Lossatal/Zschorna

Noch ist etwas Geduld gefragt: Eigentlich sollte der Anbau für das Vereinshaus Am Sportplatz in Zschorna am 24. August fertig sein. Doch die Eröffnung verschiebt sich auf den 3. Oktober, wie Sachgebietsleiterin Steffi Sommermeier zur jüngsten Sitzung des Lossataler Gemeinderates informierte. Derzeit hantieren die Maler im Objekt, das von außen bereits frisch verputzt ist. Außerdem, so Sommermeier, wurden die Zargen für die Türen eingesetzt, demnächst gehen die Fliesenleger ans Werk.

Nicht ganz fertig: Erst im Oktober ist das Vereinshaus im Lossataler Ortsteil Zschorna wieder komplett – dann wird der Anbau eröffnet. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Bauvorhaben wird um 12 000 Euro teurer als geplant

Als Grund für den Terminverzug nannte die Sachgebietsleiterin den Einbau eines Stahlträgers. Um den Raum in Zukunft trennen zu können, erfolge noch die Installation einer mobilen Wand.

Zugleich teilte Sommermeier den Abgeordneten mit, dass das Vorhaben „An der Königslinde 18“ um 12 000 Euro teurer wird. Demnach betragen die Gesamtkosten des aktuellen Projektes 266 750 Euro. Knapp 79 000 Euro steuert die Gemeinde Lossatal aus dem kommunalen Haushalt bei, das Gros der Summe, circa 187 700 Euro fließen über Förderprogramme. Das Haus ist übrigens Domizil der SoulReavers Motorradfreunde, des Nachbarvereins 1859 und der Fußballer des Lossataler Ortsteils.

Von Kai-Uwe Brandt