Anlagenbauer Cryotec trägt Gütesiegel Made in Wurzen in die Welt

Wurzen

Das Traditionsunternehmen Cryotec Anlagenbau GmbH Wurzen kann dieses Jahr auf eine 25-jährige Firmengeschichte zurückblicken. Jedoch musste eine Feier zum Jahrestag coronabedingt ausbleiben. Lediglich zur Eröffnung der Industriemagistrale während der Tage der Industriekultur im August fand sich für den Präsidenten der Industrie- und Handelskammer zu Leipzig, Kristian Kirpal, die Möglichkeit, mit Cryotec-Geschäftsführerin Corinne Ziege anzustoßen.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Firmengeschichte reicht bis ins Jahr 1879 zurück

Das Unternehmen in seiner heutigen Form gründete am 17. August 1995 der Diplom-Ingenieur Peter Bienert, der bis 1990 als Abteilungsleiter für Apparate- und Anlagenentwicklung im volkseigenen Betrieb MAFA tätig war. In die Selbstständigkeit ging der Bennewitzer allerdings bereits 1991 mit dem Cryotec Ingenieurbüro und bot seinen Kunden im In- und Ausland umfangreiche Erfahrungen auf dem Gebiet Erzeugung, Verflüssigung und -Verdichtung von Gas an.

Anzeige

Er legte den Grundstein der Cryotec Anlagenbau GmbH: der Bennewitzer Peter Bienert. Quelle: Archiv

Zunächst hatte die Cryotec Gesellschaft ihren Sitz auf dem Gelände des ehemaligen Schamottewerks in Bennewitz und zog 2008 ins Wurzener Mittelstandszentrum um. Doch schon wenige Jahre später ebnete die Stadtverwaltung den Weg für die jetzige Betriebsstätte. Auf dem Gelände der früheren Ersten Baugesellschaft Leipzig AG in der Dresdener Straße 76 verfügt der Anlagenbauer seit April 2015 über 2000 Quadratmeter Fertigungs- sowie über mehr als 5000 Quadratmeter Lagerfläche.

2009 erwarb die EPC Group, ein familiengeführtes Ingenieur- und Anlagenbauunternehmen aus Arnstadt ( Thüringen), den Spezialisten aus Sachsen mit der langen Tradition. Schließlich geht die Cryotec-Historie bis ins Jahr 1879 auf die Maschinenfabrik ( MAFA) Schütz & Hertel zurück.

Das Unternehmen exportiert seine Produkte weltweit

Die damalige MAFA stellte zunächst Dampfmaschinen, Pumpen sowie Kompressoren her. Später, nach einigen Umfirmierungen, planten und montierten die Fachleute der Muldestadt Luftzerlegungs- sowie Kohlendioxidanlagen für verschiedene Gase. Mittlerweile liegt der Schwerpunkt des heutigen Nachfolgers auf Kohlendioxid-Technologien beziehungsweise Spezialanwendungen für technische Gase. So wurden unter der Ägide von Geschäftsführerin Corinne Ziege auch Anlagen für Spezialgase wie Helium und für die Herstellung von Wasserstoff ins Portfolio aufgenommen.

Seit April 2015 befindet sich der Firmensitz der Cryotec GmbH in der Dresdener Straße. Das Gelände bietet den Anlagenbauern 2000 Quadratmeter Fertigungs- sowie 5000 Quadratmeter Lagerfläche. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Im Übrigen trägt Cryotec das Gütesiegel „Made in Wurzen“ nun schon 25 Jahre lang in viele Länder der Welt. Unter anderem errichtete das Unternehmen 2017 eine kompakte Stickstoff-Erzeugungsanlage in Assuan am Nil ( Ägypten) und erhielt kurz darauf den Auftrag zum Bau einer Trockeneisanlage im Emirat Ras al Khaimah am Arabischen Golf.

Lesen Sie dazu auch:

Cryotec Anlagenbau schreibt alte Industriegeschichte fort

Made in Wurzen: Cryotec GmbH errichtet eine Stickstoff-Erzeugungsanlage am Nil

Von Kai-Uwe Brandt