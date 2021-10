Wurzen

Mit der Wahl des Wurzener Oberbürgermeisters am 12. Juni 2022 geht ein Ära zu Ende. Denn wie das Stadtoberhaupt Jörg Röglin (SPD) auf Nachfrage bestätigte, werde er nicht wieder antreten. „14 Jahre an der Spitze der Stadt sind genug.“ Über seine Entscheidung informierte der 51-Jährige zunächst die Bürgermeister der Gemeinden des Wurzener Landes im Geheimen und Ende voriger Woche ganz offiziell die Mitarbeiter der Verwaltung. Die überraschende Botschaft verbreitet sich nun in Windeseile.

Für den Rückzug aus der Kommunalpolitik gab Röglin insbesondere persönliche Beweggründe an. „Mir hat damals der Naunhofer Bürgermeister Uwe Herrmann gesagt: Wir arbeiten immer noch dann, wenn andere schon lange Freizeit haben.“ Eben die will der Wurzener Verwaltungschef nach seiner zweiten Amtszeit im nächsten Jahr voraussichtlich genießen. „Was die Zukunft bringt, weiß ich heute noch nicht. Darüber habe ich mir bisher auch keine Gedanken gemacht. Vielleicht werde ich erst einmal ausspannen.“ Schließlich, so Röglin, sei die Position als Stadtoberhaupt vor allem „harte Arbeit“ und hätte tiefe Spuren hinterlassen.

Oberbürgermeister kritisiert Arbeit mit dem Stadtrat

Dabei denkt Röglin unter anderem an die schwere Zeit der Flüchtlingskrise. Aber ebenso daran, dass „wir bei uns einen Populisten im Stadtrat sitzen hatten, der mich mit Beleidigungen überzog und sich als großer Meinungsführer aufschwang“. Derlei persönliche Angriffe sitzen tief, weshalb er zum Entschluss kam: „Das muss ich mir nicht mehr antun!“

Eine nicht unwesentliche Rolle bei seiner Entscheidung spielte darüber hinaus die Arbeit mit dem Stadtrat, fügte er an. Aus seiner Sicht fehle es dem jetzigen Parlament an Mut, Vorstellungskraft und Entschlossenheit ambitionierte Projekte anzugehen, wie er unlängst beim Hickhack um die Neubesetzung der Kämmererstelle erkennen musste. Ferner sei die Umsetzung der Idee des Wurzener Landes mit den Nachbargemeinden Bennewitz, Lossatal und Thallwitz sowie die Gründung der Wurzener Land-Werke ein ermüdender Kampf gewesen, der unglaublich Kraft kostete. „Und ich weiß nicht, ob ich den Stadtrat weiterhin von solchen Dingen überzeugen kann.“

Geschichte urteilt über gute oder schlechte Regierungszeit

Auf die Frage, wie Röglin seine bisherige Regierungszeit einschätze, antwortete er salomonisch: „Ob ich ein guter oder ein schlechter Oberbürgermeister war, darüber wird die Geschichte urteilen.“ Jedenfalls habe er während der beiden Legislaturperioden gelernt, Demut an den Tag zu legen. „Demut vor den Leistungen meiner Vorgänger. Und zwar speziell, was die Person von Anton Pausch betrifft, dem ersten Stadtoberhaupt nach der Wende in Wurzen. Er genießt meinen Respekt.“ Gerade auch deshalb, weil damals Vorhaben angeschoben werden mussten, die unvermeidlich waren und heute in Kritik stünden, fügt er an.

Der seinerzeit unabhängige Kandidat Röglin kam 2008 im Alter von 37 Jahren mit Unterstützung von SPD, Grünen und der Linkspartei ins Stadthaus und beendete die bisherige Regierungsphase der Christdemokraten. Bereits im ersten Wahlgang am 8. Juni holte der Diplomingenieur für Informationstechnik auf Anhieb 49,6 Prozent der Stimmen und ließ CDU-Amtsinhaber Jürgen Schmidt mit 36,8 Prozent sowie Jörg Grundig (14 Prozent), vormals Bürgermeister von Kühren-Burkartshain, weit hinter sich. Da keiner des Trios über die Hälfte der Stimme errang, erfolgte am 22. Juni eine Nachwahl, bei der Grundig zuvor seinen Rückzug ankündigte. Röglin siegte beim zweiten Anlauf haushoch mit 60 Prozent und löste Schmidt (40 Prozent) ab. Die Wahlbeteiligung betrug beim zweiten Anlauf lediglich 46,9 Prozent und fiel sieben Jahren später mit 42,9 Prozent sogar noch niedriger aus.

Für die Wahl 2022 gibt es bereits zwei Bewerber

2015 hoffte der CDU-Stadtverband mit dem damaligen Fraktionschef und jetzigen Stadtjustiziar Matthias Rieder auf einen Wechsel in der Kommunalverwaltung. Doch Röglin, der im August 2017 in die SPD eintrat, gewann auf Anhieb mit 58,2 zu 41,8 Prozent den Urnengang. Aktuell gibt es für den Wahltag am 12. Juni 2022 zwei Bewerber. Die Wurzener Union schickt die 33-jährige Unternehmerin Sarah Fischer ins Rennen, und der 38-jährige Finanzberater Marcel Buchta hat seinen Hut als parteiloser Einzelbewerber in den Ring geworfen.

Von Kai-Uwe Brandt