug. Jeder Mitarbeiter für Zivil- und Mietsachen hat inzwischen zwei Monitore auf dem Tisch. Ebenso ein Kartenlesegerät und eine Signaturkarte. Die Richter wurden überdies mit einem Notebook ausgestattet, das auch im Homeoffice genutzt werden kann.

Blick in den Kopier- und Scannerraum des Amtsgerichts Grimma, wo Papier zur elektronischen Akte wird. Quelle: Frank Prenzel

Ein Hochleistungsscanner dient dazu, die Papiereingänge zu digitalisieren. „Das ist eine neue Arbeitsaufgabe im Bereich der Posteingangsstelle“, verdeutlicht Direktorin Kohlschmid. Zum Scan-Team gehörten derzeit Justizwachtmeister und Mitarbeiterinnen aus der Geschäftsstelle. Sie müssen einiges beachten, denn die Akten müssen dem Original entsprechend und rechtssicher eingelesen werden. „Es wird ersetzend gescannt“, erläutert die Gerichtschefin. Das heißt, dass eingehendes Papier noch sechs Monate in den Aktenschrank kommt und danach zeitnah vernichtet wird. Auch aus Platzgründen, so Kohlschmid.

Mit solchen Trennblättern muss beim Scannen gearbeitet werden, um elektronische Akten am Amtsgericht Grimma zu erstellen. Quelle: Frank Prenzel

Allerdings dürften die Papiereingänge abnehmen. Unabhängig von der Einführung der elektronischen Verfahrensakte müssen Rechtsanwälte, Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts alle Schriftsätze und Anlagen seit Jahresanfang als elektronische Dokumente übermitteln. Bundesweit. Das gilt auch für Vollstreckungsaufträge an den Gerichtsvollzieher. Anwälte seien hierbei nicht das Problem, schildert Kohlschmid. „Wir stellen aber fest, dass sich die Behörden schwer tun.“

Auch die Verhandlungssäle werden neu ausgestattet

Auch die vier Gerichtssäle am Amtsgericht Grimma müssen der E-Akte angepasst werden. Der große und die drei kleinen Verhandlungsräume erhalten perspektivisch jeweils einen großen Wandmonitor, wozu allerdings einige Umbauten im denkmalgeschützten Gebäude erforderlich sind. Und der Richter benötigt Arbeitsmittel, um die Bildschirmakte im Saal auch lesen zu können. „Wir haben teils schon Computer, es muss aber aufgestockt werden“, erläutert Kohlschmid. Auch ein Signaturgerät gehöre in den Saal. Digitale Diktiergeräte mit Spracherkennung sollen im Mai Einzug halten. Bislang arbeiteten die Richter mit einem analogen Grundig-Gerät mit Sprachkassette.

Und wie ist das mit der Akteneinsicht? Das Amtsgericht stellt die E-Akte ins bundeseinheitliche Akteneinsichtsporal. Die Beteiligten erhalten einen Zugangscode und haben dann 30 Tage Zeit zum Studium der „Papiere“. Sie können die Akte also nur noch online einsehen.

Von Frank Prenzel