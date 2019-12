Im Bornaer Landratsamt gibt es einen Wechsel an der Spitze des Rechts- und Kommunalamtes. Amtsleiter Klaus-Thomas Kirstenpfad geht nach 28 Jahren in Diensten des Landkreises in den Ruhestand. Nachfolgerin wird die derzeitige Grimmaer Ordnungsamtschefin Katrin Werner.