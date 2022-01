An ihm scheiden sich die Geister: Erich Zeigner – Krimineller oder Vorbild?

Colditz/Leipzig

Der 31-jährige Colditzer Henry Lewkowitz engagiert sich sachsenweit gegen Antisemitismus. Aus Anlass des 83. Jahrestages der Reichspogromnacht am 9. November hatte die LVZ den jungen Mann vorgestellt. Der Tag habe nichts an Brisanz verloren, wird der Muldentaler zitiert. „Seit Beginn der Zählung habe es noch nie so viele antisemitische Straftaten in Deutschland gegeben wie heute“, so der Geschäftsführer des Leipziger Vereins Erich-Zeigner-Haus. Gerd Fritzsche (69) aus Borsdorf, der im In- und Ausland zur deutschen Militärgeschichte referiert sowie „Alter Herr“ einer Halleschen Burschenschaft und ehemaliges Mitglied des Kreistages für die NPD ohne Parteibuch ist, hat den Artikel gelesen.

„Von einem ordentlichen Gericht 1924 verurteilt“

Ihn stört die seiner Meinung nach kritiklose Verehrung von Namenspatron Erich Zeigner (1886-1949). Diese sei Lewkowitz unbenommen, schreibt Fritzsche. Und weiter: „Vielleicht weiß er gar nicht, dass besagter Zeigner in der Weimarer Republik von einem ordentlichen Gericht im Jahr 1924 wegen Bestechung und Aktenvernichtung sowohl im Amt als Justizminister, als auch als Ministerpräsident rechtskräftig zu drei Jahren Gefängnis und drei Jahren Ehrverlust mit nachfolgendem Verlust seiner Pensionsansprüche verurteilt wurde.“

Es habe sich um einen der größten Korruptionsskandale der Weimarer Republik gehandelt: „Zeigner war also vorbestraft, die Gerichtsprotokolle lagern noch heute im Sächsischen Staatsarchiv und können dort eingesehen werden“, so Fritzsche. Das Urteil gegen Zeigner wurde nie aufgehoben. „Allerdings lebte 1945 noch einer der drei am Strafverfahren von 1924 gegen Zeigner beteiligten Richter in Leipzig. Dieser Richter wurde nach der Ernennung Zeigners zum Oberbürgermeister durch die russische Besatzungsmacht verhaftet – man hat nie wieder etwas von diesem Richter gehört...“

„Zeigner sollte politisch diskreditiert werden“

Mit den Vorwürfen konfrontiert, räumt Lewkowitz ein: „Ja, gegen Zeigner gab es verschiedene Anklagen gegen Korruption.“ Allerdings seien die Prozesse gegen Zeigner intensiv medial aufgebauscht und strafrechtlich teilweise eingestellt worden. Man müsse Zeigner in seiner Zeit sehen: Als SPD-Ministerpräsident habe er mit der KPD koaliert: „Das bedeutet, dass von Seiten der Rechten, auch von den Richtern in den drei Verfahren selbst, gegen ihn juristisch Verwertbares, auch wenn es noch so lapidar war, gesucht wurde, um ihn politisch zu diskreditieren.“

Es gehe ihm und seinen Gleichgesinnten auch nicht um Personenkult, betont Lewkowitz: „Erich Zeigner hatte im Nationalsozialismus zahlreichen jüdischen Mitbürgern das Leben gerettet. Mit seinem Mut in gefährlicher Zeit ist er uns Vorbild. Diese Entschlossenheit wollen wir heute als Motivation für Jugendliche und Erwachsene öffentlich ehren, weil Zeigner Zivilcourage leistete.“ Heutzutage mangele es oft an Zivilcourage, auch wenn, anders als damals, keinerlei Strafen drohten, so Lewkowitz.

Vorwurf der Geschichtsklitterung

Fritzsche hingegen warnt vor Geschichtsklitterung. Um diese zu vermeiden, sollten Halbwahrheiten keinen Platz haben, sagt er mit Blick auf die Vereinsspitze. Lewkowitz bleibt bei seiner Sicht auf die Dinge. Nach 1945 sei eine Wiederaufnahme des Prozesses zwecks Rehabilitierung geplant gewesen, so der Colditzer: „Es wurde aber darauf verzichtet. Erstens gab es wichtigere Aufgaben zu lösen. Zweitens gilt das Amt des Oberbürgermeisters der Stadt Leipzig als Rehabilitierung.“ Als OBM sei er nicht nur 1945 eingesetzt, sondern 1946 auch gewählt worden.

Der 9. November war für Lewkowitz auch diesmal ein Großkampftag. In mahnender Erinnerung an die Pogrome gegen die deutschen Juden im Jahr 1938 galt es fast 700 Stolpersteine an 250 Orten in und um Leipzig zu putzen. Im Vorfeld wurden Putzpaten für jeden Stein benannt. Zuletzt habe es immer wieder Zwischenfälle gegeben, bedauert der Verein „Erich-Zeigner-Haus“. Teilnehmer seien beschimpft oder bedrängt, Steine beschädigt sowie jüdische Friedhöfe geschändet worden.

