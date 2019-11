An der Musikschule Wurzen fehlen Lehrer

Wurzen

Die Musikschule „ Theodor Uhlig“ braucht Verstärkung. „Wir hätten gern mehr Lehrkräfte“, sagt Roland Krause, der Leiter der Einrichtung, deren Ursprünge im Jahr 1959 liegen. Allerdings sei es mittlerweile recht schwierig, neue Mitarbeiter zu finden.

In Leipzig mehr Geld als in Wurzen

Das gilt sowohl für Festangestellte als auch für Honorarkräfte. Die Schule hat derzeit 15 Festangestellte sowie etwa 40 Musikpädagogen, die auf Honorarbasis arbeiten. Allerdings sieht sich die Musikschule mit Außenstellen im gesamten vormaligen Muldentalkreis dabei in einer speziellen Konkurrenzsituation zur Großstadt Leipzig. Dort wohnt das Gros der Musiklehrer, das es selbstredend vorzieht, in Leipzig zu unterrichten. Nicht nur aus Gründen der Bequemlichkeit, wie Musikschulchef Krause klarmacht. An der Leipziger Musikschule werden den Honorarlehrern derzeit 27 Euro für eine Unterrichtsstunde von 45 Minuten gezahlt, „und zwar rückwirkend zum Januar“. Im nächsten Jahr fließen dann 30 Euro für eine Dreiviertelstunde Instrumentalunterricht – und da kann die Musikschule in der Ringelnatzstadt nicht mithalten.

Nicht nur Musikschüler in Wurzen

Der neue Stundensatz im Muldental liegt bei 26 Euro, immerhin eine Erhöhung um zwei Euro. Allerdings macht die Tatsache, dass die Musikschüler nicht nur in Wurzen und in anderen Orten entlang der S-Bahn-Strecke unterrichtet werden müssen, den Einsatz für potenzielle Lehrer nicht attraktiver. Gerade aber das, so der Musikschulleiter, gehört zu den Aufgaben einer musischen Bildungseinrichtung auf dem Lande.

Zwei Stellen in Wurzen zu besetzen

Potenzielle Kandidaten, oft im Alter zwischen 20 und 30, würden heute viel lieber als noch vor zwei Jahrzehnten selbst entscheiden, was und wie sie konkret arbeiten. Und als Festangestellte umfasse das Spektrum der Aufgaben an der Musikschule eben mehr als „nur“ die Unterrichtung von Musikschülern. Die Mitwirkung an Konzerten etwa. Gegenwärtig sind an der Musikschule „ Theodor Uhlig“ zwei Stellen zu besetzen.

Von Nikos Natsidis